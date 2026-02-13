Collodi
Collodi
Politica

Scuole e cantieri infiniti a Trani: Ornella Gelso (FdI) attacca il Comune

«Asilo Collodi nel limbo e silenzio sugli altri lavori: l’amministrazione faccia chiarezza»

Trani - venerdì 13 febbraio 2026
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Ornella Gelso Componente direttivo Provinciale di Fratelli d'Italia
La gestione dell'edilizia scolastica finisce nel mirino di Fratelli d'Italia. Ornella Gelso, componente del direttivo provinciale del partito, rompe il silenzio sulla situazione dei cantieri cittadini, puntando il dito in particolare sui ritardi che interessano l'asilo Collodi. Tra scadenze incerte e comunicazioni ufficiali che latitano, Gelso solleva dubbi non solo sulla struttura di via Collodi, ma sull'intera programmazione scolastica territoriale — dalla Papa Giovanni al Pertini, fino alla mensa della Petronelli — denunciando un "clima di incertezza" che ricade direttamente sulle famiglie e sul benessere dei più piccoli. Di seguito, la nota integrale della rappresentante di FdI.

SCUOLE DIMENTICATE, FAMIGLIE LASCIATE IN ATTESA Ornella Gelso (FdI Bat): "Basta promesse che slittano, servono tempi certi. Le famiglie meritano chiarezza."

Sulla vicenda dell'asilo Collodi e più in generale sullo stato dei cantieri legati alle strutture scolastiche del territorio, interviene Ornella Gelso, componente del direttivo provinciale di Fratelli d'Italia, chiedendo trasparenza e risposte puntuali all'amministrazione comunale. "Quando si parla di scuole, non si può continuare a navigare a vista. L'asilo Collodi è l'ennesimo esempio di promesse che cambiano e scadenze che slittano, mentre a pagare sono sempre gli stessi: i bambini, le famiglie e il personale scolastico", dichiara Ornella Gelso. Nei mesi scorsi si è parlato di una presunta consegna dei lavori "a metà febbraio", ma ad oggi non è chiaro se tale scadenza sia stata confermata o ulteriormente rinviata. "Le famiglie meritano di sapere a che punto sono davvero i lavori all'asilo Collodi. È inaccettabile che non ci siano comunicazioni ufficiali chiare sulle tempistiche reali e sullo stato del cantiere. Chiediamo: i lavori sono conclusi? Ci sono ritardi nella fornitura dei materiali? Problemi organizzativi? Il cantiere è fermo?", aggiunge Gelso. La situazione del Collodi, però, non è un caso isolato. "Assistiamo a un silenzio preoccupante anche su altri interventi fondamentali: della nuova scuola Papa Giovanni, la cui consegna era prevista per marzo 2026, non si hanno aggiornamenti; sui lavori dell'asilo Pertini non arrivano notizie; sulla mensa della scuola Petronelli regna il silenzio. Il filo conduttore è evidente: quando si parla di scuole e spazi per bambini, le informazioni spariscono e le priorità slittano sempre a "dopo"". "Non chiediamo miracoli – conclude Ornella Gelso – ma trasparenza, rispetto e verità. Le scuole non possono essere l'ultimo problema da risolvere: sono il luogo in cui si costruisce il futuro della nostra comunità. Ogni giorno di ritardo pesa il doppio quando riguarda l'educazione e il benessere dei più piccoli. L'amministrazione comunale ha il dovere di dire chiaramente a che punto sono i lavori e quali sono le tempistiche reali per la restituzione di spazi adeguati a bambini e famiglie".

