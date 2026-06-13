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Trani, il saluto di Bottaro al nuovo sindaco Marco Galiano: «Saprà guidare la città con competenza e senso delle istituzioni»

Il sindaco uscente affida al neo eletto il futuro della città

Trani - sabato 13 giugno 2026 13.33
Con un messaggio carico di emozione e riconoscenza per gli anni trascorsi alla guida della città, il sindaco uscente di Trani, Amedeo Bottaro, ha rivolto il proprio augurio di buon lavoro al neo eletto sindaco Marco Galiano, chiamato a guidare la città nella nuova fase amministrativa.
«Con il cuore pieno di emozione e di gratitudine per gli anni straordinari trascorsi alla guida della nostra città, desidero rivolgere un sincero augurio di buon lavoro al nuovo sindaco di Trani, Marco Galiano», ha dichiarato Bottaro, sottolineando come l'elezione del nuovo primo cittadino rappresenti «l'inizio di una nuova fase per la nostra comunità, che merita di essere affrontata con spirito di servizio, responsabilità e amore per la città».
Nel suo messaggio, l'ex sindaco ha evidenziato le qualità umane e istituzionali del successore, esprimendo piena fiducia nella sua capacità di amministrare. «Sono certo che Marco saprà interpretare questo ruolo con competenza, equilibrio e quella sensibilità istituzionale che gli è propria», ha affermato.
Bottaro ha inoltre ricordato il percorso che ha portato Galiano ad accettare la candidatura, definendolo un segnale significativo del suo approccio alla cosa pubblica. «Non è stato semplice convincerlo ad accettare una sfida così importante. In un tempo in cui spesso prevale la corsa alle posizioni, ho trovato in lui una persona che ha riflettuto a lungo, con senso del dovere e consapevolezza del peso del ruolo, prima di scegliere di mettersi a disposizione della città. Ed è proprio questo il primo segnale della qualità del suo impegno futuro».
Parole che testimoniano una stima maturata nel corso degli anni di collaborazione e conoscenza reciproca. «In questi anni ho avuto modo di conoscere da vicino la sua serietà, la sua capacità di ascolto e la sua visione della cosa pubblica. Qualità che, ne sono convinto, gli consentiranno di essere un ottimo sindaco per Trani», ha aggiunto.
Infine, il saluto istituzionale alla nuova amministrazione e alla città. «Alla nuova Amministrazione e al sindaco Galiano rivolgo i miei auguri più sinceri: che possa lavorare nell'interesse esclusivo della città, con il sostegno di tutti e con quello spirito di unità che oggi Trani merita».
Un passaggio conclusivo che racchiude il senso del messaggio di commiato e di passaggio di testimone: «A me resta la gratitudine per un percorso intenso e straordinario. A lui l'onore e la responsabilità di proseguire. Buon lavoro, sindaco».
  • Amedeo Bottaro
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