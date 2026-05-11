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comizio di "Italia Viva"
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Grande partecipazione in Piazza della Repubblica per il comizio di "Italia Viva"

Alla manifestazione ha partecipato anche il candidato sindaco Galiano

Trani - lunedì 11 maggio 2026 14.03 Comunicato Stampa
Grande partecipazione e forte entusiasmo ieri sera in Piazza della Repubblica a Trani per il comizio organizzato dalla compagine Tranese di "Italia Viva", che ha richiamato centinaia di cittadini desiderosi di confrontarsi sui temi centrali della prossima campagna elettorale amministrativa. La piazza si è riempita sin dalle prime ore della serata, confermando il crescente interesse della comunità tranese verso il dibattito politico e le proposte per il futuro della città.

Un clima partecipato, fatto di ascolto, applausi e confronto, ha accompagnato gli interventi dei rappresentanti di Italia Viva, in un incontro che ha saputo coinvolgere cittadini, giovani, famiglie e tanti simpatizzanti.

Ad aprire gli interventi è stato il capogruppo di Italia Viva, Tommaso Laurora, che ha sottolineato l'importanza di costruire una proposta politica concreta e vicina ai bisogni reali della città, puntando su sviluppo, servizi efficienti e maggiore attenzione ai quartieri.

Successivamente ha preso la parola la coordinatrice nazionale Teresa Bellanova, che ha ribadito il valore della partecipazione democratica e dell'impegno civico, evidenziando come Trani possa rappresentare un modello di rilancio amministrativo fondato su competenza, ascolto e visione.

Grande attenzione anche per l'intervento del futuro candidato sindaco Marco Galiano, accolto calorosamente dalla piazza.

Nel suo discorso ha affrontato i principali temi delle elezioni comunali: decoro urbano, sicurezza, politiche sociali, rilancio economico e valorizzazione del territorio, lanciando un messaggio di unità e partecipazione.

La manifestazione si è conclusa tra applausi e numerosi momenti di dialogo con i cittadini, lasciando l'immagine di una Piazza della Repubblica gremita e partecipe, segnale evidente di un forte coinvolgimento popolare attorno alle idee e al progetto politico di Italia Viva per la città di Trani.

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