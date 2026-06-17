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Mostra "Mar Arte"
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"Mar Arte", il mare diventa ispirazione e materia: a Trani una mostra tra pittura e arte del recupero

Dal 20 al 28 giugno al Chalet della Villa Comunale dodici artisti raccontano il mare attraverso tele, colori e opere realizzate con materiali restituiti dalle onde

Trani - mercoledì 17 giugno 2026 8.28
Il mare come musa ispiratrice, ma anche come materia prima capace di trasformarsi in arte. Nasce da questa suggestione "Mar Arte", la mostra collettiva contemporanea che dal 20 al 28 giugno animerà gli spazi del Chalet della Villa Comunale di Trani, con ingresso libero ogni giorno dalle ore 18 alle 22.

L'esposizione rappresenta un viaggio artistico che unisce sensibilità, tecniche e linguaggi differenti, tutti accomunati da un unico protagonista: il mare. Un elemento che da sempre caratterizza l'identità di Trani e che, attraverso gli occhi degli artisti, si trasforma in emozione, racconto, memoria e riflessione.

La particolarità della mostra risiede proprio nella varietà delle opere esposte. Accanto ai tradizionali dipinti realizzati su tela, nei quali il mare viene interpretato attraverso il colore, la luce e le suggestioni paesaggistiche, trovano spazio creazioni originali realizzate con materiali che il mare stesso restituisce alla terra. Legni levigati dalle onde, frammenti raccolti lungo le coste, oggetti abbandonati e recuperati diventano così elementi di composizioni artistiche di grande impatto visivo e simbolico. Un'arte che va oltre l'estetica e che si inserisce pienamente nella cultura del recupero e del riciclo creativo, restituendo valore a ciò che sembrava destinato a essere scarto.

Tra i protagonisti di questa particolare forma espressiva spicca Carmine Rosselli, artista tranese e attuale vicepresidente dell'associazione "Amici del Mare", da anni impegnato nella promozione della cultura marinara e nella sensibilizzazione verso il rispetto dell'ambiente marino. Le sue opere raccontano il dialogo continuo tra uomo e mare, trasformando materiali recuperati lungo le coste in creazioni che custodiscono storie, memorie e identità. "Mar Arte" diventa così non solo una mostra, ma anche un'occasione per riflettere sul rapporto tra creatività e sostenibilità, dimostrando come l'arte possa contribuire a diffondere una nuova sensibilità verso l'ambiente e il recupero delle risorse.

Saranno dodici gli artisti protagonisti dell'esposizione:
  • Anna Minervino
  • Maria Cellamare
  • Michelina La Rossa
  • Carmine Rosselli
  • Eva Solinunte
  • Vincenzo Posa
  • Fonte Di Tullio
  • Sabina Princigalli
  • Saverio Guglielmi
  • Teresa Piccolo
  • Alessandro Nesta
  • Mariano Magliocca
Un gruppo eterogeneo di artisti che offrirà al pubblico una pluralità di sguardi sul mare, tra pittura, assemblaggi creativi, installazioni e opere nate dall'incontro tra fantasia e materiali recuperati. La scelta del Chalet della Villa Comunale, affacciato sul mare e immerso in uno dei luoghi più suggestivi della città, contribuirà a creare una cornice ideale per una manifestazione che celebra il profondo legame tra Trani e il suo orizzonte blu. "Mar Arte" si propone dunque come un appuntamento culturale capace di coinvolgere appassionati d'arte, cittadini e turisti, invitandoli a scoprire come dalle onde possano nascere non solo emozioni e ricordi, ma anche autentiche opere d'arte.
  • Informazioni utili: Mar Arte – Mostra contemporanea collettiva
📍 Chalet della Villa Comunale di Trani
📅 Dal 20 al 28 giugno 2026
🕕 Orario di apertura: dalle 18:00 alle 22:00
🎟️ Ingresso libero
Locandina
Locandina
  • Mare
  • amicidelmare
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