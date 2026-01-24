Trani celebra la Giornata Mondiale delle Zone Umide: appuntamento a Boccadoro tra ecologia e sapori del territorio

tl@

Legambiente Trani in occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide, si mobilita per valorizzare uno dei suoi tesori naturali più preziosi. Domenica 1 febbraio, a partire dalle ore 10:00, l'area di Boccadoro ospiterà una mattinata dedicata alla sensibilizzazione ambientale e alla cura del territorio.L'iniziativa nasce con l'obiettivo di coinvolgere la Città di Trani e di accendere i riflettori sull'area Ariscianne–Boccadoro, un ecosistema strategico per la biodiversità locale e per l'equilibrio ecologico della costa tranese.L'evento si aprirà alle ore 10:00 con l'accoglienza dei partecipanti e un momento introduttivo dedicato all'importanza delle zone umide. A seguire, la mattinata entrerà nel vivo con un clean-up collettivo e una merenda sostenibile. Le zone umide non sono solo aree di straordinaria bellezza naturale, ma fungono da barriere contro il cambiamento climatico e habitat per numerose specie protette. Proteggere Boccadoro significa proteggere il futuro e l'identità di Trani.