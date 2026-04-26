Cup Trani
Cup Trani
Sanità

Regione Puglia. Piano straordinario di riduzione delle liste d’attesa: ad oggi circa 150mila contattati, 76.500 prestazioni anticipate

Proseguono anche le attività di monitoraggio dell’andamento delle prescrizioni

Trani - domenica 26 aprile 2026 8.55 Comunicato Stampa
Prosegue il lavoro delle aziende enti del servizio sanitario pugliese per ridurre i tempi di attesa dei cittadini che hanno prenotato esami o prestazioni sanitarie. Al termine dell'undicesima settimana di monitoraggio, sono 147.007 le persone complessivamente contattate nell'ambito dei piani aziendali di recupero delle prestazioni prenotate oltre la soglia del codice di priorità, 133.659 per visite ed esami e 13.348 per ricoveri ospedalieri; complessivamente sono state anticipate 76.481 prestazioni.

I rifiuti complessivamente ammontano a 40.495, di cui 35.377 riguardano le prestazioni specialistiche: dei rifiuti per cui è nota la motivazione, il 62% (17.813) è dovuto alla conferma dell'appuntamento esistente, il 26% (7.407) rifiuta per aver già eseguito la prestazione, l'11% (3.253) dichiara che la prestazione non è più necessaria. In totale sono state anticipate ed erogate 64.465 prestazioni di specialistica ambulatoriale.

Nel complesso, per le prestazioni "U" (urgenti) recuperate ed effettuate, che in totale sono state 2.214, si è ottenuto un anticipo medio di 138 giorni; per le prestazioni B (brevi, 34.870), l'anticipo in media è stato di 127 giorni; per le prestazioni D (differibili 14.179) di 74 giorni; per le prestazioni P (programmabili, 9.805) di 82 giorni.

Sono state oggetto di recupero anche 3.397 prestazioni senza codici di priorità ma effettuate per la stadiazione e il follow up di malattie neoplastiche e per il completamento di percorsi diagnostico-terapeutici di patologie croniche.

Le aziende e gli enti hanno avviato anche l'anticipo delle prestazioni prescritte nel 2026, che ormai rappresentano circa il 42% degli esami e delle visite erogate (26.820): l'attività riguarda prioritariamente i codici di priorità U e B (che ammontano al 63% del totale delle prestazioni erogate) ma anche i codici di priorità D e P. Circa il 21% delle prenotazioni del 2026 anticipate riguarda la diagnostica per immagini (radiografie, ecografie, TC e RMN), il 37% prime visite specialistiche.

