Trani celebra il mare: bambini protagonisti e confronto con la Marina Militare

Bambini protagonisti al mattino, autorità della Marina militare nel pomeriggio: la Giornata del mare, cui la sezione di Trani della Lega Navale Italiana ha aderito con convinzione e passione, ha saputo coniugare curiosità ed entusiasmo dei piccoli con conoscenze, cultura marittima e disponibilità dei grandi. Ne è nata una manifestazione qualificata e coinvolgente, sicuramente la prima di una lunga serie.LA MATTINA CON I BAMBINIL'intera mattinata è stata dedicata ai più piccoli, con la grande partecipazione degli alunni del secondo e del quarto circolo didattico, rispettivamente Petronelli e Beltrani, che hanno animato la sede della sezione tranese della Lega Navale con interesse smisurato e domande senza sosta.A catturare in particolar modo la loro attenzione sono state le Caretta Caretta rilasciate in mare dal responsabile del centro recupero tartarughe del Wwf di Molfetta, Pasquale Salvemini, nonché i tre splendidi esemplari di cani da salvataggio in acqua - un Terranova, un Golden Retriever e un meticcio -, accompagnati dal personale specializzato che non ha mancato di rispondere alle decine di domande dei bambini, fortemente incuriositi dal pianeta mare in tutte le sue sfaccettature.A fare da padrone di casa il presidente della Lni di Trani, Leonardo Mastropasqua, che ha esortato i piccoli a conservare e rafforzare l'amore per il mare durante la loro crescita, non trascurando la possibilità di affacciarsi alla storica scuola velica del circolo tranese.Un clima di festa e di partecipazione ha caratterizzato l'intera mattinata, vissuta dai bambini con entusiasmo, emozione e crescente consapevolezza del fatto che l'ambiente marino va rispettato e tutelato in tutte le sue forme di vita, promuovendo al contempo una cultura del mare che ne valorizzi la fruizione in condizioni di sicurezza.IL POMERIGGIO CON LE AUTORITÀIl mare come risorsa fondamentale per il territorio è stato poi al centro del dibattito di approfondimento andato in scena nella seconda parte della giornata, con i pregevoli contributi degli ammiragli e contrammiragli Andrea Petroni, Donato De Carolis, Giorgio Gentile e Rinaldo Veri, insieme con altre autorità militari, l'avvocato Lara Marchetta del Wwf e l'indirizzo di saluto del sindaco, Amedeo Bottaro.Di particolare interesse la «lectio» del professor Andrea Lovato, docente dell'Università di Bari, che ha affrontato il tema della storia, attendibilità e modernità degli Ordinamenta et consuetudo maris, ritenuti le prime leggi del mare, promulgate proprio a Trani.UN NUOVO APPUNTAMENTOPer la Lega Navale di Trani è stata un'altra giornata da protagonista nella sensibilizzazione dei cittadini sui temi della cultura marittima. Ma non finisce qui: il prossimo mese, secondo quanto anticipato dal presidente Mastropasqua, è in programma una nuova manifestazione dedicata alla legalità, cui la Lni Trani non mancherà di portare il proprio qualificato contributo.