Scuole e cantieri infiniti a Trani: Ornella Gelso (FdI) attacca il Comune
«Asilo Collodi nel limbo e silenzio sugli altri lavori: l’amministrazione faccia chiarezza»
La gestione dell'edilizia scolastica finisce nel mirino di Fratelli d'Italia. Ornella Gelso, componente del direttivo provinciale del partito, rompe il silenzio sulla situazione dei cantieri cittadini, puntando il dito in particolare sui ritardi che interessano l'asilo Collodi. Tra scadenze incerte e comunicazioni ufficiali che latitano, Gelso solleva dubbi non solo sulla struttura di via Collodi, ma sull'intera programmazione scolastica territoriale — dalla Papa Giovanni al Pertini, fino alla mensa della Petronelli — denunciando un "clima di incertezza" che ricade direttamente sulle famiglie e sul benessere dei più piccoli. Di seguito, la nota integrale della rappresentante di FdI.
SCUOLE DIMENTICATE, FAMIGLIE LASCIATE IN ATTESA Ornella Gelso (FdI Bat): "Basta promesse che slittano, servono tempi certi. Le famiglie meritano chiarezza."
Sulla vicenda dell'asilo Collodi e più in generale sullo stato dei cantieri legati alle strutture scolastiche del territorio, interviene Ornella Gelso, componente del direttivo provinciale di Fratelli d'Italia, chiedendo trasparenza e risposte puntuali all'amministrazione comunale. "Quando si parla di scuole, non si può continuare a navigare a vista. L'asilo Collodi è l'ennesimo esempio di promesse che cambiano e scadenze che slittano, mentre a pagare sono sempre gli stessi: i bambini, le famiglie e il personale scolastico", dichiara Ornella Gelso. Nei mesi scorsi si è parlato di una presunta consegna dei lavori "a metà febbraio", ma ad oggi non è chiaro se tale scadenza sia stata confermata o ulteriormente rinviata. "Le famiglie meritano di sapere a che punto sono davvero i lavori all'asilo Collodi. È inaccettabile che non ci siano comunicazioni ufficiali chiare sulle tempistiche reali e sullo stato del cantiere. Chiediamo: i lavori sono conclusi? Ci sono ritardi nella fornitura dei materiali? Problemi organizzativi? Il cantiere è fermo?", aggiunge Gelso. La situazione del Collodi, però, non è un caso isolato. "Assistiamo a un silenzio preoccupante anche su altri interventi fondamentali: della nuova scuola Papa Giovanni, la cui consegna era prevista per marzo 2026, non si hanno aggiornamenti; sui lavori dell'asilo Pertini non arrivano notizie; sulla mensa della scuola Petronelli regna il silenzio. Il filo conduttore è evidente: quando si parla di scuole e spazi per bambini, le informazioni spariscono e le priorità slittano sempre a "dopo"". "Non chiediamo miracoli – conclude Ornella Gelso – ma trasparenza, rispetto e verità. Le scuole non possono essere l'ultimo problema da risolvere: sono il luogo in cui si costruisce il futuro della nostra comunità. Ogni giorno di ritardo pesa il doppio quando riguarda l'educazione e il benessere dei più piccoli. L'amministrazione comunale ha il dovere di dire chiaramente a che punto sono i lavori e quali sono le tempistiche reali per la restituzione di spazi adeguati a bambini e famiglie".