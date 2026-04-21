Fratelli d'Italia - Trani
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Politica

Trani a chi ama: parte la campagna di Fratelli d'Italia per le Amministrative

Un cuore, un gesto e una comunità che vuole ripartire: presentata l’identità visiva e il messaggio della campagna elettorale per il 24 e 25 maggio

Trani - martedì 21 aprile 2026
Un cuore stilizzato, tracciato a mano, e due mani che si incontrano per diventare simbolo di unità e ripartenza. È da questi elementi che prende forma la campagna di comunicazione di Fratelli d'Italia Trani in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

Un progetto comunicativo che non si limita a un'immagine, ma costruisce un racconto: prima il simbolo, poi il gesto, infine la scelta. Al centro, il messaggio "Trani a chi la ama", che richiama un'idea chiara di appartenenza, responsabilità e impegno civico.
Il cuore, volutamente incompleto, rappresenta una città che ha bisogno di essere ricostruita e rilanciata. Le mani, invece, non si limitano a disegnarne la forma: sono il segno concreto di una comunità che si unisce, che si prende per mano e decide di ripartire insieme.

"Abbiamo voluto partire da un simbolo semplice ma profondamente identitario " – dichiara Michele Scagliarini, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia – " perché crediamo che Trani abbia bisogno prima di tutto di ritrovare se stessa. Il cuore rappresenta l'amore per la città, ma anche la consapevolezza che c'è ancora tanto da costruire. Le mani che si incontrano raccontano invece quello che serve oggi: unità, partecipazione e responsabilità. Solo così possiamo davvero voltare pagina e restituire a Trani il ruolo e la dignità che merita". La campagna si svilupperà attraverso una serie di contenuti coordinati sui canali social e sul territorio, con l'obiettivo di coinvolgere direttamente i cittadini e costruire un senso condiviso di appartenenza. Un percorso che culminerà con l'appuntamento elettorale del 24 e 25 maggio, quando i tranesi saranno chiamati a scegliere il futuro della città.
Il manifesto di Fratelli d'Italia Trani
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