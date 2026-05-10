Marinaro porta la campagna elettorale nei quartieri di Trani: al via “Giacomo On The Road”

Una campagna elettorale tra la gente, nelle strade e nei quartieri della città. È questo lo spirito di "", il tour promosso dal candidato sindaco Giacomo Marinaro che, nei prossimi giorni, attraverserà diverse zone di Trani con incontri itineranti dedicati all'ascolto dei cittadini. L'iniziativa nasce con un obiettivo chiarissimo, al centro della visione ideata da Marinaro: riportare la politica tra le persone, dentro la quotidianità dei tranesi. Un viaggio fatto di confronto diretto, dialogo e presenza sul territorio per raccogliere esigenze, proposte e criticità quartiere per quartiere. "": questo il messaggio scelto per accompagnare il tour di Marinaro, con l'obiettivo di trasformare la campagna elettorale anche e soprattutto in un momento, spalmato su diverse date, di partecipazione concreta con la cittadinanza. Tutti gli incontri itineranti si svolgeranno dalle oreIl calendario degli appuntamenti partiràcon le tappe in Via Aldo Moro, Via Imbriani, Corso Vittorio Emanuele e Corso Cavour. Si proseguirànelle zone di Via Superga, Via delle Tufare e Viale Spagna. Nuovi incontri sono previstiin Via Giorgio La Pira, Corso Don Luigi Sturzo e Via Pozzo Piano, mentreil tour farà tappa in Via Sant'Annibale Maria di Francia, Via Palmiro Togliatti, Via Giorgio Almirante e Via Giuseppe Di Vittorio. La conclusione del "Giacomo On The Road" è prevista percon incontri nelle principali piazze cittadine: Piazza Indipendenza, Piazza Sant'Agostino, Piazza Mazzini e Piazza Libertà.Oltre agli appuntamenti sopracitati nei quartieri, la campagna elettorale di Giacomo Marinaro vivrà anche due momenti particolarmente partecipati e simbolici per il confronto con la cittadinanza:alle ore 19:30 pressoalle ore 11:30 in. Giacomo Marinaro dunque, come già ribadito più volte nel corso della campagna elettorale, punta su un percorso dal forte contatto umano, costruito sul rapporto diretto con i cittadini. Il vero confronto si fa tra le strade, ascoltando le esigenze di tutti, nessuno escluso.