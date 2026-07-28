Consiglio Comunale di Trani | Cinque mozioni accenderanno il dibattito tra le spinte delle minoranze e l'affondo istituzionale della maggioranza

L'impegno richiesto: La mozione impegna l'esecutivo a predisporre entro 15 giorni un lavaggio straordinario della piazza e delle panchine, a intensificare i passaggi estivi di AMIU nei weekend e a valutare l'installazione di idonee attrezzature da gioco.

L'impegno richiesto: Si chiede di riscrivere il regolamento recependo la "Carta di Pisa" per gli affidamenti diretti e inserendo un severo vincolo etico: escludere dalle concessioni dirette quelle associazioni o operatori il cui legale rappresentante sia parente o affine entro il terzo grado dei consiglieri comunali, provinciali o regionali in carica.

L'impegno richiesto: Impegnare la Giunta a riprendere un'interlocuzione urgente con il Comune di Bisceglie e la Provincia BAT per accelerare i lavori e, in subordine stradale, dare avvio immediato a interventi di manutenzione e illuminazione sulla vecchia via Trani-Bisceglie (da via Croazia a via Crosta) per ricavarne una via alternativa sicura.

L'impegno richiesto: Redigere un piano cronoprogrammato di manutenzione, dare priorità in bilancio alle certificazioni sismiche e antincendio, istituire un tavolo mensile con dirigenti e genitori, dare risposte celeri sulle modalità di riavvio dell'anno scolastico e attivare urgentemente le mense presso le scuole Beltrani e Bovio.

L'impegno richiesto: La mozione impegna formalmente il Sindaco e la Giunta a farsi promotori presso il Governo, il Ministro per gli affari regionali e la Regione Puglia della richiesta di sospensione immediata del procedimento delle pre-intese prima che si trasformino in disegni di legge; a pretendere che ogni trasferimento sia subordinato al reale finanziamento dei LEP; e a coordinarsi, tramite l'ANCI e l'ANCI Puglia, con gli altri enti locali del Mezzogiorno per costruire una proposta istituzionale comune a tutela dell'uniformità dei diritti fondamentali.

Nell'imminente seduta del Consiglio Comunale di Trani del 29 luglio 2026, lo scenario si preannuncia particolarmente interessante: il dibattito sarà alimentato da ben cinque mozioni che mostrano due anime distinte della dialettica d'aula. Da un lato, il gruppo di opposizione(con tre documenti firmati dall'Avv.e uno dalla consigliera) si concentrerà su specifiche criticità locali e regolamentari; dall'altro, il— forza trainante della— porterà in discussione una mozione dal forte respiro nazionale contro la frammentazione istituzionale del Paese. Conosciamone i dettagli.La prima mozione della lista di minoranza Prossimamente, firmata dalla consigliera Rosa Uva, solleva la questione dell'incuria in Piazza Marinai d'Italia, un'area costiera nevralgica per famiglie e flussi turistici. Il testo denuncia l'accumulo cronico di sabbia e sporcizia su marciapiedi e aiuole, la proliferazione di erba spontanea tra la pavimentazione e il riempimento eccessivo dei bidoni dei rifiuti nei fine settimana estivi, oltre al rischio di danneggiamento dei cestini usati impropriamente come "porte da calcio" per la carenza di spazi sportivi idonei nei paraggi.La prima firma dell'Avv. Giacomo Marinaro investe i criteri di concessione dei benefici economici comunali ad associazioni ed enti no-profit, fermi a un regolamento approvato il 28 aprile 2015 e mai modificato. Nella mozione si evidenzia l'obsolescenza del testo rispetto alla riforma nazionale del Terzo Settore e la mancanza di punteggi oggettivi per tutte le categorie che non siano strettamente sportive o scolastiche.La terza mozione di Prossimamente affronta la paralisi stradale su Ponte Lama, inibito al traffico dal 27 settembre 2025 per lavori di messa in sicurezza. Marinaro evidenzia come la stima iniziale di 20 mesi stia subendo forti dilatazioni, riversando in modo caotico e pericoloso tutto il traffico (compresi molti giovani in scooter) esclusivamente sulla Statale 16bis, causando disagi ai residenti e danni economici alle attività commerciali della zona.L'ultimo atto del gruppo civico di minoranza riguarda le criticità strutturali delle scuole tranesi. Pur accogliendo positivamente la ricostruzione della Papa Giovanni XXIII, la mozione rileva come i plessi Pertini e Collodi — pur beneficiando di finanziamenti — risultino ancora sbarrati, costringendo l'ente a ingenti costi per fitti passivi per sopperire alle chiusure. Si denuncia inoltre l'assenza di programmazione sulla riapertura o agibilità della Orazio Palumbo e la presenza di infiltrazioni e impianti termici guasti negli altri istituti.A dimostrazione di come la massima assise cittadina intenda muoversi anche sulle grandi partite costituzionali, si inserisce la mozione presentata dall'intero gruppo del Partito Democratico (firmata dai consiglieri di maggioranza Federica Cuna, Daniele Santoro, Nicola Ventura, Domenico Cognetti, Ines Maria Fabretti e Amalia Palma). Richiamando gli articoli 5, 114, 116 e 118 della Costituzione e la sentenza n. 192 del 2024 della Corte Costituzionale, il PD tranese contesta formalmente l'approvazione delle pre-intese avvenuta in Parlamento con le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto su materie delicate come la salute e la protezione civile. Secondo i rappresentanti della maggioranza cittadina, l'attuale percorso parlamentare si traduce in un'che trasferisce interi blocchi di materie senza aver preventivamente quantificato e finanziato i LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni) e senza istituire il fondo perequativo per i territori a minore capacità fiscale, penalizzando gravemente i Comuni del Sud e la loro autonoma capacità di erogare servizi ai cittadini.Va scritto infine per chiarezza e per opportuna conoscenza del lettore che nel funzionamento della macchina democratica comunale, la presentazione di una mozione rappresenta uno dei più importanti strumenti ispettivi e di stimolo nelle mani dell'assemblea. Sul piano, questo strumento obbliga l'aula a un dibattito pubblico e a un voto palese su questioni di forte interesse collettivo. Sul piano, sebbene non sia un atto di gestione diretta, possiede un peso specifico notevole: una volta approvata, la mozione si trasforma in un formale atto di indirizzo chea tradurre quelle istanze in delibere, stanziamenti e interventi concreti.