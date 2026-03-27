Giochi per bambini a rischio: la denuncia dei residenti di Viale De Gemmis a Trani
Le aree gioco in diversi punti della città versano in condizioni critiche
venerdì 27 marzo 2026 07.45iReport
Non è solo una segnalazione, ma un grido d'allarme che arriva direttamente dai residenti: le aree gioco per bambini in diversi punti di Trani versano in condizioni critiche, tra strutture danneggiate, manutenzione carente e potenziali rischi per l'incolumità dei più piccoli. Altalene rotte, scivoli usurati, parti metalliche arrugginite e superfici sconnesse: è questo il quadro che emerge dalle testimonianze di chi quotidianamente frequenta i parchi cittadini. Spazi che dovrebbero rappresentare luoghi di serenità e sicurezza per le famiglie, ma che oggi – denunciano i cittadini – appaiono sempre più trascurati.
La voce dei residenti
L'ultima segnalazione riguarda il piccolo parco giochi in prossimità del cosiddetto "Grattacielo" che si trova in via De Gemmis: "Portare i bambini al parco non dovrebbe essere un rischio", raccontano alcuni genitori, che segnalano come da tempo le criticità siano note ma, a loro dire, mai realmente risolte. Le richieste sono semplici: controlli periodici, manutenzione ordinaria e interventi tempestivi in caso di danni. La preoccupazione cresce soprattutto per i più piccoli, che utilizzano strutture potenzialmente pericolose senza rendersi conto dei rischi. Da qui l'appello alle istituzioni affinché si intervenga prima che si verifichino incidenti.
Sicurezza o incuria?
La questione si inserisce in un contesto politico già acceso in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Proprio sul tema della gestione urbana e della manutenzione degli spazi pubblici al momento non appare fra i temi trattati dai candidati a Sindaco, un approccio che garantirebbe interventi immediati anche su situazioni come quella delle aree gioco perchè il punto centrale resta uno: quanto sono sicuri oggi i parchi cittadini?
Quando si parla di bambini, la manutenzione non è un dettaglio, ma una responsabilità. La denuncia dei residenti accende i riflettori su un tema troppo spesso relegato in secondo piano. E mentre la politica discute e promette soluzioni, le famiglie chiedono risposte concrete, rapide e visibili: un'altalena rotta non è solo un simbolo di degrado e di inciviltà : è un rischio che non può essere ignorato.
La voce dei residenti
L'ultima segnalazione riguarda il piccolo parco giochi in prossimità del cosiddetto "Grattacielo" che si trova in via De Gemmis: "Portare i bambini al parco non dovrebbe essere un rischio", raccontano alcuni genitori, che segnalano come da tempo le criticità siano note ma, a loro dire, mai realmente risolte. Le richieste sono semplici: controlli periodici, manutenzione ordinaria e interventi tempestivi in caso di danni. La preoccupazione cresce soprattutto per i più piccoli, che utilizzano strutture potenzialmente pericolose senza rendersi conto dei rischi. Da qui l'appello alle istituzioni affinché si intervenga prima che si verifichino incidenti.
Sicurezza o incuria?
La questione si inserisce in un contesto politico già acceso in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Proprio sul tema della gestione urbana e della manutenzione degli spazi pubblici al momento non appare fra i temi trattati dai candidati a Sindaco, un approccio che garantirebbe interventi immediati anche su situazioni come quella delle aree gioco perchè il punto centrale resta uno: quanto sono sicuri oggi i parchi cittadini?
Quando si parla di bambini, la manutenzione non è un dettaglio, ma una responsabilità. La denuncia dei residenti accende i riflettori su un tema troppo spesso relegato in secondo piano. E mentre la politica discute e promette soluzioni, le famiglie chiedono risposte concrete, rapide e visibili: un'altalena rotta non è solo un simbolo di degrado e di inciviltà : è un rischio che non può essere ignorato.
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