Vito Branà ed i candidati del M5Stelle. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Vito Branà ed i candidati del M5Stelle. Foto Tonino Lacalamita
Speciale

Trani, il M5S cala il tris: l’Europa sposa il progetto di Vito Branà

Venerdì 15 maggio alle 20:00 in Piazza Madre Teresa di Calcutta il comizio con gli europarlamentari Palmisano e Furore. «La coerenza di Trani arriva a Bruxelles»

Trani - venerdì 15 maggio 2026 12.47
Trani, il M5S cala il tris: l'Europa sposa il progetto di Vito Branà
Venerdì 15 maggio alle 20:00 in Piazza Madre Teresa di Calcutta il comizio con gli europarlamentari Palmisano e Furore. «La coerenza di Trani arriva a Bruxelles».
La corsa solitaria e d'orgoglio del Movimento 5 Stelle a Trani guadagna una spinta di respiro internazionale. Dopo aver riempito Piazza della Repubblica con i big della politica nazionale e regionale, il candidato Sindaco Vito Branà si appresta a un nuovo, attesissimo bagno di folla. L'appuntamento è fissato per venerdì 15 maggio alle ore 20:00 nella suggestiva cornice di Piazza Madre Teresa di Calcutta. Uno snodo cruciale per la campagna elettorale pentastellata, che sotto il claim evocativo #IlLuogoDelCuore lancia una chiara dichiarazione d'intenti: rimettere al centro della discussione politica i quartieri, la periferia e l'ascolto dei cittadini liberi.

L'Europa sul palco di Trani: la filiera della trasparenza
A testimoniare come la "battaglia di coerenza" intrapresa da Branà contro i trasformismi locali stia risuonando a tutti i livelli istituzionali, sul palco della piazza tranese saliranno due pesi massimi del Movimento a Bruxelles:
  • L'On. Valentina Palmisano, Europarlamentare del M5S;
  • L'On. Mario Furore, Europarlamentare del M5S.
La presenza dei due rappresentanti europei non è solo un atto di presenza formale, ma sancisce una vera e propria filiera politica. Il messaggio che il Movimento 5 Stelle vuole lanciare a Trani è limpido: l'intransigenza etica, lo sviluppo sostenibile del progetto "Movimento 2050" e la tutela dei diritti dei cittadini non sono istanze isolate di un singolo comune, ma i pilastri di una visione globale che unisce Trani direttamente all'Europa.

Branà: «Nessun compromesso, parliamo ai cittadini liberi»
Per Vito Branà, reduce dalle forti dichiarazioni contro i "pastrocchi" delle altre coalizioni e forte del suo posizionamento come primo nome sulla scheda elettorale, Piazza Madre Teresa di Calcutta rappresenta la prosecuzione naturale dell'operazione "Verità". Al fianco di Palmisano e Furore, il candidato sindaco tornerà a spiegare ai tranesi la validità di un programma che antepone lo studio delle carte, l'indipendenza dai portatori di voti e il rinnovamento generazionale alla mera spartizione delle poltrone. Se per le altre coalizioni la campagna elettorale è diventata un esercizio di aritmetica, per il M5S di Trani resta una questione di cuore e di testa alta. Venerdì sera la città avrà una nuova occasione per guardare in faccia chi ha scelto la strada più difficile, quella della dignità, per dimostrare che un modo diverso di amministrare la cosa pubblica è possibile.
L'appuntamento: Venerdì 15 maggio, ore 20:00, Piazza Madre Teresa di Calcutta. Trani sceglie di guardare al futuro, senza compromessi.

