Rosa Uva
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Politica

Elezioni Amministrative Trani 2026: Rosa Uva presenta la sua candidatura con la lista "Prossimamente" a sostegno di Giacomo Marinaro Sindaco

Appuntamento il 23 aprile ore 19:30 in Corso Imbriani per l’apertura della campagna: dalla scuola al sociale per una Trani inclusiva

Trani - martedì 21 aprile 2026 7.14 Sponsorizzato
Giovedì 23 aprile, alle ore 19:30, presso la sede del comitato elettorale in Corso Imbriani, 12, Rosa Uva presenterà ufficialmente alla cittadinanza la propria candidatura al Consiglio Comunale per le elezioni del 24 e 25 maggio 2026. L'esperienza amministrativa messa al servizio di un progetto concreto e coraggioso. Inserita nella lista "Prossimamente", Rosa Uva correrà a sostegno del candidato Sindaco Giacomo Marinaro, il quale parteciperà attivamente all'incontro per illustrare la visione comune per il futuro della città.

Dall'ascolto al pragmatismo: la scelta di campo - Già Consigliere Comunale e Assessore ai Servizi Sociali, Rosa Uva spiega così la sua decisione di scendere nuovamente in campo:
"In questa campagna elettorale sento molto parlare di 'ascolto'. È un buon punto di partenza, ma oggi l'ascolto da solo non basta più. Trani vive problemi quotidiani che richiedono risposte urgenti. L'unico profilo capace di offrire proposte operative, tempi certi e priorità definite è l'avvocato Giacomo Marinaro. Il suo è un progetto solido, capace di restituire quella visione e quella concretezza che la nostra città ha smarrito tra rinvii e occasioni mancate."

Una politica fatta di volti, non di carte - Il percorso di Rosa Uva è da sempre profondamente radicato nella tutela dei più deboli. Il suo impegno nasce dalla fusione tra la maturità maturata nella gestione della "macchina comunale" e la sensibilità quotidiana derivante dal suo lavoro nel mondo della scuola. "Rivedo oggi lo stesso sguardo che avevo dai banchi del Consiglio e dell'Assessorato. In quegli anni ho imparato che ogni delibera ha un volto preciso: è quello di una famiglia, di un bambino, di un cittadino che attende risposte. La mia passione per la tutela dei fragili e delle donne non è stata scalfita dal tempo; al contrario, oggi metto a disposizione una competenza tecnica ancora più solida per trasformare le idee in servizi efficienti."

L'invito alla città - L'incontro del 23 aprile sarà l'occasione per un confronto diretto con gli elettori, basato sulla fiducia e sulla conoscenza del valore dell'esperienza." L'esperienza non si improvvisa, si costruisce giorno dopo giorno. Vi aspetto per guardarvi negli occhi e chiedervi fiducia: il mio impegno sarà totale per rendere Trani una città davvero inclusiva, dove la politica sia un servizio che non va mai in vacanza."

DETTAGLI DELL'EVENTO:
  • Presentazione candidatura di Rosa Uva (Lista Prossimamente)
  • Giovedì 23 aprile 2026, ore 19:30
  • Comitato "Prossimamente", Corso Imbriani n. 12, Trani
  • Interverrà: Giacomo Marinaro (Candidato Sindaco)
Rosa Uva Locandina
Rosa Uva Locandina
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