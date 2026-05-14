A Trani scendono i big della politica: Forza Italia incontra la città

il Vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri

il Senatore Dario Damiani

l'Onorevole Mauro D'Attis

il Consigliere regionale Marcello Lanotte

La Segreteria cittadina di Forza Italia comunica che sabato 16 maggio 2026, alle ore 12:00, presso il Comitato Elettorale di Angelo Guarriello, in Via De Roggiero n. 91 angolo Via Aldo Moro, a Trani, si terrà un incontro politico promosso da Forza Italia alla presenza di autorevoli esponenti istituzionali del partito. Parteciperanno:L'appuntamento sarà occasione di confronto sui temi della crescita del territorio, dell'azione amministrativa e delle prospettive politiche locali e regionali, confermando la presenza e l'impegno di Forza Italia a sostegno di una proposta politica moderata, concreta e vicina alle esigenze dei cittadini. L'incontro sarà inoltre un momento di condivisione e partecipazione aperto alla stampa, ai simpatizzanti, agli iscritti e a tutta la cittadinanza. Sergio D'Addato - Segretario cittadino Forza Italia Trani