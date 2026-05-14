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La Madonna dell'Apparizione a Trani: il programma delle celebrazioni

Il culto nacque nel 1448, quando la Vergine apparve al medico Pascariello Macchia

Trani - giovedì 14 maggio 2026 10.26
La devozione tranese alla Madonna dell'Apparizione, detta anche Madonna del Medico, nasce nel 1448. Durante la peste in Puglia, la Vergine apparve al medico Macchia invitandolo a non fuggire: segnando i malati con una croce sulla fronte, li guarì miracolosamente. Per i 12.000 morti di peste, il 19 luglio 1656 Trani si votò all'Immacolata. Il Sindaco e l'Arcivescovo Tommaso de Sarria giurarono digiuno la vigilia dell'8 dicembre e festa solenne il giorno dopo. Il voto fu rinnovato nel 1691. Oggi il culto vive nella novena, nell'omaggio floreale del 7 dicembre all'obelisco in Piazza della Libertà, e nella processione dell'8 dicembre con rinnovo del Voto. La festa del 15 maggio anticipa liturgicamente quella di dicembre, ricordando le guarigioni miracolose. Sul luogo dell'apparizione sorge il Santuario del Ss. Crocifisso. La Confraternita di Maria Ss. dell'Apparizione custodisce il gruppo scultoreo del 1912 di Giuseppe Manzo: il medico Pascariello ai piedi della Vergine.

Quest'anno, la Confraternita di Maria Ss. dell'Apparizione, nella persona della gentilissima Francesca Canaletti, assieme al neo eletto amministratore parrocchiale e padre spirituale il Rev.mo Sac. Michele Piazzolla, hanno optato per il tema pastorale mariano dal titolo "Sub tuum praesidium", rimettendosi simbolicamente sotto il manto di Maria, ovvero richiedendo la sua protezione.

Giovedì 14 maggio, ore 19.30: il Re.mo Sac. Sergio Pellegrini, vicario generale dell'arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, presiederà la Messa durante la quale saranno benedetti sia il manto che l'abito nuovi dell'immagine della Madonna. Seguirà alle ore 21, la veglia di preghiera tenuta dal Rev.mo Can. Michele Caporusso, amministratore parrocchiale dello Spirito Santo di Trani.

Venerdì 15 maggio, solennità liturgica, il suono delle campane e i fuochi d'artificio daranno inizio ai festeggiati con le varie celebrazioni Eucaristiche dal mattino e la concelebrazione serale, delle ore 17, presenziata da S.E. Rev.ma Mons. Leonardo D'Ascenzo, nostro Arcivescovo, cui farà seguito la solenne processione cittadina, lungo le vie.

Il messaggio è chiaro: rimettersi sotto il "manto" di Maria, ricordando che Trani è "Città di Maria" dal 1934 per volere dell'Arcivescovo Giuseppe Maria Leo, a seguito di una apparizione ancora oggi tramandata che ci ricorda la richiesta di guarigione nelle infermità di qualsiasi genere, ancora nell'oggi!

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