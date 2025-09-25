Trani si prepara alla festa dei Santi Medici: tra devozione, tradizione e spiritualità

Torna puntuale anche quest'anno tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, come un ideale "ritiro spirituale" per i tranesi, la festività dei Santi Medici, Cosma e Damiano preparata con devozione e dedizione dall'omonima Confraternita. Una festa alla quale i tranesi sono molto affezionati, riconoscendo i Santi come protettori della salute del corpo e dello spirito e che riserverà anche nei prossimi giorni momenti di preghiera, devozione e raccoglimento, ma anche di gioia e condivisione.



Tra i vari appuntamenti religiosi e/o legati "alla festa" vera e propria, vogliamo segnalare quelli del 26 settembre, con la Solenne Celebrazione tenuta, a partire dalle 18.30 in piazza Libertà dal nostro Arcivescovo, S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo. Alle 20 sempre in piazza Libertà si terrà un concerto musicale a cura dell'associazione "Mascagni" di Trani, diretta dal Maestro Michele Di Puppo.



Successivamente, il 27 settembre prossimo, segnaliamo dalle 18.30 la Solenne Processione che seguirà il consueto itinerario di ogni anno ed alle 22 da non perdere un suggestivo spettacolo pirotecnico a cura della ditta Teora di Venosa.