Michele Piazzolla
Michele Piazzolla
Religioni

Don Michele Piazzolla nuovo amministratore parrocchiale a Cristo Redentore di Trani

Mercoledì 15 ottobre l’ingresso ufficiale durante la Messa presieduta da mons. Leonardo D’Ascenzo

Trani - martedì 14 ottobre 2025 8.43
Mercoledì 15 ottobre 2025, a Trani, nella parrocchia Cristo Redentore, alle ore 19.00, durante la celebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo, don Piazzolla inizierà il suo ministero di amministretore parrocchiale, succedendo a don Francesco Nuzzolese.

Don Michele Piazzolla, nato a Barletta il 22 febbraio 1996, proveniente dalla parrocchia San Benedetto. Ha frequentato il Seminario minore diocesano "Don Pasquale Uva" di Bisceglie negli ultimi tre anni di scuola superiore e successivamente si è formato presso il seminario regionale "Pio XI" di Molfetta.

Ha studiato presso l'Istituto "Regina Apuliae" della Facoltà Teologica pugliese in Molfetta, conseguendo il baccellierato in Sacra Teologia lo scorso febbraio. Ha svolto, come collaboratore e vicario parrocchiale, l'esperienza pastorale presso la parrocchia Santissimo Salvatore in Margherita di Savoia fino al 31 agosto 2025 e presta il suo servizio come assistente dell'articolazione ACR a livello diocesano. Dal 1 settembre 2025 svolge il servizio di amministrazione parrocchiale presso la parrocchia "Cristo Redentore " di Trani e dí assistente religioso del nascente "Centro pastorale diocesano" a Trani.
  • Religione
Altri contenuti a tema
Inaugurati i nuovi locali del Centro pastorale della Madonna di Fatima Inaugurati i nuovi locali del Centro pastorale della Madonna di Fatima Alla cerimonia presenti il vescovo Leonardo D’Ascenzo, padre Sabino Maldera e numerosi giovani parrocchiani
Musica in piazza per i Santi Medici Musica in piazza per i Santi Medici Stasera alle 20 in Piazza Libertà il concerto della Banda "Pietro Mascagni"
Trani si prepara alla festa dei Santi Medici: tra devozione, tradizione e spiritualità Trani si prepara alla festa dei Santi Medici: tra devozione, tradizione e spiritualità Il 26 e 27 settembre celebrazioni solenni, processione e spettacolo pirotecnico
1 La chiesa “Pienovangelo” di Trani festeggia i suoi 50 anni La chiesa “Pienovangelo” di Trani festeggia i suoi 50 anni La celebrazione nella sede in via papa Giovanni XXIII alla presenza delle autorità e dei pastori evangelici locali
Trani celebra San Rocco: stasera la solenne messa con la distribuzione del pane Trani celebra San Rocco: stasera la solenne messa con la distribuzione del pane Presieduta dall'arcivescovo Leonardo D'Ascenzo
Festa della Shavuot, la Sinagoga di Trani resta chiusa il 2 e 3 giugno Festa della Shavuot, la Sinagoga di Trani resta chiusa il 2 e 3 giugno La ricorrenza celebra la stagione del raccolto delle primizie
Clero diocesano e detenuti si incontrano per una partita di calcio Clero diocesano e detenuti si incontrano per una partita di calcio L’incontro si terrà a Trani il 20 maggio
Festa Madonna dell'Apparizione a Trani, il programma Festa Madonna dell'Apparizione a Trani, il programma Il 15 maggio la messa solenne e processione
"IN_OUT. Libertà Aumentata ": il carcere diventa spazio culturale anche a Trani
14 ottobre 2025 "IN_OUT. Libertà Aumentata": il carcere diventa spazio culturale anche a Trani
Dal Mykonos al Braciolotto Tranese: il nuovo panzerotto di Pizzeria 4 Stagioni che unisce radici, gusto e accoglienza
14 ottobre 2025 Dal Mykonos al Braciolotto Tranese: il nuovo panzerotto di Pizzeria 4 Stagioni che unisce radici, gusto e accoglienza
Scossone in maggioranza a Trani: si dimette il consigliere Antonio Befano
13 ottobre 2025 Scossone in maggioranza a Trani: si dimette il consigliere Antonio Befano
Al Gran Shopping Molfetta arriva "Furto al Museo ": un'esperienza immersiva tra mistero e divertimento
13 ottobre 2025 Al Gran Shopping Molfetta arriva "Furto al Museo": un'esperienza immersiva tra mistero e divertimento
La Soccer Trani si conferma in vetta, Colella: «Vincere è sempre bello, ma c’è tanto da lavorare»
13 ottobre 2025 La Soccer Trani si conferma in vetta, Colella: «Vincere è sempre bello, ma c’è tanto da lavorare»
Consiglio Regionale, Spina (FDI): «Bilancio e fine legislatura senza slancio. I pugliesi meritano di più»
13 ottobre 2025 Consiglio Regionale, Spina (FDI): «Bilancio e fine legislatura senza slancio. I pugliesi meritano di più»
Trani, smalti con sostanza cancerogena: la Finanza sequestra un laboratorio
13 ottobre 2025 Trani, smalti con sostanza cancerogena: la Finanza sequestra un laboratorio
Inaugurati i nuovi locali del Centro pastorale della Madonna di Fatima
13 ottobre 2025 Inaugurati i nuovi locali del Centro pastorale della Madonna di Fatima
Isabella Iannetti e Dario Gisotti: 50 Anni d’Amore celebrati tra musica, emozioni e affetto a Trani
13 ottobre 2025 Isabella Iannetti e Dario Gisotti: 50 Anni d’Amore celebrati tra musica, emozioni e affetto a Trani
Trani trionfa ai Campionati Italiani: i giovani lottatori della Judo Lotta Trani sul tetto d'Italia
13 ottobre 2025 Trani trionfa ai Campionati Italiani: i giovani lottatori della Judo Lotta Trani sul tetto d'Italia
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.