Don Michele Piazzolla nuovo amministratore parrocchiale a Cristo Redentore di Trani

Mercoledì 15 ottobre 2025, a Trani, nella parrocchia Cristo Redentore, alle ore 19.00, durante la celebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo, don Piazzolla inizierà il suo ministero di amministretore parrocchiale, succedendo a don Francesco Nuzzolese.



Don Michele Piazzolla, nato a Barletta il 22 febbraio 1996, proveniente dalla parrocchia San Benedetto. Ha frequentato il Seminario minore diocesano "Don Pasquale Uva" di Bisceglie negli ultimi tre anni di scuola superiore e successivamente si è formato presso il seminario regionale "Pio XI" di Molfetta.



Ha studiato presso l'Istituto "Regina Apuliae" della Facoltà Teologica pugliese in Molfetta, conseguendo il baccellierato in Sacra Teologia lo scorso febbraio. Ha svolto, come collaboratore e vicario parrocchiale, l'esperienza pastorale presso la parrocchia Santissimo Salvatore in Margherita di Savoia fino al 31 agosto 2025 e presta il suo servizio come assistente dell'articolazione ACR a livello diocesano. Dal 1 settembre 2025 svolge il servizio di amministrazione parrocchiale presso la parrocchia "Cristo Redentore " di Trani e dí assistente religioso del nascente "Centro pastorale diocesano" a Trani.