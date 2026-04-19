Politica
Il ritorno della politica del territorio: Raimondo Lima lancia la sua sfida per il Consiglio Comunale di Trani
Coerenza, competenza e filiera istituzionale: il dirigente di Fratelli d’Italia presenta la sua candidatura a sostegno di Angelo Guarriello in un Hotel Ibis gremito
Trani - domenica 19 aprile 2026 9.16 Sponsorizzato
In un panorama politico spesso segnato da trasformismi e incertezze, la candidatura di Raimondo Lima al Consiglio Comunale di Trani rappresenta un punto fermo di coerenza e militanza. Lo scorso 18 aprile, presso un Hotel Ibis stracolmo di cittadini, Lima ha dato ufficialmente il via alla sua corsa per le amministrative del 24 e 25 maggio 2026, inserendosi come colonna portante della lista di Fratelli d'Italia a sostegno del candidato Sindaco del centrodestra, il dott. Angelo Guarriello.
Raimondo Lima non è un nome nuovo, ma una realtà consolidata della destra pugliese. Il suo profilo politico è quello di un amministratore di nuova generazione che però conserva i valori della "vecchia scuola": lo studio rigoroso delle carte, la presenza costante negli uffici e nelle piazze, e una puntualità negli interventi che lo ha reso il principale interlocutore del dibattito cittadino. Consigliere comunale uscente e dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, Lima ha saputo costruire negli anni una credibilità trasversale, basata sulla capacità di esercitare un controllo puntuale sull'operato amministrativo senza mai scadere nella polemica sterile. La sua è una proposta che fonde l'esperienza istituzionale con una passione viscerale per la propria città, elementi che ne fanno un candidato di "peso" capace di dialogare direttamente con i vertici di Roma e Bruxelles.
Politica come Servizio Permanente - Lima ha poi ribadito che il suo impegno non dipende da una poltrona: "La politica è servizio e si mette in pratica sempre, attraverso l'associazionismo e il volontariato. Angelo Guarriello è l'esempio plastico di questo approccio con la sua associazione Orizzonti. Ha fatto politica nel sociale prima ancora di candidarsi, portando un valore aggiunto fatto di ascolto per l'artigianato, il centro storico e le connessioni sociali".
Soluzioni Immediate per l'Impasse Cittadina - Sulle urgenze di Trani, il consigliere ha le idee chiare: "Piazza XX Settembre e il nuovo parcheggio interrato sono simboli della gestione attuale: opere pronte ma senza una guida. La mia prima proposta è che sia una nostra società partecipata a gestirlo, basta esternalizzare i servizi a privati esterni. Dobbiamo potenziare le nostre multiservizi, come hanno fatto con successo a Barletta".
Sport e Decoro Urbano - Lima, da dirigente ASI, ha toccato il tema dei giovani e della vivibilità: "Lo sport è la medicina contro il degrado. Penso a Villa Bini: non servono investimenti faraonici, ma la volontà di trasformarla in un'area pubblica sportiva sulla scia del campo di Via Gisotti. Portare lo sport significa cacciare vandali e spacciatori, restituendo i luoghi ai ragazzi e togliendoli dalla dipendenza dai cellulari".
Il Recupero delle Cave e l'Artigianato -Un passaggio tecnico di grande spessore ha riguardato le cave dismesse: "Non è un'utopia. La Regione Puglia ha investito milioni per trasformarle in cinema o centri culturali. Servono però amministratori capaci di intercettare questi fondi attraverso il partenariato pubblico-privato. Allo stesso modo, il centro storico deve rinascere detassando i giovani artigiani, come già accade in altre città pugliesi virtuose".
Un Atto di Sincerità - In chiusura, Lima non si è nascosto: "Sento di meritarmi questa elezione perché ho onorato il mandato, stando sempre dalla stessa parte anche dall'opposizione. Non c'è una persona a cui io non abbia risposto al telefono o negato ascolto. La credibilità in politica è tutto".
A testimoniare il valore della sua candidatura, sono intervenuti i massimi esponenti del partito dall' On. Marcello Gemmato (Sottosegretario alla Salute): "Raimondo è un consigliere straordinario, una persona che ha fatto della politica una ragione di vita. Insieme a un grande sindaco come Guarriello, porterà una Fratelli d'Italia forte al governo della città" al Sen. Filippo Melchiorre: "Raimondo Lima è Trani. Merita il sostegno di tutti perché è un amministratore serio e coerente, sempre in posizione di servizio per la sua comunità" per continuare con On. Francesco Ventola (Europarlamentare): "Raimondo rappresenta la destra storica ma anche il volto pulito di chi si impegna per pura passione, indipendentemente dai ruoli. È un punto di riferimento imprescindibile" e con On. Michele Picaro (Europarlamentare): "Raimondo è vera testimonianza di come sia importante la politica del territorio". Non sono mancate, infine, le parole di stima del Dott. Angelo Guarriello (Candidato Sindaco): "Raimondo è il candidato ideale per la sua identità e una coerenza assolutamente rara oggi. È la forza di cui abbiamo bisogno" e di Andrea Ferri (Consigliere Regionale): "La sua perseveranza e la sua immediata identificabilità con i valori di Fratelli d'Italia sono una garanzia per tutti gli elettori".
