Lungomare
Lungomare
Politica

Piano delle Coste approvato in extremis, FdI: «Operazione elettorale, non visione strategica»

«Mancano trasparenza, partecipazione e una vera pianificazione per il futuro del mare»

Trani - martedì 16 settembre 2025 8.44
«Dopo dieci anni di immobilismo e diverse sollecitazioni - si legge in una nota di FdI Trani - il rilancio del Piano Comunale delle Coste, proprio a ridosso della scadenza elettorale, appare una mera operazione di facciata, più orientata a consolidare un deficitario bilancio politico di fine mandato che a rispondere in modo concreto e puntuale alle reali esigenze del territorio. Il mare, da sempre elemento identitario di Trani, merita una pianificazione strategica seria, partecipata, condivisa e trasparente, che sia caratterizzata da una visione chiara del "futuro del mare" — non un documento approvato in extremis, in tutta fretta, per ragioni di mero opportunismo politico.

Ciò che emerge nell'iter di redazione del piano, infatti, è la mancanza di trasparenza e coinvolgimento; la documentazione tecnica è stata presentata in modo frammentario e parziale, con scarsa chiarezza sugli impatti ambientali e urbanistici. La fase partecipativa, prevista dalla normativa sulla VAS (Valutazione Ambientale Strategica), è stata avviata solo formalmente, senza un reale coinvolgimento della cittadinanza, delle associazioni e degli operatori del settore; un passaggio obbligato per un piano che avrà, negli anni a venire, un'importanza strategica per il futuro della città.

L'approvazione del piano, infatti, vincola fortemente tutte le scelte future in modo impattante, imponendo una visione del litorale che, se non attentamente pianificata, discussa e condivisa, rischia di essere potenzialmente dannosa per l'equilibrio fra tutela ambientale e sviluppo turistico della città. Le concessioni balneari, la gestione delle spiagge libere e la protezione delle aree naturali non possono essere decise in modo così affrettato, approssimativo e unilaterale, dopo anni di immobilismo, senza un sano e costruttivo confronto con tutte le parti interessate.

Per tali motivi Fratelli d'Italia auspica che l'amministrazione comunale, almeno per una volta, si renda disponibile all'ascolto, evitando chiusure aprioristiche che tanti danni hanno fatto alla città e, con chiarezza e responsabilità, avvii un concreto confronto al fine di dar vita ad un Piano delle Coste serio e costruttivo, andando oltre le semplici necessità elettorali.

Inoltre, appare necessario ricordare che per avere una completa ed organica "visione del mare" è di fondamentale importanza avere accanto al Piano delle Coste anche il tanto discusso Piano Regolatore del Porto».
  • Mare
Altri contenuti a tema
Al lido “La Conchiglia" di Bisceglie «accompagniamo turisti e clienti fino alla fine dell’estate» Speciale Al lido “La Conchiglia" di Bisceglie «accompagniamo turisti e clienti fino alla fine dell’estate» La struttura resta aperta fino al domenica 21 settembre. Nicola Pertuso: «Un sacrificio, ma vogliamo dare un servizio in più ai turisti e alla città»
1 "L'Arte Vien dal Mare": a Trani, la Lega Navale ospita le opere nascoste tra i rifiuti del mare Attualità "L'Arte Vien dal Mare": a Trani, la Lega Navale ospita le opere nascoste tra i rifiuti del mare La mostra di Carmine Rosselli fruibile fino al 27 luglio
"Non lasciare altro che l'impronta del tuo piede" sulle spiagge di Trani Ambiente "Non lasciare altro che l'impronta del tuo piede" sulle spiagge di Trani Il messaggio degli Amici del Mare volto alla tutela dell'ambiente
Piazzetta Gallo: sul mare di Trani per una pausa leggera dal sapor mediterraneo Speciale Piazzetta Gallo: sul mare di Trani per una pausa leggera dal sapor mediterraneo Bollicine ed eleganza, per godersi l’estate dal sole mattutino al tramonto, fino al chiarore delle stelle
"Dalla spiaggia dinamica" scalate per raggiungere il mare, i bagnanti: "Era molto più comoda prima" Vita di città "Dalla spiaggia dinamica" scalate per raggiungere il mare, i bagnanti: "Era molto più comoda prima" Molti bagnanti sono caduti in queste settimane
Piano delle coste, ci si avvia alla fase partecipativa Enti locali Piano delle coste, ci si avvia alla fase partecipativa Il percorso partecipativo prevede conferenze di servizi tra Enti e consultazioni pubbliche aperte ai cittadini
La Puglia, meta ideale per le vacanze al mare Attualità La Puglia, meta ideale per le vacanze al mare La Puglia si rivela ogni estate una delle destinazioni più amate dagli italiani e dai viaggiatori di tutto il mondo
6 Lo spettacolo di Flyboard incanta il Porto di Trani. LE FOTO Eventi e cultura Lo spettacolo di Flyboard incanta il Porto di Trani. LE FOTO Emozionante esibizione di Mattia Lancia e Carlotta Infussi al Molo Santa Lucia
Emergenza parcheggi in centro, Azione Trani: «Serve regolamento per residenti»
16 settembre 2025 Emergenza parcheggi in centro, Azione Trani: «Serve regolamento per residenti»
Liceo Vecchi di Trani il primo giorno di scuola è una festa per Saverio
16 settembre 2025 Liceo Vecchi di Trani il primo giorno di scuola è una festa per Saverio
"Zaino Sospeso ", a Trani la solidarietà per la scuola
16 settembre 2025 "Zaino Sospeso", a Trani la solidarietà per la scuola
Viva Network lancia il numero WhatsApp per le segnalazioni dei lettori
16 settembre 2025 Viva Network lancia il numero WhatsApp per le segnalazioni dei lettori
Domenica 14 è stata a Trani la “Giornata delle bici”
15 settembre 2025 Domenica 14 è stata a Trani la “Giornata delle bici”
Lavinia Group Volley Trani: confermati coach Mauro Mazzola e il vice Vito Piccigallo
15 settembre 2025 Lavinia Group Volley Trani: confermati coach Mauro Mazzola e il vice Vito Piccigallo
24
Lavori al parcheggio di Piazza XX Settembre a Trani: maxi-risparmio per il Comune
15 settembre 2025 Lavori al parcheggio di Piazza XX Settembre a Trani: maxi-risparmio per il Comune
Api sul mare, il tranese Francesco Porcelli espone a Bari per "Mare Nostrum "
15 settembre 2025 Api sul mare, il tranese Francesco Porcelli espone a Bari per "Mare Nostrum"
La Juve Trani apre le porte ai più piccoli: in programma tre giornate di open-day
15 settembre 2025 La Juve Trani apre le porte ai più piccoli: in programma tre giornate di open-day
"Tuttanaltrastoria ": nasce la prima social community del basket pugliese
15 settembre 2025 "Tuttanaltrastoria": nasce la prima social community del basket pugliese
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.