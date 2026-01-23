Trani punta alla Bandiera Blu, il Comune approva il Piano di Azione per la Sostenibilità

La Giunta comunale ha ufficialmente approvato la proposta per la redazione del Piano di Azione per la Sostenibilità (Action Plan), documento fondamentale per le città candidate alla Bandiera Blu 2025. Si tratta di un passo concreto verso l'adozione di politiche ambientali mirate, in linea con gli obiettivi del programma europeo "Green Deal" e del pacchetto Clima "Fit for 55".



Il Piano, come richiesto dalla FEE (Foundation for Environmental Education), dovrà documentare le azioni già intraprese e quelle previste nel triennio 2025-2026-2027, con l'obiettivo di garantire uno sviluppo sostenibile che tuteli salute, ambiente e benessere delle comunità locali. Sarà quindi uno strumento centrale per consolidare e dimostrare l'impegno dell'amministrazione in campo ambientale, sociale ed economico. La redazione del Piano, infatti, non si limita a una rendicontazione di quanto già fatto, ma assume anche il compito di individuare e promuovere nuove azioni per contrastare il cambiamento climatico e il surriscaldamento globale. Un impegno in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU, firmata da 193 Paesi nel 2015.



Il monitoraggio delle azioni previste si estenderà per i prossimi tre anni e costituirà un criterio essenziale per ottenere e mantenere la prestigiosa Bandiera Blu.