  • Fratelli d'Italia
Altri contenuti a tema
Fratelli d’Italia attacca il rimpasto di Bottaro: «Solo geometria elettorale» Fratelli d’Italia attacca il rimpasto di Bottaro: «Solo geometria elettorale» Nota durissima: «Nessun miglioramento amministrativo, è un anticipo di campagna elettorale pagato con incarichi istituzionali»
Caso PRA, Zitoli (FdI) gela l'ex sindaco Riserbato: "Non accettiamo lezioni da chi è stato assente" Caso PRA, Zitoli (FdI) gela l'ex sindaco Riserbato: "Non accettiamo lezioni da chi è stato assente" Criticata l'uscita dell'ex primo cittadino: "Nessuno spirito costruttivo, solo polemica che non aiuta l'unità"
"Staffetta" a destra: Ferri vola in Regione e lascia il seggio a Lima. Un passaggio di consegne nel segno della coerenza "Staffetta" a destra: Ferri vola in Regione e lascia il seggio a Lima. Un passaggio di consegne nel segno della coerenza Rientra a Palazzo di Città Raimondo Lima dopo l'esclusione per un solo voto nel 2020: «Si riprende a lottare»
Trani, Fratelli d’Italia: Scagliarini traccia il bilancio a un anno dalla guida del partito Trani, Fratelli d’Italia: Scagliarini traccia il bilancio a un anno dalla guida del partito Dai numeri delle Regionali al lavoro della coalizione in vista delle Amministrative: l'analisi del coordinatore cittadino
Il Fair Play di Andrea Ferri: quando la politica sa volare alto Il Fair Play di Andrea Ferri: quando la politica sa volare alto Il neo-consigliere regionale di FDI sceglie la via del garbo istituzionale: «Avversari ma non nemici»
Trani, l'odissea delle società sportive e la proposta di Lima: «Investire su Villa Bini per fermare il degrado» Trani, l'odissea delle società sportive e la proposta di Lima: «Investire su Villa Bini per fermare il degrado» L' analisi del dirigente nazionale FDI e ASI che rilancia il modello "playground" per il recupero delle aree urbane
Consiglio Comunale saltato: giochi di potere a danno della città Consiglio Comunale saltato: giochi di potere a danno della città Nota stampa di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Lista Palumbo Sindaco, Art. 97, Noi Moderati, Trani 2026 e Trani Libera
Fratelli d'Italia: a che punto è il Parco di Via Falcone a Trani? Fratelli d'Italia: a che punto è il Parco di Via Falcone a Trani? Anna Barresi (FdI) interroga l'Amministrazione sui costi e i tempi di realizzazione dell'area verde attesa da anni
La semifinale d’andata va alla Soccer Trani: San Marco battuto 2-0
12 febbraio 2026 La semifinale d’andata va alla Soccer Trani: San Marco battuto 2-0
D’Addato alza il muro: «Trani ai tranesi, nessuna interferenza esterna su Forza Italia»
12 febbraio 2026 D’Addato alza il muro: «Trani ai tranesi, nessuna interferenza esterna su Forza Italia»
Trani, Marcello Lanotte (FI): "Necessario accelerare su candidato Sindaco, seguirò personalmente il dialogo con gli alleati "
12 febbraio 2026 Trani, Marcello Lanotte (FI):"Necessario accelerare su candidato Sindaco, seguirò personalmente il dialogo con gli alleati"
Il Rotary Club di Trani per la salute come scelta consapevole
12 febbraio 2026 Il Rotary Club di Trani per la salute come scelta consapevole
Hub Portanova e Auser nel mirino: attacco della destra ai presìdi sociali della città
12 febbraio 2026 Hub Portanova e Auser nel mirino: attacco della destra ai presìdi sociali della città
La pace e il cristianesimo da Dante Alighieri a Papa Leone XIV
12 febbraio 2026 La pace e il cristianesimo da Dante Alighieri a Papa Leone XIV
Sanità, il grido d'allarme di Raffaella Merra: «Trani stanca di promesse, le liste d'attesa sono un'illusione»
12 febbraio 2026 Sanità, il grido d'allarme di Raffaella Merra: «Trani stanca di promesse, le liste d'attesa sono un'illusione»
HUB Porta Nova, il cuore internazionale nel centro della città di Trani
12 febbraio 2026 HUB Porta Nova, il cuore internazionale nel centro della città di Trani
Lavori sull'A14: scattano le chiusure per i caselli di Trani e Andria-Barletta
12 febbraio 2026 Lavori sull'A14: scattano le chiusure per i caselli di Trani e Andria-Barletta
“OraTrani”: Angelo Nigretti lancia la lista a sostegno di "Sebastiano De Feudis Sindaco "
12 febbraio 2026 “OraTrani”: Angelo Nigretti lancia la lista a sostegno di "Sebastiano De Feudis Sindaco"
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.