Santi Medici
Santi Medici
Religioni

Musica in piazza per i Santi Medici

Stasera alle 20 in Piazza Libertà il concerto della Banda "Pietro Mascagni"

Trani - venerdì 26 settembre 2025 11.10 Comunicato Stampa
Dopo il grande successo dello scorso anno, l'Associazione Culturale Musicale "Pietro Mascagni" TRANI insieme alla Confraternita Santa Maria de'Dionisio di Trani, venerdì 26 settembre, riproporrà alla cittadinanza anche quest'anno il Soirèe Musicale in onore dei Santi Martiri Cosma e Damiano. L'intento della Confraternita e dell'associazione è quello di riportare alla luce la tradizione della cassa armonica, che aveva modo di portare la banda in piazza e rendere accessibile la musica a tutti. Cornice dell'evento sarà Piazza Libertà, dove il Gran Concerto Bandistico "Pietro Mascagni" Trani si esibirà in orchestra proprio accanto all'immagine dei Santi Medici. Orario di inizio previsto sarà le 20.00.

Il programma scelto prevede sia Musica Classica Operistica che Musica Moderna, coinvolgendo tutte le fasce d'età e i vari generi musicali. Alla direzione del Gran Concerto Bandistico "Pietro Mascagni" Trani ci sarà lo storico Maestro Prof. Michele Di Puppo. Inoltre durante la serata ci saranno delle novità che l'Associazione presenterà in anteprima per l'occasione del concerto.La serata sarà presentata dal sig. Francesco Squatriti.
Il giorno dopo, sabato 27 settembre, il Gran Concerto Bandistico "Pietro Mascagni" Trani accompagnerà la processione dell'Immagine dei Santi Martiri Cosma e Damiano per le vie della nostra città di Trani. Il Presidente Prof. Emanuele di Lernia.
Musica in piazza per i Santi Medici
Musica in piazza per i Santi Medici © Credits
  • Religione
Altri contenuti a tema
Trani si prepara alla festa dei Santi Medici: tra devozione, tradizione e spiritualità Trani si prepara alla festa dei Santi Medici: tra devozione, tradizione e spiritualità Il 26 e 27 settembre celebrazioni solenni, processione e spettacolo pirotecnico
1 La chiesa “Pienovangelo” di Trani festeggia i suoi 50 anni La chiesa “Pienovangelo” di Trani festeggia i suoi 50 anni La celebrazione nella sede in via papa Giovanni XXIII alla presenza delle autorità e dei pastori evangelici locali
Trani celebra San Rocco: stasera la solenne messa con la distribuzione del pane Trani celebra San Rocco: stasera la solenne messa con la distribuzione del pane Presieduta dall'arcivescovo Leonardo D'Ascenzo
Festa della Shavuot, la Sinagoga di Trani resta chiusa il 2 e 3 giugno Festa della Shavuot, la Sinagoga di Trani resta chiusa il 2 e 3 giugno La ricorrenza celebra la stagione del raccolto delle primizie
Clero diocesano e detenuti si incontrano per una partita di calcio Clero diocesano e detenuti si incontrano per una partita di calcio L’incontro si terrà a Trani il 20 maggio
Festa Madonna dell'Apparizione a Trani, il programma Festa Madonna dell'Apparizione a Trani, il programma Il 15 maggio la messa solenne e processione
Da Trani al Soglio Pontificio: il legame speciale tra Papa Leone XIV e la città Vita di città Da Trani al Soglio Pontificio: il legame speciale tra Papa Leone XIV e la città Nel 2006 l’allora vescovo Prevost ordinava sacerdote padre Pasquale Cormio
Una folla festante accoglie il Crocifisso di Colonna sul Porto di Trani. LE FOTO Una folla festante accoglie il Crocifisso di Colonna sul Porto di Trani. LE FOTO Migliaia i fedeli scesi in strada per venerare il sacro ligneo
Guasto al passaggio livello di S.Spirito, ritardi anche di 70 minuti su tutte le linee
26 settembre 2025 Guasto al passaggio livello di S.Spirito, ritardi anche di 70 minuti su tutte le linee
Consiglio comunale convocato per martedì 30 settembre
26 settembre 2025 Consiglio comunale convocato per martedì 30 settembre
Inaugurata a Trani “Taf App Plus”
26 settembre 2025 Inaugurata a Trani “Taf App Plus”
Ai Dialoghi di Trani l'Europa di Prodi, la giustizia globale e la scienza di Crisanti. gli appuntamenti di oggi
26 settembre 2025 Ai Dialoghi di Trani l'Europa di Prodi, la giustizia globale e la scienza di Crisanti. gli appuntamenti di oggi
Un Teatro a cielo aperto per gli anziani di Villa Guastamacchia
26 settembre 2025 Un Teatro a cielo aperto per gli anziani di Villa Guastamacchia
Progetto da 7 milioni per riutilizzare le acque reflue: al via il cantiere a Trani
26 settembre 2025 Progetto da 7 milioni per riutilizzare le acque reflue: al via il cantiere a Trani
Dialoghi di Trani: si è parlato di sessualità e diversità
26 settembre 2025 Dialoghi di Trani: si è parlato di sessualità e diversità
Successo per la 20ª edizione del Torneo Semilampo "Gen. Giuseppe Dell’Erba "
26 settembre 2025 Successo per la 20ª edizione del Torneo Semilampo "Gen. Giuseppe Dell’Erba"
Chiusura Ponte Lama, l'allarme della Lega
25 settembre 2025 Chiusura Ponte Lama, l'allarme della Lega
"Architetture: l'arte di costruire ": tornano le giornate europee del Patrimonio
25 settembre 2025 "Architetture: l'arte di costruire": tornano le giornate europee del Patrimonio
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.