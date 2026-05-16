Elezioni a Trani, Alleanza Verdi e Sinistra scende in piazza: comizio domenicale per Rossi e Ferreri

Anna Rossi , da sempre inserita nel tessuto sociale e culturale del territorio, porterà sul palco le sue proposte legate all'equità sociale, alla parità dei diritti e alla valorizzazione del patrimonio comune.

, da sempre inserita nel tessuto sociale e culturale del territorio, porterà sul palco le sue proposte legate all'equità sociale, alla parità dei diritti e alla valorizzazione del patrimonio comune. Vincenzo Ferreri, attivista ed esperto di tematiche ambientali, si concentrerà invece sulla necessità di una vera transizione ecologica per Trani, toccando i temi della mobilità sostenibile, del rifiuto zero e della rigenerazione urbana.

Cosa: Comizio pubblico "Per una Città più Giusta"

Comizio pubblico "Per una Città più Giusta" Quando: Domenica 17 maggio, ore 11:00

Domenica 17 maggio, ore 11:00 Dove: Piazza della Repubblica, Trani

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Entra nel vivo la campagna elettorale a Trani. Domenica, a partire dalle, la centralissimaospiterà il comizio pubblico della lista. L'appuntamento segnerà la presentazione ufficiale alla cittadinanza delle candidature al Consiglio Comunale di. Sotto lo slogan "Per una Città più Giusta – Insieme si può", i due candidati uniscono le proprie forze e competenze per dare a Trani una svolta progressista ed ecologista, ponendosi come colonna trainante della coalizione a sostegno diL'incontro di domenica rappresenterà per la cittadinanza l'occasione di ascoltare da vicino il progetto diUna sinergia nata per rimettere al centro le persone, l'ambiente e il futuro dei quartieri tranesi, promuovendo uno sviluppo economico che sappia essere rispettoso del territorio e della costa.Il comizio vedrà la partecipazione di figure chiave della coalizione e del panorama politico. Oltre ai candidati Rossi e Ferreri, salirà sul palco, Segretario Regionale dei VERDI - AVS, per tracciare la linea programmatica del partito in Puglia e confermare la centralità della sfida tranese. Le conclusioni saranno affidate a, candidato alla carica di Sindaco, che illustrerà i punti di convergenza con la lista AVS per la costruzione di una città aperta, verde e solidale.L'invito a partecipare è esteso a tutti i cittadini: "Vogliamo una Trani che non lasci indietro nessuno. Vi aspettiamo in piazza per parlarne insieme e ascoltare le vostre idee".