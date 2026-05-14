sen.Maurizio Gasparri. <span>Foto credits</span>
sen.Maurizio Gasparri. Foto credits
Speciale

A Trani scendono i big della politica: Forza Italia incontra la città

Gasparri, Damiani, D’Attis e Lanotte sabato 16 maggio al comitato elettorale di Angelo Guarriello in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio 2026.

Trani - giovedì 14 maggio 2026 Comunicato Stampa
La Segreteria cittadina di Forza Italia comunica che sabato 16 maggio 2026, alle ore 12:00, presso il Comitato Elettorale di Angelo Guarriello, in Via De Roggiero n. 91 angolo Via Aldo Moro, a Trani, si terrà un incontro politico promosso da Forza Italia alla presenza di autorevoli esponenti istituzionali del partito. Parteciperanno:
  • il Vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri
  • il Senatore Dario Damiani
  • l'Onorevole Mauro D'Attis
  • il Consigliere regionale Marcello Lanotte
L'appuntamento sarà occasione di confronto sui temi della crescita del territorio, dell'azione amministrativa e delle prospettive politiche locali e regionali, confermando la presenza e l'impegno di Forza Italia a sostegno di una proposta politica moderata, concreta e vicina alle esigenze dei cittadini. L'incontro sarà inoltre un momento di condivisione e partecipazione aperto alla stampa, ai simpatizzanti, agli iscritti e a tutta la cittadinanza. Sergio D'Addato - Segretario cittadino Forza Italia Trani
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