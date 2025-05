Festa Madonna dell'Apparizione a Trani, il programma

La Confraternita della Madonna dell'Apparizione è lieta di annunciare ai fedeli e alla cittadinanza il programma delle celebrazioni in occasione della Solenne Novena in onore della Vergine Maria SS. dell'Apparizione, momento di profonda spiritualità e tradizione che si svolge presso il Santuario a Lei dedicato.Mercoledì 14 maggio• Ore 19.30 – Solenne Celebrazione Eucaristica, presieduta da Don Sergio Pellegrino, Vicario Generale, con il rito della vestizione dei novizi e dei nuovi Confratelli, momento di particolare significato per la vita della Confraternita.• Ore 21.00 – Veglia di preghiera alla Vergine Maria SS. dell'Apparizione dal titolo "Camminiamo insieme a Te, Maria", officiata da Don Michele Caporusso, Vicario Parrocchiale della Parrocchia di San Magno, con la partecipazione dei medici.A seguire: accensione dei lumini votivi sul sagrato del Santuario.Giovedì 15 maggio• Ore 11.00 – Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo.• Ore 17.00 – Santa Messa officiata da Don Francesco Nuzzolese, Rettore del Santuario, Padre Spirituale della Confraternita e Amministratore Parrocchiale di Cristo Redentore.Al termine, partirà la Solenne Processione con il seguente itinerario:Santuario – via Andria – Strada a denominarsi – via Parini – via Superga – cavalcaferrovia da via Andria a via Papa Giovanni XXIII – via Papa Giovanni XXIII – via Nicola da Trani – via Andria – piazza Saluto D'Acquisto – via Gattola Mondelli – piazzetta Imbriani – via Giuseppe Festa – via Petrorielli – via Anseramo da Trani – piazzetta Imbriani – via Mario Pagano – via Marsala – Corso Vittorio Emanuele – via Andria – via Don Nicola Ragno – via Papa Giovanni XXIII (Dinanzi alla parrocchia degli Angeli Custodi: preghiera di ringraziamento alla Vergine), cavalcaferrovia da via Papa Giovanni XXIII a via Andria – piazza Vittime 11 Settembre 2001 – ritorno al Santuario. La processione sarà accompagnata dalla banda musicale "Mascagni".La Confraternita invita tutti i fedeli, le famiglie, le comunità religiose e le autorità a partecipare con devozione e raccoglimento a questi giorni di fede, in onore della Vergine Maria SS. dell'Apparizione, nostra guida e consolazione.