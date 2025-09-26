Musica in piazza per i Santi Medici

Dopo il grande successo dello scorso anno, l'Associazione Culturale Musicale "Pietro Mascagni" TRANI insieme alla Confraternita Santa Maria de'Dionisio di Trani, venerdì 26 settembre, riproporrà alla cittadinanza anche quest'anno il Soirèe Musicale in onore dei Santi Martiri Cosma e Damiano. L'intento della Confraternita e dell'associazione è quello di riportare alla luce la tradizione della cassa armonica, che aveva modo di portare la banda in piazza e rendere accessibile la musica a tutti. Cornice dell'evento sarà Piazza Libertà, dove il Gran Concerto Bandistico "Pietro Mascagni" Trani si esibirà in orchestra proprio accanto all'immagine dei Santi Medici. Orario di inizio previsto sarà le 20.00.Il programma scelto prevede sia Musica Classica Operistica che Musica Moderna, coinvolgendo tutte le fasce d'età e i vari generi musicali. Alla direzione del Gran Concerto Bandistico "Pietro Mascagni" Trani ci sarà lo storico Maestro Prof. Michele Di Puppo. Inoltre durante la serata ci saranno delle novità che l'Associazione presenterà in anteprima per l'occasione del concerto.La serata sarà presentata dal sig. Francesco Squatriti.Il giorno dopo, sabato 27 settembre, il Gran Concerto Bandistico "Pietro Mascagni" Trani accompagnerà la processione dell'Immagine dei Santi Martiri Cosma e Damiano per le vie della nostra città di Trani. Il Presidente Prof. Emanuele di Lernia.