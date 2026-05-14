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A Trani scendono i big della politica: Forza Italia incontra la città
Gasparri, Damiani, D’Attis e Lanotte sabato 16 maggio al comitato elettorale di Angelo Guarriello in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio 2026.
Trani - giovedì 14 maggio 2026 Comunicato Stampa
La Segreteria cittadina di Forza Italia comunica che sabato 16 maggio 2026, alle ore 12:00, presso il Comitato Elettorale di Angelo Guarriello, in Via De Roggiero n. 91 angolo Via Aldo Moro, a Trani, si terrà un incontro politico promosso da Forza Italia alla presenza di autorevoli esponenti istituzionali del partito. Parteciperanno:
- il Vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri
- il Senatore Dario Damiani
- l'Onorevole Mauro D'Attis
- il Consigliere regionale Marcello Lanotte
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