Trani celebra San Rocco: stasera la solenne messa con la distribuzione del pane

Sabato 16 agosto 2025 è il giorno centrale dei festeggiamenti in onore di San Rocco con la celebrazione della sua Solennità presso la chiesa a lui intitolata, guidata dalla Confraternita San Rocco.Il programma prevede alle 18:30 il Santo Rosario, momento di preghiera comunitaria, e alle 19:00 la Santa Messa Solenne, presieduta da S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo, arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie. Al termine della celebrazione, si terrà la, simbolo di carità e condivisione, in ricordo della vita di servizio e assistenza che San Rocco offrì ai più bisognosi.La vita del giovane Santo di Montpellier ci ricorda come la speranza in Dio sia la nostra ancora di salvezza nelle tempeste della vita. La speranza cristiana fissa il nostro cuore sulla promessa di Gesù e ci proietta verso i "nuovi cieli" e la "terra nuova" (2Pt 3,13), che costituiscono la nostra vera patria.San Rocco non si arrese mai alla solitudine, alla sofferenza e alle incomprensioni, abbandonandosi fiduciosamente alla Divina Provvidenza. Il suo inesorabile bastone da pellegrino simboleggia questa incrollabile speranza che lo guidava nel suo cammino di carità verso i malati e gli emarginati.Con San Rocco, affidiamoci a Maria Santissima, Consolatrice degli Afflitti, e innalziamo unanimi un canto di speranza, facendo nostre le parole del Te Deum: "In Te, Domine, speravi, non confundar in aeternum" – In te, Signore, ho sperato, non sarò mai deluso".