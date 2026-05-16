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Elezioni a Trani, Alleanza Verdi e Sinistra scende in piazza: comizio domenicale per Rossi e Ferreri
Appuntamento il 17 maggio in Piazza della Repubblica a sostegno di Marco Galiano Sindaco: focus su ambiente, inclusione e giustizia sociale con il Segretario Regionale Riccardo Rossi.
Trani - sabato 16 maggio 2026 6.48 Sponsorizzato
Entra nel vivo la campagna elettorale a Trani. Domenica 17 maggio, a partire dalle ore 11:00, la centralissima Piazza della Repubblica ospiterà il comizio pubblico della lista Alleanza Verdi e Sinistra (AVS). L'appuntamento segnerà la presentazione ufficiale alla cittadinanza delle candidature al Consiglio Comunale di Anna Rossi e Vincenzo Ferreri. Sotto lo slogan "Per una Città più Giusta – Insieme si può", i due candidati uniscono le proprie forze e competenze per dare a Trani una svolta progressista ed ecologista, ponendosi come colonna trainante della coalizione a sostegno di Marco Galiano Sindaco.
Una squadra per il cambiamento
L'incontro di domenica rappresenterà per la cittadinanza l'occasione di ascoltare da vicino il progetto di Anna Rossi e Vincenzo Ferreri.
Gli interventi politici
Il comizio vedrà la partecipazione di figure chiave della coalizione e del panorama politico. Oltre ai candidati Rossi e Ferreri, salirà sul palco Riccardo Rossi, Segretario Regionale dei VERDI - AVS, per tracciare la linea programmatica del partito in Puglia e confermare la centralità della sfida tranese. Le conclusioni saranno affidate a Marco Galiano, candidato alla carica di Sindaco, che illustrerà i punti di convergenza con la lista AVS per la costruzione di una città aperta, verde e solidale.
L'invito a partecipare è esteso a tutti i cittadini: "Vogliamo una Trani che non lasci indietro nessuno. Vi aspettiamo in piazza per parlarne insieme e ascoltare le vostre idee".
Una squadra per il cambiamento
L'incontro di domenica rappresenterà per la cittadinanza l'occasione di ascoltare da vicino il progetto di Anna Rossi e Vincenzo Ferreri.
- Anna Rossi, da sempre inserita nel tessuto sociale e culturale del territorio, porterà sul palco le sue proposte legate all'equità sociale, alla parità dei diritti e alla valorizzazione del patrimonio comune.
- Vincenzo Ferreri, attivista ed esperto di tematiche ambientali, si concentrerà invece sulla necessità di una vera transizione ecologica per Trani, toccando i temi della mobilità sostenibile, del rifiuto zero e della rigenerazione urbana.
Gli interventi politici
Il comizio vedrà la partecipazione di figure chiave della coalizione e del panorama politico. Oltre ai candidati Rossi e Ferreri, salirà sul palco Riccardo Rossi, Segretario Regionale dei VERDI - AVS, per tracciare la linea programmatica del partito in Puglia e confermare la centralità della sfida tranese. Le conclusioni saranno affidate a Marco Galiano, candidato alla carica di Sindaco, che illustrerà i punti di convergenza con la lista AVS per la costruzione di una città aperta, verde e solidale.
L'invito a partecipare è esteso a tutti i cittadini: "Vogliamo una Trani che non lasci indietro nessuno. Vi aspettiamo in piazza per parlarne insieme e ascoltare le vostre idee".
Dettagli dell'evento:
- Cosa: Comizio pubblico "Per una Città più Giusta"
- Quando: Domenica 17 maggio, ore 11:00
- Dove: Piazza della Repubblica, Trani
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