Comunicato elettorale sponsorizzato
locandina
locandina
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
Altri contenuti a tema
A Trani la centrale 118 per la BAT: la proposta di Angelo Guarriello per sanità ed emergenze Speciale A Trani la centrale 118 per la BAT: la proposta di Angelo Guarriello per sanità ed emergenze Il candidato sindaco del centrodestra propone una gestione autonoma delle emergenze e una nuova visione per ambiente e sanità
Trani smart e green, Giovanni Guerra presenta la sua visione per la città Speciale Trani smart e green, Giovanni Guerra presenta la sua visione per la città Il candidato per Popolari con Galiano: «Servono competenze in politica. Non basta fare opere, bisogna connetterle e renderle identità»
Amministrative Trani | Dalla rivoluzione nutrizionale all'impegno politico: la dott.ssa Annamaria Pasquadibisceglie traccia la rotta Amministrative Trani | Dalla rivoluzione nutrizionale all'impegno politico: la dott.ssa Annamaria Pasquadibisceglie traccia la rotta Il futuro di Trani passa attraverso il pragmatismo della cura
Fratelli d’Italia presenta la lista: appuntamento all'Auditorium San Luigi Fratelli d’Italia presenta la lista: appuntamento all'Auditorium San Luigi Venerdì 15 maggio a Trani il comizio del partito in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio 2026
A Trani scendono i big della politica: Forza Italia incontra la città A Trani scendono i big della politica: Forza Italia incontra la città Gasparri, Damiani, D’Attis e Lanotte sabato 16 maggio al comitato elettorale di Angelo Guarriello in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio 2026.
Ex Zona 167: l’approvazione del Regolamento per la proprietà piena. Un traguardo di certezza per il patrimonio immobiliare delle famiglie Speciale Ex Zona 167: l’approvazione del Regolamento per la proprietà piena. Un traguardo di certezza per il patrimonio immobiliare delle famiglie L'impegno dell'Avv. Donata di Meo in Commissione Affari Istituzionali per il completamento dell’iter per la stabilità patrimoniale di centinaia di cittadini
“L’inclusione e il suo futuro”: un incontro con Marco Galiano “L’inclusione e il suo futuro”: un incontro con Marco Galiano Appuntamento previsto giovedì 14 maggio alle ore 18
La cura del dott. Pasquale Mininni Jannuzzi per Trani: "Se la salute riparte dal Territorio, la Città torna a respirare" La cura del dott. Pasquale Mininni Jannuzzi per Trani: "Se la salute riparte dal Territorio, la Città torna a respirare" Partita la sfida per la sanità tranese: un patto tra farmacie, medici e istituzioni per superare l'addio all'ospedale. Il Sottosegretario Gemmato: "Pasquale è una persona straordinaria, con lui e Guarriello Trani cambia rotta"
Trani celebra la Dolce Vita: l’universo Dolce&Gabbana conquista l’estetica di Nugnes
15 maggio 2026 Trani celebra la Dolce Vita: l’universo Dolce&Gabbana conquista l’estetica di Nugnes
Segnaletica orizzontale, lavori notturni nella zona sud-centro della città
15 maggio 2026 Segnaletica orizzontale, lavori notturni nella zona sud-centro della città
A Trani la centrale 118 per la BAT: la proposta di Angelo Guarriello per sanità ed emergenze
15 maggio 2026 A Trani la centrale 118 per la BAT: la proposta di Angelo Guarriello per sanità ed emergenze
Euronics Siem apre a Trani un nuovo punto vendita
15 maggio 2026 Euronics Siem apre a Trani un nuovo punto vendita
Amiu vince in Cassazione: confermata la legittimità del licenziamento dell’ex dipendente
15 maggio 2026 Amiu vince in Cassazione: confermata la legittimità del licenziamento dell’ex dipendente
Scuola "E.Baldassarre " e chitarra, che passione
15 maggio 2026 Scuola "E.Baldassarre" e chitarra, che passione
Si conclude oggi la mostra dedicata a Leonardo Del Vecchio al Polo Museale Diocesano di Trani
15 maggio 2026 Si conclude oggi la mostra dedicata a Leonardo Del Vecchio al Polo Museale Diocesano di Trani
Ingegneria, l’ordine della Bat premia  le migliori tesi di laurea
15 maggio 2026 Ingegneria, l’ordine della Bat premia  le migliori tesi di laurea
Sanità e appalti, due leggi di iniziativa popolare: assemblea della Cgil Bat a Trani
15 maggio 2026 Sanità e appalti, due leggi di iniziativa popolare: assemblea della Cgil Bat a Trani
Trani Tradizioni | “Bianganaive e le sétte strane”: a Trani una serata di risate in puro vernacolo tranese
15 maggio 2026 Trani Tradizioni | “Bianganaive e le sétte strane”: a Trani una serata di risate in puro vernacolo tranese
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.