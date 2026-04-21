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avv.Giacomo Marinaro. Foto Credits
Speciale

Trani, é il momento di ripartire: domenica 26 aprile il primo comizio di Giacomo Marinaro

Appuntamento in Piazza della Repubblica, a partire dalle ore 20

Trani - martedì 21 aprile 2026 12.29 Comunicato Stampa
Cresce l'attesa in città per il primo, grande appuntamento pubblico di Giacomo Marinaro, candidato sindaco di Trani alle prossime Amministrative.

Domenica 26 aprile, alle ore 20:00, in Piazza della Repubblica, andrà in scena la sua prima presentazione ufficiale alla città: un momento decisivo, carico di energia, idee e visione per una Trani migliore, nuova, moderna, ideale.

Sarà l'occasione per scoprire da vicino il progetto che punta a ridare slancio alla nostra Città: verrà illustrato il programma, con proposte concrete e una visione chiara per il futuro, e saranno presentati i candidati che accompagneranno Marinaro in questa sfida.

Un incontro aperto, partecipato, pensato per tutti coloro che credono che Trani possa e debba voltare pagina. Una piazza che diventa simbolo di confronto, di entusiasmo e di ripartenza.

È tempo di esserci. È tempo di scegliere. È tempo di costruire insieme il domani di Trani. Marinaro é "Pronto", si parte!

Appuntamento a domenica 26 aprile, ore 20:00, Piazza della Repubblica.
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