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Trani, il M5S cala il tris: l’Europa sposa il progetto di Vito Branà
Venerdì 15 maggio alle 20:00 in Piazza Madre Teresa di Calcutta il comizio con gli europarlamentari Palmisano e Furore. «La coerenza di Trani arriva a Bruxelles»
Trani - venerdì 15 maggio 2026 12.47
Trani, il M5S cala il tris: l'Europa sposa il progetto di Vito Branà
Venerdì 15 maggio alle 20:00 in Piazza Madre Teresa di Calcutta il comizio con gli europarlamentari Palmisano e Furore. «La coerenza di Trani arriva a Bruxelles».
La corsa solitaria e d'orgoglio del Movimento 5 Stelle a Trani guadagna una spinta di respiro internazionale. Dopo aver riempito Piazza della Repubblica con i big della politica nazionale e regionale, il candidato Sindaco Vito Branà si appresta a un nuovo, attesissimo bagno di folla. L'appuntamento è fissato per venerdì 15 maggio alle ore 20:00 nella suggestiva cornice di Piazza Madre Teresa di Calcutta. Uno snodo cruciale per la campagna elettorale pentastellata, che sotto il claim evocativo #IlLuogoDelCuore lancia una chiara dichiarazione d'intenti: rimettere al centro della discussione politica i quartieri, la periferia e l'ascolto dei cittadini liberi.
L'Europa sul palco di Trani: la filiera della trasparenza
A testimoniare come la "battaglia di coerenza" intrapresa da Branà contro i trasformismi locali stia risuonando a tutti i livelli istituzionali, sul palco della piazza tranese saliranno due pesi massimi del Movimento a Bruxelles:
Branà: «Nessun compromesso, parliamo ai cittadini liberi»
Per Vito Branà, reduce dalle forti dichiarazioni contro i "pastrocchi" delle altre coalizioni e forte del suo posizionamento come primo nome sulla scheda elettorale, Piazza Madre Teresa di Calcutta rappresenta la prosecuzione naturale dell'operazione "Verità". Al fianco di Palmisano e Furore, il candidato sindaco tornerà a spiegare ai tranesi la validità di un programma che antepone lo studio delle carte, l'indipendenza dai portatori di voti e il rinnovamento generazionale alla mera spartizione delle poltrone. Se per le altre coalizioni la campagna elettorale è diventata un esercizio di aritmetica, per il M5S di Trani resta una questione di cuore e di testa alta. Venerdì sera la città avrà una nuova occasione per guardare in faccia chi ha scelto la strada più difficile, quella della dignità, per dimostrare che un modo diverso di amministrare la cosa pubblica è possibile.
L'appuntamento: Venerdì 15 maggio, ore 20:00, Piazza Madre Teresa di Calcutta. Trani sceglie di guardare al futuro, senza compromessi.
Comunicato elettorale sponsorizzato
Venerdì 15 maggio alle 20:00 in Piazza Madre Teresa di Calcutta il comizio con gli europarlamentari Palmisano e Furore. «La coerenza di Trani arriva a Bruxelles».
La corsa solitaria e d'orgoglio del Movimento 5 Stelle a Trani guadagna una spinta di respiro internazionale. Dopo aver riempito Piazza della Repubblica con i big della politica nazionale e regionale, il candidato Sindaco Vito Branà si appresta a un nuovo, attesissimo bagno di folla. L'appuntamento è fissato per venerdì 15 maggio alle ore 20:00 nella suggestiva cornice di Piazza Madre Teresa di Calcutta. Uno snodo cruciale per la campagna elettorale pentastellata, che sotto il claim evocativo #IlLuogoDelCuore lancia una chiara dichiarazione d'intenti: rimettere al centro della discussione politica i quartieri, la periferia e l'ascolto dei cittadini liberi.
L'Europa sul palco di Trani: la filiera della trasparenza
A testimoniare come la "battaglia di coerenza" intrapresa da Branà contro i trasformismi locali stia risuonando a tutti i livelli istituzionali, sul palco della piazza tranese saliranno due pesi massimi del Movimento a Bruxelles:
- L'On. Valentina Palmisano, Europarlamentare del M5S;
- L'On. Mario Furore, Europarlamentare del M5S.
Branà: «Nessun compromesso, parliamo ai cittadini liberi»
Per Vito Branà, reduce dalle forti dichiarazioni contro i "pastrocchi" delle altre coalizioni e forte del suo posizionamento come primo nome sulla scheda elettorale, Piazza Madre Teresa di Calcutta rappresenta la prosecuzione naturale dell'operazione "Verità". Al fianco di Palmisano e Furore, il candidato sindaco tornerà a spiegare ai tranesi la validità di un programma che antepone lo studio delle carte, l'indipendenza dai portatori di voti e il rinnovamento generazionale alla mera spartizione delle poltrone. Se per le altre coalizioni la campagna elettorale è diventata un esercizio di aritmetica, per il M5S di Trani resta una questione di cuore e di testa alta. Venerdì sera la città avrà una nuova occasione per guardare in faccia chi ha scelto la strada più difficile, quella della dignità, per dimostrare che un modo diverso di amministrare la cosa pubblica è possibile.
L'appuntamento: Venerdì 15 maggio, ore 20:00, Piazza Madre Teresa di Calcutta. Trani sceglie di guardare al futuro, senza compromessi.
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