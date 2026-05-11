Trani | Avvistato un misterioso “Cigno Nero”: porta fortuna o annuncia l’imprevisto?
Sul lungomare tranese un raro esemplare di cigno nero: tra stupore, selfie e teorie filosofiche sul destino
lunedì 11 maggio 2026 10.01iReport
A Trani ormai siamo abituati ai gabbiani, ai pescatori all'alba e persino ai delfini che ogni tanto fanno capolino davanti al porto. Ma stavolta il protagonista assoluto del lungomare è stato lui: un elegante e rarissimo cigno nero, avvistato mentre galleggiava con assoluta tranquillità in una piccola ansa marina del litorale tranese. Il volatile, subito immortalato da curiosi e passanti, si è lasciato cullare dalle onde con un'aria quasi regale, attirando l'attenzione di decine di persone.
E naturalmente, come accade sempre quando compare qualcosa di insolito, è partita immediatamente la domanda più antica del mondo: "Porta bene o porta male?" Perché il cigno nero non è soltanto un animale raro e affascinante. Negli ultimi anni è diventato addirittura una teoria filosofica, economica e quasi esistenziale grazie al saggio del matematico e filosofo Nassim Nicholas Taleb, autore del celebre libro Il Cigno Nero: come l'improbabile governa la nostra vita. La teoria nasce da un fatto storico curioso: fino al Seicento in Europa si pensava che i cigni fossero esclusivamente bianchi. Poi, in Australia, vennero scoperti i primi esemplari neri, mandando in crisi una convinzione considerata assoluta. Da lì il "cigno nero" è diventato il simbolo di tutto ciò che è raro, imprevedibile e capace di cambiare improvvisamente la realtà. Tradotto in versione tranese? Praticamente l'equivalente di trovare parcheggio libero sul porto il sabato sera.
Secondo Taleb, un "evento cigno nero" ha tre caratteristiche: è rarissimo, produce effetti enormi e, dopo che accade, tutti fingono che fosse prevedibile. Un po' come quando piove il giorno della processione e improvvisamente tutti diventano meteorologi professionisti. Ma niente paura: il cigno nero avvistato a Trani sembra decisamente pacifico. Nessuna apocalisse in vista, almeno per ora. Anzi, per molti la sua presenza è stata interpretata come un simbolo positivo, quasi poetico: un invito a rallentare, osservare e lasciarsi sorprendere da ciò che non avevamo previsto.
E forse è proprio questo il bello. Perché in una quotidianità sempre più programmata, veloce e piena di notifiche, vedere un cigno nero ondeggiare tranquillo sul mare di Trani ricorda che la vita, ogni tanto, ama ancora sorprenderci e che qualcosa di imprevedibile è alle porte ed ha date ben precise: 24/25 maggio ci sono le elezioni comunali, la cosa vi suggerisce qualcosa? Solo uno sarà il Sindaco di Trani, gli altri se ne faranno una ragione.
E naturalmente, come accade sempre quando compare qualcosa di insolito, è partita immediatamente la domanda più antica del mondo: "Porta bene o porta male?" Perché il cigno nero non è soltanto un animale raro e affascinante. Negli ultimi anni è diventato addirittura una teoria filosofica, economica e quasi esistenziale grazie al saggio del matematico e filosofo Nassim Nicholas Taleb, autore del celebre libro Il Cigno Nero: come l'improbabile governa la nostra vita. La teoria nasce da un fatto storico curioso: fino al Seicento in Europa si pensava che i cigni fossero esclusivamente bianchi. Poi, in Australia, vennero scoperti i primi esemplari neri, mandando in crisi una convinzione considerata assoluta. Da lì il "cigno nero" è diventato il simbolo di tutto ciò che è raro, imprevedibile e capace di cambiare improvvisamente la realtà. Tradotto in versione tranese? Praticamente l'equivalente di trovare parcheggio libero sul porto il sabato sera.
Secondo Taleb, un "evento cigno nero" ha tre caratteristiche: è rarissimo, produce effetti enormi e, dopo che accade, tutti fingono che fosse prevedibile. Un po' come quando piove il giorno della processione e improvvisamente tutti diventano meteorologi professionisti. Ma niente paura: il cigno nero avvistato a Trani sembra decisamente pacifico. Nessuna apocalisse in vista, almeno per ora. Anzi, per molti la sua presenza è stata interpretata come un simbolo positivo, quasi poetico: un invito a rallentare, osservare e lasciarsi sorprendere da ciò che non avevamo previsto.
E forse è proprio questo il bello. Perché in una quotidianità sempre più programmata, veloce e piena di notifiche, vedere un cigno nero ondeggiare tranquillo sul mare di Trani ricorda che la vita, ogni tanto, ama ancora sorprenderci e che qualcosa di imprevedibile è alle porte ed ha date ben precise: 24/25 maggio ci sono le elezioni comunali, la cosa vi suggerisce qualcosa? Solo uno sarà il Sindaco di Trani, gli altri se ne faranno una ragione.
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