Giochi per bambini a rischio: la denuncia dei residenti di Viale De Gemmis a Trani

Quando si parla di bambini, la manutenzione non è un dettaglio, ma una responsabilità.

Non è solo una segnalazione, ma un grido d'allarme che arriva direttamente dai residenti: le aree gioco per bambini in diversi punti di Trani versano in condizioni critiche, tra strutture danneggiate, manutenzione carente e potenziali rischi per l'incolumità dei più piccoli. Altalene rotte, scivoli usurati, parti metalliche arrugginite e superfici sconnesse: è questo il quadro che emerge dalle testimonianze di chi quotidianamente frequenta i parchi cittadini. Spazi che dovrebbero rappresentare luoghi di serenità e sicurezza per le famiglie, ma che oggi – denunciano i cittadini – appaiono sempre più trascurati.L'ultima segnalazione riguarda il piccolo parco giochi in prossimità del cosiddetto "Grattacielo" che si trova in via De Gemmis: "Portare i bambini al parco non dovrebbe essere un rischio", raccontano alcuni genitori, che segnalano come da tempo le criticità siano note ma, a loro dire, mai realmente risolte. Le richieste sono semplici: controlli periodici, manutenzione ordinaria e interventi tempestivi in caso di danni. La preoccupazione cresce soprattutto per i più piccoli, che utilizzano strutture potenzialmente pericolose senza rendersi conto dei rischi. Da qui l'appello alle istituzioni affinché si intervenga prima che si verifichino incidenti.La questione si inserisce in un contesto politico già acceso in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Proprio sul tema della gestione urbana e della manutenzione degli spazi pubblici al momento non appare fra i temi trattati dai candidati a Sindaco, un approccio che garantirebbe interventi immediati anche su situazioni come quella delle aree gioco perchè il punto centrale resta uno: quanto sono sicuri oggi i parchi cittadini?La denuncia dei residenti accende i riflettori su un tema troppo spesso relegato in secondo piano. E mentre la politica discute e promette soluzioni, le famiglie chiedono risposte concrete, rapide e visibili: un'altalena rotta non è solo un simbolo di degrado e di inciviltà : è un rischio che non può essere ignorato.