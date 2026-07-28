Nasce il «Granello d'Oro»: la Regione Puglia premia le spiagge sostenibili e inclusive

La Regione Puglia, in linea con i principi di sostenibilità ambientale e sociale, promuove un percorso virtuoso di ricognizione e valorizzazione delle migliori pratiche nell'ambito della balneazione sul territorio regionale. Le aree demaniali marittime della costa pugliese costituiscono una risorsa ambientale ed economica di inestimabile valore per la collettività regionale e per il turismo balneare.La Regione Puglia, pertanto, ritiene necessario incentive l'innalzamento qualitativo dei servizi offerti sul territorio regionale, favorendo l'inclusione e l'accessibilità universale. L'iniziativa di istituire il Granello d'Oro - Riconoscimento di qualità delle Spiagge sostenibili e inclusive di Puglia, quale requisito per l'inclusione e l'accesso alla "Rete delle Spiagge Sostenibili e Inclusive di Puglia", mira a costruire una base sperimentale per una futura classificazione regionale delle strutture balneari, in attuazione delle evoluzioni normative introdotte all'art. 49bis della Legge regionale n. 11/1999 (già introdotto dalla Legge regionale n. 26/2019 e sostituito dalla Legge regionale n. 22/2020) e per le previsioni di cui all'art. 14bis della Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 "Disciplina della tutela e dell'uso della costa".Il Riconoscimento: "Granello d'Oro"L'Avviso è rivolto ai titolari di concessioni demaniali marittime in corso di validità e agli Enti comunali costieri per la candidatura al "Granello d'Oro" – Riconoscimento di qualità delle Spiagge Sostenibili e Inclusive di Puglia.Il riconoscimento, che consente l'inserimento nella Rete "Granello d'Oro – Spiagge Sostenibili e Inclusive di Puglia", è attribuito previa verifica del possesso di specifici requisiti e caratteristiche qualitative che rappresentano un livello migliorativo rispetto agli standard minimi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela e uso della costa, accessibilità e servizi di balneazione, con particolare riferimento all'Ordinanza Balneare 2026, al Piano Regionale delle Coste e alle relative Norme Tecniche di Attuazione, alla normativa regionale in materia di accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone con disabilità, agli standard, requisiti e dotazioni minime degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate, nonché alla Legge regionale n. 17/2015 "Disciplina della tutela e dell'uso della costa".Il sistema di riconoscimento è articolato nei seguenti ambiti tematici:Accessibile;Family Friendly;Eco-sostenibile;Sport e Natura;Green Move;Smoke Free.Per ciascun ambito sono previsti due livelli di qualità (L1 – qualità buona e L2 – qualità eccellente), attribuiti sulla base dei requisiti posseduti e rappresentati graficamente mediante uno o due granelli dorati sulla targa di riconoscimento. Per tutti gli ambiti, ad eccezione del bollino Smoke Free, il conseguimento del livello L2 è subordinato al preventivo raggiungimento dei requisiti previsti per il livello L1.Le caratteristiche, i servizi e i requisiti oggetto di valutazione devono essere conformi alla normativa vigente e regolarmente autorizzati dalle Autorità competenti.