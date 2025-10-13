Inaugurati i nuovi locali del Centro pastorale della Madonna di Fatima

Si è tenuta ieri sera l'Inaugurazione dei locali ristrutturati per il Centro pastorale parrocchiale della Madonna di Fatima. Alla piccola ma significativa cerimonia hanno preso parte il vescovo di Trani, Sua Eccellenza Leonardo D'Ascenzo, il parroco padre Sabino Maldera ed un nutrito gruppo di giovani della parrocchia.



Gli ambienti, rimessi a nuovo, ospiteranno sale per incontri, catechesi, offrendo, al tempo stesso, occasioni per giochi, preghiera e preparazione ai sacramenti dell'iniziazione cristiana.

Il Centro è stato dedicato a San Carlo Acutis nel giorno della sua festa liturgica. Tra le sale all'interno alcune di esse sono intitolate ai nomi delle virtù teologali, altre sono dedicate ai nomi di due personaggi illustri che hanno trascorso la loro vita in questi ambienti: P. Gerardo Onorato iniziatore del culto a Trani della Madonna di Fatima e Nicola Di Meo, giovane tranese desideroso di consacrarsi al Signore.



L'auspicio è che questi esempi di santità possano stimolare la vita dei giovani e dei ragazzi di oggi a mettersi in cammino per raggiungere la meta comune per tutti all'insegna della stessa "Santità".