Proseguono anche le attività di monitoraggio dell'andamento delle prescrizioni, con la finalità di raccogliere dati su cui impostare gli interventi di miglioramento dell'appropriatezza dei percorsi.
Nei primi 10 giorni di maggio si consolideranno anche i dati relativi al terzo mese delle attività di recupero delle prestazioni già prenotate oltre soglia, utili a definire le iniziative da realizzare per migliorare i tempi di attesa, per tipo di prestazione e per azienda.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Regione Puglia
Altri contenuti a tema
La Puglia non lascia indietro nessuno: il piano Decaro contro la crisi economica Politica La Puglia non lascia indietro nessuno: il piano Decaro contro la crisi economica Nuovi fondi di garanzia per PMI e microcredito sociale a tasso zero: la Regione si fa "garante" per imprese e cittadini in difficoltà
Bandi regionali sospesi. Vurchio: «Ora valorizzare le progettualità imprenditoriali» Politica Bandi regionali sospesi. Vurchio: «Ora valorizzare le progettualità imprenditoriali» Fermate temporaneamente le nuove domande per CdP, PIA e MiniPIA
Regione Puglia. Investimenti sui temi caldi che riguardano anche Trani: scuola, lavoro e salute Politica Regione Puglia. Investimenti sui temi caldi che riguardano anche Trani: scuola, lavoro e salute La Giunta stanzia risorse strategiche per il sostegno alle famiglie, l’inclusione lavorativa e l’efficienza sanitaria
Visita al nuovo Prefetto della BAT di Andrea Ferri e Tonia Spina Politica Visita al nuovo Prefetto della BAT di Andrea Ferri e Tonia Spina I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia della provincia di Barletta-Andria-Trani per un incontro di conoscenza e confronto
Progettare il futuro di Trani: dalla Regione Puglia nuove risorse per il territorio Politica Progettare il futuro di Trani: dalla Regione Puglia nuove risorse per il territorio Decaro: “La Regione finanzia il primo passo per dare a tutti i Comuni le stesse possibilità di futuro”
La Regione delibera il piano di riduzione delle liste d’attesa: nella Asl BT obj da smaltire 20.220 prestazioni La Regione delibera il piano di riduzione delle liste d’attesa: nella Asl BT obj da smaltire 20.220 prestazioni Dal 02 febbraio al 30 giugno, Decaro: “Piani ambiziosi ma possibili con la collaborazione di tutti”
Varata la Giunta Decaro: Trani mai così forte a Via Gentile. Ciliento all’Ambiente, la sorpresa è la "tranese" Leuzzi Politica Varata la Giunta Decaro: Trani mai così forte a Via Gentile. Ciliento all’Ambiente, la sorpresa è la "tranese" Leuzzi Ufficializzata la squadra di governo in Regione Puglia: tutti i nomi e le deleghe assegnate
Lotta all'abusivismo, la Puglia serra i ranghi: il procuratore Nitti alla guida del tavolo tecnico regionale Attualità Lotta all'abusivismo, la Puglia serra i ranghi: il procuratore Nitti alla guida del tavolo tecnico regionale Vertice oggi in Presidenza con il Governatore Decaro, i vertici della Magistratura pugliese e l'Anci
Lavinia Group Volley Trani, vittoria di carattere: tre punti pesanti contro Joy Volley
26 aprile 2026 Lavinia Group Volley Trani, vittoria di carattere: tre punti pesanti contro Joy Volley
Trani, Rosa Uva traccia la rotta: «Scuola e sociale al centro della mia visione civica»
26 aprile 2026 Trani, Rosa Uva traccia la rotta: «Scuola e sociale al centro della mia visione civica»
A Trani nasce "Il Calamaio ": un nuovo presidio culturale per la poesia e la bellezza
26 aprile 2026 A Trani nasce "Il Calamaio": un nuovo presidio culturale per la poesia e la bellezza
Angelo Guarriello torna tra la gente con i gazebo informativi: tappe in piazza Gradenigo e piazza Quercia
26 aprile 2026 Angelo Guarriello torna tra la gente con i gazebo informativi: tappe in piazza Gradenigo e piazza Quercia
L'ultimo 25 aprile di Amedeo Bottaro: il congedo di un Sindaco tra bilanci, scuse e orgoglio ateniese
25 aprile 2026 L'ultimo 25 aprile di Amedeo Bottaro: il congedo di un Sindaco tra bilanci, scuse e orgoglio ateniese
Trani celebra il 25 Aprile tra memoria e partecipazione
25 aprile 2026 Trani celebra il 25 Aprile tra memoria e partecipazione
Si è spento il prof.Luigi De Pinto già docente dell'ISSR di Trani
25 aprile 2026 Si è spento il prof.Luigi De Pinto già docente dell'ISSR di Trani
Ferrante a valanga sul M5S: «Schizofrenia politica e veti personali. Trani merita serietà, non ostruzionismo»
25 aprile 2026 Ferrante a valanga sul M5S: «Schizofrenia politica e veti personali. Trani merita serietà, non ostruzionismo»
Trani al voto: presentate le liste per le comunali del 24 maggio
25 aprile 2026 Trani al voto: presentate le liste per le comunali del 24 maggio
Presentate le liste a sostegno dei candidati sindaco. I NOMI
25 aprile 2026 Presentate le liste a sostegno dei candidati sindaco. I NOMI
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.