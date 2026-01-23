Eventi e cultura
Legambiente Trani, benessere mentale e creatività: torna "Spritz4Change"
Lunedì 26 gennaio in Biblioteca un laboratorio gratuito per affrontare le ansie del presente
Trani - venerdì 23 gennaio 2026 10.15
Non solo tutela dell'ambiente, ma anche cura delle persone che lo abitano. Legambiente Trani prosegue il percorso del progetto "Galattica" con un appuntamento dedicato alla sfera emotiva: un laboratorio per trasformare le paure del futuro in forza collettiva attraverso l'arte e la psicologia. Di seguito i dettagli dell'iniziativa.
Benessere psicologico quindi con un laboratorio creativo tra le emozioni e le strategie per affrontare le sfide quotidiane Legambiente Trani torna con il quarto appuntamento di Spritz4Change, evento organizzato nell'ambito del progetto Galattica presso il nodo Trani. Viviamo in un tempo in cui è sempre più difficile tenere insieme tutto: la preoccupazione per il futuro del pianeta, l'incertezza legata al lavoro, la sensazione costante di dover reggere crisi più grandi di noi. Da questo disagio diffuso nasce l'iniziativa promossa da Legambiente Trani, un laboratorio partecipativo dedicato al benessere psicologico.
L'incontro si terrà lunedì 26 gennaio alle ore 16.30, presso la Biblioteca Comunale "G. Bovio" di Trani.
Il laboratorio è pensato come uno spazio pratico e condiviso, in cui i partecipanti saranno coinvolti in una riflessione collettiva sul benessere psicologico attraverso l'arte e la facilitazione di Antonio Consiglio (psicologo) e di Elisabetta Monica (HR). Attraverso la creatività, le preoccupazioni verranno messe in ordine, riconosciute e rilette non come fragilità personali, ma come reazioni comprensibili a problemi strutturali. Durante questo viaggio collettivo tra emozioni e strategie, i partecipanti si sentiranno sempre più pronti ad affrontare le sfide quotidiane.
Parlare di temi caldi e farlo insieme, è un primo passo per non sentirsi soli e per immaginare forme di cambiamento possibili. Per Legambiente Trani, questo laboratorio rappresenta un modo virtuoso di fare attivismo: partire dalle persone, dai loro vissuti e dalle loro emozioni, per costruire risposte collettive alle sfide ambientali e sociali del nostro tempo.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutte e tutti, iscrizione tramite il seguente form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSplOZN1bk11agx60rBlyCK2QoseiMHwYV56MtHlBnSUEfNw/viewform
tl@
Benessere psicologico quindi con un laboratorio creativo tra le emozioni e le strategie per affrontare le sfide quotidiane Legambiente Trani torna con il quarto appuntamento di Spritz4Change, evento organizzato nell'ambito del progetto Galattica presso il nodo Trani. Viviamo in un tempo in cui è sempre più difficile tenere insieme tutto: la preoccupazione per il futuro del pianeta, l'incertezza legata al lavoro, la sensazione costante di dover reggere crisi più grandi di noi. Da questo disagio diffuso nasce l'iniziativa promossa da Legambiente Trani, un laboratorio partecipativo dedicato al benessere psicologico.
L'incontro si terrà lunedì 26 gennaio alle ore 16.30, presso la Biblioteca Comunale "G. Bovio" di Trani.
Il laboratorio è pensato come uno spazio pratico e condiviso, in cui i partecipanti saranno coinvolti in una riflessione collettiva sul benessere psicologico attraverso l'arte e la facilitazione di Antonio Consiglio (psicologo) e di Elisabetta Monica (HR). Attraverso la creatività, le preoccupazioni verranno messe in ordine, riconosciute e rilette non come fragilità personali, ma come reazioni comprensibili a problemi strutturali. Durante questo viaggio collettivo tra emozioni e strategie, i partecipanti si sentiranno sempre più pronti ad affrontare le sfide quotidiane.
Parlare di temi caldi e farlo insieme, è un primo passo per non sentirsi soli e per immaginare forme di cambiamento possibili. Per Legambiente Trani, questo laboratorio rappresenta un modo virtuoso di fare attivismo: partire dalle persone, dai loro vissuti e dalle loro emozioni, per costruire risposte collettive alle sfide ambientali e sociali del nostro tempo.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutte e tutti, iscrizione tramite il seguente form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSplOZN1bk11agx60rBlyCK2QoseiMHwYV56MtHlBnSUEfNw/viewform
tl@