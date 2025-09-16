Piano delle Coste approvato in extremis, FdI: «Operazione elettorale, non visione strategica»

«Dopo dieci anni di immobilismo e diverse sollecitazioni - si legge in una nota di FdI Trani - il rilancio del Piano Comunale delle Coste, proprio a ridosso della scadenza elettorale, appare una mera operazione di facciata, più orientata a consolidare un deficitario bilancio politico di fine mandato che a rispondere in modo concreto e puntuale alle reali esigenze del territorio. Il mare, da sempre elemento identitario di Trani, merita una pianificazione strategica seria, partecipata, condivisa e trasparente, che sia caratterizzata da una visione chiara del "futuro del mare" — non un documento approvato in extremis, in tutta fretta, per ragioni di mero opportunismo politico.



Ciò che emerge nell'iter di redazione del piano, infatti, è la mancanza di trasparenza e coinvolgimento; la documentazione tecnica è stata presentata in modo frammentario e parziale, con scarsa chiarezza sugli impatti ambientali e urbanistici. La fase partecipativa, prevista dalla normativa sulla VAS (Valutazione Ambientale Strategica), è stata avviata solo formalmente, senza un reale coinvolgimento della cittadinanza, delle associazioni e degli operatori del settore; un passaggio obbligato per un piano che avrà, negli anni a venire, un'importanza strategica per il futuro della città.



L'approvazione del piano, infatti, vincola fortemente tutte le scelte future in modo impattante, imponendo una visione del litorale che, se non attentamente pianificata, discussa e condivisa, rischia di essere potenzialmente dannosa per l'equilibrio fra tutela ambientale e sviluppo turistico della città. Le concessioni balneari, la gestione delle spiagge libere e la protezione delle aree naturali non possono essere decise in modo così affrettato, approssimativo e unilaterale, dopo anni di immobilismo, senza un sano e costruttivo confronto con tutte le parti interessate.



Per tali motivi Fratelli d'Italia auspica che l'amministrazione comunale, almeno per una volta, si renda disponibile all'ascolto, evitando chiusure aprioristiche che tanti danni hanno fatto alla città e, con chiarezza e responsabilità, avvii un concreto confronto al fine di dar vita ad un Piano delle Coste serio e costruttivo, andando oltre le semplici necessità elettorali.



Inoltre, appare necessario ricordare che per avere una completa ed organica "visione del mare" è di fondamentale importanza avere accanto al Piano delle Coste anche il tanto discusso Piano Regolatore del Porto».