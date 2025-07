"L'Arte Vien dal Mare": a Trani, la Lega Navale ospita le opere nascoste tra i rifiuti del mare

5 foto Carmine Rosselli - "L'Arte che vien dal mare" - (Foto di Fabio Zollo)

La mostra diche raggiunto la VII edizione, trasforma materiali spiaggiati in sculture e lampadari, affiancata dalle tele vibranti di, in un inno alla creatività e all'ambiente marino. Fino al 27 luglio, il mare incontra l'arte in una mostra imperdibile alla"L'arte vien dal mare", questo il titolo evocativo della personale di Carmine Rosselli, vicepresidente dell'associazione Amici del Mare, che espone una collezione affascinante di opere realizzate esclusivamente con materiali spiaggiati.Tra i pezzi in mostra, spiccano lampadari, sculture, quadri e collane: ogni oggetto racconta una storia di rinascita, trasformando ciò che il mare ha restituito in espressione artistica. Una sensibilità, quella di Rosselli, che coniuga creatività e attenzione all'ambiente, ricordandoci il valore del recupero e del rispetto per il nostro patrimonio marino.Ad arricchire la mostra, anche le tele dell'artista emergente Donato Buongiovanni, che celebra attraverso i suoi dipinti la bellezza del mare di Trani, con colori vibranti e atmosfere mediterranee. L'inaugurazione tenutasi lo scorso 18 luglio ha già registrato una buona partecipazione di pubblico, tra curiosi, appassionati d'arte e sostenitori delle iniziative ecologiche.