Parrocchia Santa Maria delle Grazie
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«Un sogno che rinasce»: domani l'inaugurazione del centro parrocchiale rinnovato di Santa Maria delle Grazie

Dopo quasi un anno di lavori, domenica 17 maggio la benedizione dell’Arcivescovo Leonardo D’Ascenzo

Trani - sabato 16 maggio 2026 10.35
Un sogno che diventa realtà per la seconda volta! Era il 1993, quando, il compianto Mons. Tommaso Palmieri, primo parroco di Santa Maria delle Grazie in Trani, sogna per il quartiere 167, ora quartier Sant'Angelo, una palazzina attigua alla parrocchia per svolgere le attività pastorali in un quartiere nuovo, di periferia.

Tanti i sogni, i desideri, gli sforzi, che grazie ai tantissimi benefattori che mensilmente si tassavano per offrire un piccolo contributo per i lavori, quel sogno è diventato realtà nel 1996.

Da allora, quella palazzina è stato luogo di catechesi per i tanti piccoli della fiorente zona periferica che, pian piano si popolava di famiglie giovani.

Quella palazzina è stato luogo di accoglienza di tante iniziative che hanno fatto il bene del quartiere, ancora privo di tanti servizi. Quella palazzina è stato luogo di incontro e sede del Trani 2 che, don Tommaso ha accolto nella comunità parrocchiale.

Di tempo ne è passato, e dopo la cura e la custodia di Don Gaetano Lops, successore di Palmieri, il quale ha reso ancora più bello e accogliente l'oratorio parrocchiale, siamo giunti al 2023. Con la nomina a parroco di don Vincenzo Giannico, il tempo ha messo in luce tante criticità che, dopo 30 anni dalla costruzione, necessitavano di importanti interventi di manutenzione. E allora, ecco il nuovo sogno: ristrutturare il centro parrocchiale.

Un sogno reso possibile dai fondi otto per mille alla Chiesa Cattolica.
Un sogno reso possibile dall'accensione di un mutuo.

Un sogno reso possibile grazie a tanti benefattori che credono e scommettono nel servizio pastorale reso dai tanti catechisti, educatori, capi e collaboratori della Parrocchia Santa Maria delle Grazie.

È stato necessario isolare le fondamenta dalle infiltrazioni, sostituire tutti gli infissi della palazzina, adeguare alcuni spazi, rinovare gli impianti idrici ed elettrici e rifare interamente la facciata.

Dopo quasi un anno di lavori, domenica 17 maggio, alle ore 20, l'Arcivescovo Leonardo D'Ascenzo, benedirà il centro parrocchiale, rinnovando la certezza che, quell'oratorio è una casa di tutti, grazie al lavoro pastorale e al servizio che con cura e dedizione, don Vincenzo, insieme a tutta la comunità sta facendo per il bene del quartiere, sulla scia di chi lo ha preceduto. Non mancate!
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