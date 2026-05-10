Giacomo Marinaro
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Marinaro porta la campagna elettorale nei quartieri di Trani: al via “Giacomo On The Road”

Ecco tutti i prossimi appuntamenti di Giacomo Marinaro

Trani - domenica 10 maggio 2026 12.04 Comunicato Stampa
Una campagna elettorale tra la gente, nelle strade e nei quartieri della città. È questo lo spirito di "Giacomo On The Road", il tour promosso dal candidato sindaco Giacomo Marinaro che, nei prossimi giorni, attraverserà diverse zone di Trani con incontri itineranti dedicati all'ascolto dei cittadini. L'iniziativa nasce con un obiettivo chiarissimo, al centro della visione ideata da Marinaro: riportare la politica tra le persone, dentro la quotidianità dei tranesi. Un viaggio fatto di confronto diretto, dialogo e presenza sul territorio per raccogliere esigenze, proposte e criticità quartiere per quartiere. "Riscriviamo il futuro di Trani per strada tra la gente": questo il messaggio scelto per accompagnare il tour di Marinaro, con l'obiettivo di trasformare la campagna elettorale anche e soprattutto in un momento, spalmato su diverse date, di partecipazione concreta con la cittadinanza. Tutti gli incontri itineranti si svolgeranno dalle ore 17:30 alle ore 19:30.

Il calendario degli appuntamenti partirà lunedì 11 maggio con le tappe in Via Aldo Moro, Via Imbriani, Corso Vittorio Emanuele e Corso Cavour. Si proseguirà giovedì 14 maggio nelle zone di Via Superga, Via delle Tufare e Viale Spagna. Nuovi incontri sono previsti sabato 16 maggio in Via Giorgio La Pira, Corso Don Luigi Sturzo e Via Pozzo Piano, mentre lunedì 18 maggio il tour farà tappa in Via Sant'Annibale Maria di Francia, Via Palmiro Togliatti, Via Giorgio Almirante e Via Giuseppe Di Vittorio. La conclusione del "Giacomo On The Road" è prevista per mercoledì 20 maggio con incontri nelle principali piazze cittadine: Piazza Indipendenza, Piazza Sant'Agostino, Piazza Mazzini e Piazza Libertà.

Oltre agli appuntamenti sopracitati nei quartieri, la campagna elettorale di Giacomo Marinaro vivrà anche due momenti particolarmente partecipati e simbolici per il confronto con la cittadinanza: martedì 12 maggio alle ore 19:30 presso Parco De Gemmis e domenica 17 maggio alle ore 11:30 in Piazza Indipendenza. Giacomo Marinaro dunque, come già ribadito più volte nel corso della campagna elettorale, punta su un percorso dal forte contatto umano, costruito sul rapporto diretto con i cittadini. Il vero confronto si fa tra le strade, ascoltando le esigenze di tutti, nessuno escluso.
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