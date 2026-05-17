Trani Marathon protagonista ad Andria: titolo italiano per Nicola De Cillis

Domenica 10 maggio una giornata storica per la Trani Marathon, protagonista ad Andria in occasione della manifestazione dedicata alle ultramaratone che ha visto disputarsi simultaneamente la 30 Km, la 6 Ore e la 8 Ore, quest'ultima valida come Campionato Italiano IUTA.L'evento, organizzato dai Maratoneti Andriesi guidati dal presidente Giuseppe Di Niccolo, ha richiamato atleti provenienti da tutta Italia su un circuito cittadino di 1,418 km, reso particolarmente impegnativo anche dalle elevate temperature.La società tranese ha ottenuto risultati di assoluto rilievo, confermando la propria crescita nel panorama delle lunghe distanze e dell'ultramaratona.Nicola De Cillis campione italiano SM60Nella prova delle 8 Ore, straordinaria prestazione di Nicola De Cillis, che conquista il titolo italiano di categoria SM60, chiudendo inoltre all'ottavo posto assoluto.Una gara condotta con grande intelligenza tattica e regolarità sin dai primi giri, che ha premiato l'esperienza, la pazienza e il lavoro svolto negli anni dall'atleta della Trani Marathon.Successo anche per Pino MastronicolaNella 6 Ore, importante risultato anche per Giuseppe "Pino" Mastronicola, autore di una prova perfetta che gli ha permesso di conquistare il 1° posto nella categoria SM60.Una gara gestita sempre in controllo, affrontata con la consueta determinazione e capacità di gestione della fatica.Podio assoluto per Margherita ArgentiereTra le donne, grande prova di Margherita Argentiere, che chiude al 3° posto assoluto e di categoria SF50 nella 6 Ore, al termine di una gara intensa e combattuta.Una società in crescita anche nell'ultraI risultati ottenuti ad Andria rappresentano un importante traguardo per la Trani Marathon, società che continua a consolidare la propria presenza anche nel mondo dell'ultramaratona attraverso lavoro, sacrificio e spirito di squadra.Le prestazioni degli atleti tranesi confermano la crescita di un movimento costruito nel tempo grazie alla passione per la corsa e alla volontà di mettersi continuamente alla prova.Mentre la società si avvicina ai suoi 25 anni di storia, i risultati ottenuti ad Andria assumono un significato ancora più importante, testimoniando il percorso di crescita di una realtà sportiva sempre più protagonista nel panorama podistico regionale e nazionale.Segui la Trani MarathonPer aggiornamenti, contenuti e dietro le quinte della gara:Instagram: @tranimarathon_officialFacebook: Trani Marathon