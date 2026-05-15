Sicurezza nella Bat, Bottaro al Ministro Piantedosi: «Servono più uomini e risorse sul territorio»

A margine del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato presso la Prefettura di Bari alla presenza del Matteo Piantedosi, il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha dichiarato:"Abbiamo rappresentato con forza la necessità di un ulteriore potenziamento degli organici delle forze dell'ordine assegnate alla nostra Provincia, sempre più esposta a fenomeni criminali provenienti soprattutto dai territori limitrofi.Dal confronto è emersa la piena attenzione del Ministro verso le esigenze del nostro territorio e abbiamo raccolto l'impegno a valutare con particolare riguardo la situazione della Provincia di Barletta Andria Trani. Un segnale importante che testimonia la grande sinergia tra le istituzioni nazionali e agli amministratori che quotidianamente sono chiamati a rispondere alle richieste di sicurezza dei cittadini.Sono convinto che, con l'arrivo di nuovo personale, l'importante lavoro che quotidianamente viene portato avanti da tutte le Forze dell'Ordine, sotto il coordinamento delle Prefetture e in sinergia con l'Autorità giudiziaria, potrà produrre risultati ancora più incisivi.E' però evidente che serve uno sforzo ulteriore per garantire una presenza sempre più capillare sul territorio. La sicurezza non può essere considerata soltanto un tema legato all'ordine pubblico: è il presupposto fondamentale per la serenità delle famiglie, per la tutela delle attività economiche, per la crescita del commercio e del turismo e per consentire ai nostri giovani di guardare con fiducia al futuro.Il controllo del territorio rappresenta dunque una condizione essenziale non solo per garantire legalità e sicurezza, ma anche per sostenere lo sviluppo economico e turistico della nostra città e assicurare ai cittadini quella qualità della vita alla quale tutti dobbiamo continuare ad aspirare. Trani vuole continuare ad essere una città accogliente, viva e dinamica, ma per farlo ha bisogno di poter contare su strumenti e risorse adeguate".