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Eventi e cultura

I giovani prendono la parola: Assemblea Pubblica della 4ª BS del Liceo “F. De Sanctis” a Trani

L’evento rientra nel progetto Spritz4change di Legambiente Trani

Trani - giovedì 14 maggio 2026 6.04
Mettersi in gioco, scendere in piazza e trasformare i banchi di scuola in uno spazio di dialogo aperto alla città. È questo l'obiettivo dell'assemblea pubblica organizzata dagli studenti della classe 4ª BS del Liceo Statale Classico Linguistico Scienze Umane "F. De Sanctis".

L'appuntamento è fissato per venerdì 15 maggio, dalle ore 17:00 alle 19:00, nella cornice dell'Anfiteatro della Villa Comunale. L'evento rientra nel progetto Spritz4change di Legambiente Trani, rassegna di aperitivi scientifici e culturali nata per formare e attivare la cittadinanza su temi sociali e ambientali. L'evento si inserisce nell'ambito del progetto Galattica presso il nodo Trani.

L'incontro nasce dalla volontà dei ragazzi dell'indirizzo Scienze Umane di uscire dalle aule scolastiche per affrontare pubblicamente i temi che segnano la quotidianità e il futuro delle nuove generazioni. Durante l'evento, gli alunni si faranno portavoce di istanze, riflessioni e proposte su questioni di attualità che li toccano da vicino.

Il cuore dell'evento sarà il momento di dibattito e confronto, pensato non solo come esposizione dei lavori scolastici, ma come un vero e proprio esercizio di cittadinanza attiva.

L'evento è aperto a tutti: genitori, docenti, coetanei e semplici cittadini sono invitati a partecipare per dare vita a un dialogo intergenerazionale costruttivo.
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