Simona Scagliarini
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Mercoledì la presentazione della candidatura di Simona Scagliarini

Appuntamento fissato alle 19 presso il comitato elettorale Piazza della Repubblica n. 36

Trani - lunedì 11 maggio 2026 14.05
Mercoledì 13 maggio, alle ore 19:00, presso il comitato elettorale di Piazza della Repubblica n. 36, si terrà l'incontro pubblico di presentazione della candidatura di Simona Scagliarini. All'iniziativa prenderanno parte Sabino Zinni, Fabrizio Ferrante, candidato al Consiglio comunale, e Marco Galiano.

L'incontro sarà dedicato ai temi dell'adolescenza, del disagio sociale e del bisogno di costruire spazi di ascolto e condivisione per i più giovani. Simona Scagliarini porterà la propria esperienza maturata accanto a famiglie e ragazzi che vivono situazioni di fragilità sociale ed economica, sottolineando l'importanza di investire su educazione civica, inclusione, accompagnamento alla genitorialità e creazione di luoghi reali di aggregazione positiva.

"Non possiamo limitarci a giudicare i ragazzi – afferma Scagliarini –. Dobbiamo ascoltarli, comprenderli e costruire occasioni concrete di crescita, comunità e partecipazione." L'appuntamento è aperto alla cittadinanza e rappresenterà un momento di confronto sul futuro sociale ed educativo della città.

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Mercoledì la presentazione della candidatura di Simona Scagliarini
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