"Non lasciare altro che l'impronta del tuo piede" sulle spiagge di Trani

Una sagoma sulla spiaggia, un messaggio chiaro e diretto rivolto a cittadini e turisti: "Non lasciare altro che l'impronta del tuo piede sulla spiaggia". È questa l'ultima iniziativa dell'associazione di volontariato "Gli Amici del Mare – Gruppo Sub", attiva sul territorio tranese da oltre dieci anni nella tutela e nella pulizia della costa e dei fondali.Con l'autorizzazione dell'amministrazione comunale, i volontari hanno installato in diversi punti strategici della costa delle sagome a forma di impronta con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza del rispetto ambientale, soprattutto nei mesi estivi in cui le spiagge sono particolarmente frequentate.All'inaugurazione dell'iniziativa ha partecipato anche il vicesindaco Fabrizio Ferrante, che ha espresso il ringraziamento dell'amministrazione all'associazione, rivolgendo un plauso personale al presidente Gennaro Peluso per l'impegno costante sul territorio.Non è mancato il commento del sindaco di Trani Amedeo Bottaro, che ha dichiarato: "Ho condiviso entusiasticamente questa iniziativa che parla alla coscienza di ognuno, usando un messaggio, scritto e grafico, semplice ma incisivo. Tenere pulite le spiagge è un gesto di rispetto verso l'ambiente, i turisti e soprattutto verso noi stessi. Trani merita cura, bellezza e senso civico." Un invito alla responsabilità collettiva e al senso civico, affinché ogni cittadino si senta parte attiva nella salvaguardia del patrimonio naturale della città.