Trani | Drammatico salvataggio al Lido Mattinelle

Drammatico salvamento questa mattina intorno alle ore 10, sulle spiagge affollate di bagnanti, antistanti il Lido Mattinelle in territorio di Trani. Un uomo insieme alla sua figlioletta, malgrado il mare mosso si era allontanato dalla riva e si era portato nei pressi della linea dei frangiflutti. Per fortuna a vegliare sull'incolumità dei bagnanti, erano presenti sul posto gli "Angeli del mare", una cooperativa di giovani bagnini di Pisa, attiva già da alcuni anni sulle spiagge private e pubbliche di Trani. Gli Angeli del mare" hanno un contratto con noi ed operano x la isolasociale concessionaria Matinelle e seconda spiaggia.un giovane bagnino di Pisa, si è letteralmente precipitato in acqua, dalla torretta di guardia con il suo Baywatch, appena sentiti alcuni bagnanti chiedere aiuto: il genitore era in evidente pericolo di vita, avendo già ingurgitato acqua mentre la figlioletta era in un grave stato d'ansia, vedendo purtroppo davanti ai propri occhi il genitore annaspare e andare sotto la linea di galleggiamento. Per fortuna l'arrivo di Mauro Sarni ha permesso di imbracciare l'uomo al suo baywatch, mentre altri due bagnanti, un uomo ed una donna si sono portati vicino alla figlioletta, anch'essa in balia delle onde, cerando di rincuorarla mentre la portavano con loro verso riva.Giunti sulla spiaggia, piena di tanti bagnanti che hanno assistito alla drammatica scena, mentre il bagnino si accertava che l'uomo non stesse soffocando, sono giunti due sanitari presenti sul posto che hanno coadiuvato le operazioni di salvamento. Sul posto è poi giunta una ambulanza del servizio 118 dell'Asl Bt. I sanitari, dopo aver provveduto a parametrare i valori principali dell'uomo, accertatisi che non versava in pericolo di vita lo hanno trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Bisceglie per ulteriori accertamenti.Alle operazioni di soccorso dell'uomo ha assistito la figlioletta che, rincuorata da alcuni dei presenti e dai bagnini degli "Angeli del mare" è scoppiata in un pianto liberatorio, una volta visto sorridere il suo papà. "Anche ieri è stata una giornata molto pericolosa per le condizioni del mare –ha tenuto a sottolineare Nicola Pansitta, uno degli assidui frequentatori del lido "Matinelle" e provetto nuotatore-. Il mare da prima increspato e poi mosso ha destato non pochi problemi per quanti si sono voluti avventurare in mare. Credo che sia necessario prestare molta più prudenza quando si affronta il mare: rispettandolo, così da non correre mai rischi".I ragazzi di "Angeli del Mare" , veri esperti di salvataggio, operano nell'ambito di uno specifico contratto, di assistenza balneare, con "Isola Sociale" concessionaria di "Matinelle" e della c.d. "Seconda Spiaggia."