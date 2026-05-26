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Torna Trani Triathlon, il 31 maggio in piazza Marinai d'Italia

L'evento firmato dall'Atletica Tommaso Assi

Trani - martedì 26 maggio 2026
È in pieno fermento la macchina organizzativa dell'"8ª Edizione Trani Triathlon Olimpico - Gara Silver & Campionato Italiano Interforze 2026, in calendario domenica 31 maggio con partenza fissata alle ore 09:00. L'evento, firmato dall'atletica Tommaso Assi Triathlon Team, si svolge sotto legida della FITri (Federazione Italiana Triathlon) e con i prestigiosi patrocini del Ministro per lo Sport e i Giovani, Stato Maggiore della Difesa, Coni, Regione Puglia, Città di Trani, Puglia 2026, Taranto 2026 - XX Giochi Del Mediterraneo, in collaborazione con LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, Lega Navale di Trani, Legambiente Trani, Istituto alberghiero Aldo Moro Trani, Scuola Italiana Cani Salvataggio, Sognattivo.it, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Capitaneria di Porto, Polizia Locale, OER, Associazione Polizia di Stato.
La competizione, valida come Gara Silver e Campionato Italiano Interforze, è anche Campionato regionale di società e assoluto e Campionato regionale universitario. La gara, che si svolge sotto il patrocinio dello Stato Maggiore della Difesa, si articolerà nelle canoniche tre frazioni (1.500 metri a nuoto, 40 chilometri in bicicletta e gli ultimi 10 chilometri di corsa) nell'affascinante scenario costiero tranese, con il cuore pulsante e la zona di partenza e arrivo collocati in Piazza Marinai dItalia. Essa gode inoltre della media partnership strategica di Rai Sport, Rai Puglia e TGR Puglia.
Sulla linea di partenza, oltre al meglio dei gruppi sportivi nazionali, a contendersi il titolo di Campione Italiano Interforze, anche triatleti appartenenti allArma dei Carabinieri, Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare (Forze Armate e Comando Generale); Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Forze di Polizia e Corpi dello Stato). Ancora pochi giorni per le iscrizioni che scadono il 28 maggio 2026: https://www.icron.it/newgo/#/evento/20264686
Una manifestazione che quest'anno unisce l'eccellenza dell'agonismo militare e civile a un messaggio di solidarietà e inclusione sociale senza precedenti nel panorama sportivo nazionale.
Trani si prepara, infatti, a vivere una pagina storica di sport e resilienza.
La vera grande impresa dell'edizione 2026 vedrà protagonista Elisabetta Di Capua, per tutti "Betta", una ragazza di 25 anni originaria di Filetta (Salerno). Elisabetta è affetta da atassia-teleangectasia, una rara e gravissima malattia genetica neurodegenerativa che l'ha resa tetraplegica. Nonostante la complessità della patologia e le enormi difficoltà quotidiane, Elisabetta coltiva un sogno immenso: partecipare al leggendario circuito Ironman in Francia il prossimo agosto.
Per regolamento internazionale, tuttavia, per accedere alla tappa mondiale è obbligatorio aver completato un Triathlon Olimpico ufficiale. Una richiesta che sembrava un vicolo cieco. Dopo aver ricevuto rifiuti da ogni parte dItalia a causa delle complessità logistiche e di sicurezza, invece lASD Atletica Tommaso Assi è stata lunica realtà in Italia ad aver detto sì alla realizzazione del sogno di Betta, aprendole le porte della competizione e adeguando l'intera macchina organizzativa per tutelarla. Per questo la dirigenza sportiva e gli organizzatori ringraziano la FITri nelle persone del presidente nazionale Riccardo Giubilei e di quello regionale Antonio Tondi.
Elisabetta affronterà la gara supportata dallAssociazione Sognoattivo e dal suo storico "spingitore" Vincenzo, che le presterà le gambe e le braccia spingendola in acqua, in bici e nella corsa. Una sfida nella sfida: per regolamento, infatti, Vincenzo non potrà ricevere alcun aiuto esterno durante i passaggi tra le diverse prove, pena la squalifica, trasformando la gara in un perfetto esempio di sincronia, resilienza e puro spirito agonistico.
Lorgoglio e lemozione per questa straordinaria operazione di inclusione nelle parole del presidente dellAtletica Tommaso Assi Triathlon Team, Giovanni Assi: «Accogliere Elisabetta a Trani non è soltanto motivo di orgoglio: è uno di quei momenti in cui lo sport torna alla sua essenza più pura, quella di aprire strade dove altri vedono muri. Il sogno di Betta non appartiene più solo a lei: da oggi è il sogno di tutta la nostra comunità, della Tommaso Assi e di chi crede che la parola possibile non debba mai essere negata a nessuno. Davanti ai tanti no ricevuti in giro per lItalia, noi abbiamo sentito il dovere morale, umano e sportivo di dire sì. Un sì convinto, responsabile, emozionato. Perché Elisabetta non chiede compassione: chiede una linea di partenza, chiede il diritto di provarci, chiede che il suo coraggio venga riconosciuto con i fatti. Sarà una sfida organizzativa enorme, ma ogni sforzo sarà nulla rispetto alla forza che Betta porterà con sé. Quando il 31 maggio sarà sulla linea di partenza a Trani, avrà già vinto: avrà vinto contro la paura, contro lindifferenza, contro le barriere che troppo spesso lo sport ancora non riesce ad abbattere. Noi saremo accanto a lei, con rispetto, emozione e gratitudine, perché Elisabetta ci sta insegnando che i sogni più grandi non si guardano da lontano: si aiutano a diventare realtà».
Tutti i dettagli tecnici, i percorsi di gara e le autorità civili e militari che prenderanno parte al Campionato Italiano Interforze saranno svelati durante la conferenza stampa ufficiale, che si terrà sabato 30 maggio alle ore 10:30 nella splendida cornice del Monastero di Colonna a Trani. All'incontro con la stampa - che sarà moderato dal caporedattore della TGR RAI Puglia Giancarlo Fiume - oltre ai vertici della "Tommaso Assi", della FITri e del CONI, è prevista la partecipazione dei rappresentanti delle forze dell'ordine e dei partner sociali dell'evento: attesa la presenza del presidente nazionale della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) prof. Francesco Schittulli. Alla conferenza stampa di presentazione, inoltre, anche la testimonial deccezione di questanno, la giornalista di Rai 1, Valentina Bisti che commenterà la gara del 31 maggio.
Ledizione di questanno del "Trani Triathlon" si preannuncia storica anche per la straordinaria partecipazione di atleti internazionali e la presenza d'eccezione di un atleta olimpico Tokyo 2020 che elevano la gara a un palcoscenico di altissimo prestigio mondiale.
«Il Trani Triathlon Olimpico 2026 sarà il cuore pulsante del triathlon nazionale per un intero weekend, con atleti di altissimo livello e un percorso affascinante che valorizza il nostro territorio, contribuendo anche a promuovere il turismo e leconomia locale. «Invitiamo tutti sottolinea lorganizzatore Giampiero Angelilli - la cittadinanza, gli appassionati e i media a partecipare calorosamente lungo il percorso per spingere, con il tifo e l'affetto, Elisabetta e tutti gli atleti verso un traguardo che va ben oltre la competizione».
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