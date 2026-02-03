Legambiente Trani. <span>Foto Carla Anna Penza</span>
Legambiente Trani. Foto Carla Anna Penza
Ambiente

Legambiente, clean-up a Boccadoro: stop al degrado nel sito naturalistico

Cittadinanza e volontari in azione per la Giornata Mondiale delle Zone Umide

Trani - martedì 3 febbraio 2026 9.44
Il giorno 1 febbraio i cittadini e i volontari di Legambiente Trani hanno scelto di celebrare la Giornata Mondiale delle Zone Umide con un intervento concreto di recupero presso l'area di Boccadoro. Quello che doveva essere un semplice momento di cura del verde si è trasformata in una potente dimostrazione per la salvaguardia dell'ambiente locale.

La Presidente del circolo, Cristina Monterisi, ha aperto l'attività spiegando con determinazione il valore profondo dell'iniziativa: "Oggi siamo venuti qui a Boccadoro con volontarie e volontari per un evento di sensibilizzazione, per rendere una passeggiata nella natura anche un atto di cittadinanza attiva attraverso il clean-up". Cristina Monterisi ha poi evidenziato come sia fondamentale "far comprendere ai cittadini e ai turisti l'importanza della valorizzazione di questo luogo e quindi anche la necessità di evitare l'ingresso ai mezzi motorizzati per preservare l'integrità naturalistica del sito". Infatti Boccadoro rappresenta un corridoio ecologico insostituibile che mette in comunicazione diretta l'ecosistema marino del Mediterraneo con le alture dell'Alta Murgia.

Il volontario Mattia Barile ha proposto inoltre un progetto di cooperazione territoriale ambiziosa: l'idea è quella di lavorare in sinergia con il Comune di Barletta per estendere i vincoli di protezione fino alla zona di Ariscianne, dove termina la giurisdizione tranese, al fine di creare un'area naturale più protetta. La necessità di un intervento immediato è stata confermata dai ritrovamenti di rifiuti fatti durante la pulizia.

A riguardo il vicepresidente Alessandro Botta ha espresso forte preoccupazione per il cambiamento qualitativo del degrado riscontrato sul campo, dichiarando che: "Questa volta abbiamo addirittura trovato materiali di risulta e materiali inerti edili, cose che raramente si erano viste prima" e ciò segnala che l'area viene ormai utilizzata impropriamente come discarica per scarti industriali e cantieristici. Botta ha quindi rivolto un accorato appello al senso di responsabilità individuale, invitando a ridurre le quantità di rifiuti". L'attività si è conclusa con una merenda solidale, un rito di condivisione che ha permesso ai volontari di trasformare l'iniziativa in un momento di speranza collettiva.
tl@
Legambiente TRaniLegambiente TRaniLegambiente TRaniLegambiente TRani
  • Legambiente
Altri contenuti a tema
Trani celebra la Giornata Mondiale delle Zone Umide: appuntamento a Boccadoro tra ecologia e sapori del territorio Trani celebra la Giornata Mondiale delle Zone Umide: appuntamento a Boccadoro tra ecologia e sapori del territorio Domenica 1 febbraio, a partire dalle ore 10:00 per una mattinata dedicata alla sensibilizzazione ambientale e alla cura del territorio
Legambiente Trani, benessere mentale e creatività: torna "Spritz4Change" Eventi e cultura Legambiente Trani, benessere mentale e creatività: torna "Spritz4Change" Lunedì 26 gennaio in Biblioteca un laboratorio gratuito per affrontare le ansie del presente
Legambiente Trani: il verde urbano è sicurezza, salute e futuro della città Legambiente Trani: il verde urbano è sicurezza, salute e futuro della città No ai tagli indiscriminati, sì a dati, trasparenza e a un Piano del Verde strutturato e condiviso
Trani incontra 'Neve Shalom': la Pace è una scelta quotidiana Attualità Trani incontra 'Neve Shalom': la Pace è una scelta quotidiana Un incontro con Shireen Najjar, rappresentante palestinese del villaggio arabo-israeliano
Legambiente Trani lancia "Spritz4Change": aperte le iscrizioni, si parte con l'arteterapia Associazioni Legambiente Trani lancia "Spritz4Change": aperte le iscrizioni, si parte con l'arteterapia Una nuova rassegna di aperitivi culturali e scientifici, gratuiti e dedicati ai giovani, per unire creatività e pensiero critico
Volontari di Legambiente Trani in azione per ripulire la spiaggia dello Scoglio di Frisio Volontari di Legambiente Trani in azione per ripulire la spiaggia dello Scoglio di Frisio L'evento aperto a tutti in collaborazione con Amiu Trani
Legambiente Trani : "Ogni giorno addio a un polmone verde" Legambiente Trani : "Ogni giorno addio a un polmone verde" "Il Regolamento c'è ma non si attua". La denuncia dopo l'ultimo taglio di alberi
Legambiente Trani: «Giardino Telesio restituito alla città ma il verde urbano continua a soffrire» Legambiente Trani: «Giardino Telesio restituito alla città ma il verde urbano continua a soffrire» Una quercia capitozzata nell’ex villa de Corato riaccende i riflettori sulla necessità di tutelare realmente il patrimonio arboreo pubblico e privato
La Cattedrale di Trani si è illumina per la Vita Consacrata: un «Sì» che si rinnova tra profezia e servizio
3 febbraio 2026 La Cattedrale di Trani si è illumina per la Vita Consacrata: un «Sì» che si rinnova tra profezia e servizio
Rilascio della carta d'identità elettronica: le aperture straordinarie del mese di febbraio
3 febbraio 2026 Rilascio della carta d'identità elettronica: le aperture straordinarie del mese di febbraio
Paura nella notte a Trani: Smart in fiamme in via Calatafimi
3 febbraio 2026 Paura nella notte a Trani: Smart in fiamme in via Calatafimi
Leggere Lolita a Teheran ma anche a Trani
3 febbraio 2026 Leggere Lolita a Teheran ma anche a Trani
Polisportiva Trani, conti chiusi? Vittoria nello scontro diretto: Sammarco sconfitto 0-1
3 febbraio 2026 Polisportiva Trani, conti chiusi? Vittoria nello scontro diretto: Sammarco sconfitto 0-1
Trani, la seconda vita dei beni sottratti alle mafie: un seminario per trasformare l'illegalità in inclusione sociale
3 febbraio 2026 Trani, la seconda vita dei beni sottratti alle mafie: un seminario per trasformare l'illegalità in inclusione sociale
"Trani non è una tappa, ma una destinazione ": la ricetta di FdI per l'imposta di soggiorno
3 febbraio 2026 "Trani non è una tappa, ma una destinazione": la ricetta di FdI per l'imposta di soggiorno
Rottamazione Quinquies, Trani Libera incalza il Comune: «È uno strumento di bilancio che non si può ignorare»
3 febbraio 2026 Rottamazione Quinquies, Trani Libera incalza il Comune: «È uno strumento di bilancio che non si può ignorare»
Tranibenecomune. il centrosinistra non è dei singoli: unità, responsabilità e discontinuità per Trani
3 febbraio 2026 Tranibenecomune. il centrosinistra non è dei singoli: unità, responsabilità e discontinuità per Trani
Dramma sfiorato alla stazione di Trani: uomo tenta il suicidio sui binari
2 febbraio 2026 Dramma sfiorato alla stazione di Trani: uomo tenta il suicidio sui binari
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.