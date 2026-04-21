Trani, Ferri replica a Decaro: “Il mare deve essere davvero di tutti, non solo a parole”

"Ho guardato con attenzione il reel del presidente Decaro sull'inizio della stagione balneare in Puglia – dichiara Ferri – e sui principi generali non posso che essere d'accordo: rispetto del mare, tutela dell'ambiente, convivenza civile e libertà di accesso sono valori fondamentali". Tuttavia, secondo il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, la situazione reale vissuta dai cittadini tranesi racconta un'altra storia. Negli ultimi anni, infatti, la fruizione libera della costa si sarebbe progressivamente ridotta, con un aumento delle concessioni e una conseguente limitazione degli accessi pubblici. Le poche spiagge libere rimaste, sottolinea Ferri, invece di rappresentare un modello di efficienza e accessibilità, spesso si presentano in condizioni che ne compromettono l'utilizzo. "Emblematici sono tratti come lo Scoglio di Frisio o Capo Colonna – evidenzia – dove la presenza di pietre grandi e irregolari rende difficile l'accesso al mare". Una distanza, dunque, tra gli indirizzi annunciati e la quotidianità dei cittadini, che secondo Ferri impone un cambio di passo deciso: investimenti nella manutenzione, valorizzazione delle spiagge pubbliche e garanzia concreta di accesso libero. Il tema si intreccia inevitabilmente con il clima elettorale cittadino. Ferri collega infatti questa necessità alla prospettiva di una nuova guida amministrativa, indicando nel candidato sindaco del centrodestra, Angelo Guarriello, la figura attraverso cui avviare un percorso di rilancio. "Il mare deve essere davvero di tutti – conclude – non solo nelle dichiarazioni, ma nei fatti".