Con questa presentazione, Raimondo Lima non ha aperto solo una campagna elettorale, ma ha proposto un nuovo modello di gestione per Trani: una città che non può vivere di "fumo negli occhi" o tagli di nastro elettorali, ma di programmazione, identità e una filiera diretta con il Governo nazionale.
Raimondo Lima non è un nome nuovo, ma una realtà consolidata della destra pugliese. Il suo profilo politico è quello di un amministratore di nuova generazione che però conserva i valori della "vecchia scuola": lo studio rigoroso delle carte, la presenza costante negli uffici e nelle piazze, e una puntualità negli interventi che lo ha reso il principale interlocutore del dibattito cittadino. Consigliere comunale uscente e dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, Lima ha saputo costruire negli anni una credibilità trasversale, basata sulla capacità di esercitare un controllo puntuale sull'operato amministrativo senza mai scadere nella polemica sterile. La sua è una proposta che fonde l'esperienza istituzionale con una passione viscerale per la propria città, elementi che ne fanno un candidato di "peso" capace di dialogare direttamente con i vertici di Roma e Bruxelles.
- Durante la serata, Raimondo Lima si è concesso a un'intervista approfondita, sviscerando i temi caldi del suo programma e analizzando lo stato della città.
Politica come Servizio Permanente - Lima ha poi ribadito che il suo impegno non dipende da una poltrona: "La politica è servizio e si mette in pratica sempre, attraverso l'associazionismo e il volontariato. Angelo Guarriello è l'esempio plastico di questo approccio con la sua associazione Orizzonti. Ha fatto politica nel sociale prima ancora di candidarsi, portando un valore aggiunto fatto di ascolto per l'artigianato, il centro storico e le connessioni sociali".
Soluzioni Immediate per l'Impasse Cittadina - Sulle urgenze di Trani, il consigliere ha le idee chiare: "Piazza XX Settembre e il nuovo parcheggio interrato sono simboli della gestione attuale: opere pronte ma senza una guida. La mia prima proposta è che sia una nostra società partecipata a gestirlo, basta esternalizzare i servizi a privati esterni. Dobbiamo potenziare le nostre multiservizi, come hanno fatto con successo a Barletta".
Sport e Decoro Urbano - Lima, da dirigente ASI, ha toccato il tema dei giovani e della vivibilità: "Lo sport è la medicina contro il degrado. Penso a Villa Bini: non servono investimenti faraonici, ma la volontà di trasformarla in un'area pubblica sportiva sulla scia del campo di Via Gisotti. Portare lo sport significa cacciare vandali e spacciatori, restituendo i luoghi ai ragazzi e togliendoli dalla dipendenza dai cellulari".
Il Recupero delle Cave e l'Artigianato -Un passaggio tecnico di grande spessore ha riguardato le cave dismesse: "Non è un'utopia. La Regione Puglia ha investito milioni per trasformarle in cinema o centri culturali. Servono però amministratori capaci di intercettare questi fondi attraverso il partenariato pubblico-privato. Allo stesso modo, il centro storico deve rinascere detassando i giovani artigiani, come già accade in altre città pugliesi virtuose".
Un Atto di Sincerità - In chiusura, Lima non si è nascosto: "Sento di meritarmi questa elezione perché ho onorato il mandato, stando sempre dalla stessa parte anche dall'opposizione. Non c'è una persona a cui io non abbia risposto al telefono o negato ascolto. La credibilità in politica è tutto".
A testimoniare il valore della sua candidatura, sono intervenuti i massimi esponenti del partito dall' On. Marcello Gemmato (Sottosegretario alla Salute): "Raimondo è un consigliere straordinario, una persona che ha fatto della politica una ragione di vita. Insieme a un grande sindaco come Guarriello, porterà una Fratelli d'Italia forte al governo della città" al Sen. Filippo Melchiorre: "Raimondo Lima è Trani. Merita il sostegno di tutti perché è un amministratore serio e coerente, sempre in posizione di servizio per la sua comunità" per continuare con On. Francesco Ventola (Europarlamentare): "Raimondo rappresenta la destra storica ma anche il volto pulito di chi si impegna per pura passione, indipendentemente dai ruoli. È un punto di riferimento imprescindibile" e con On. Michele Picaro (Europarlamentare): "Raimondo è vera testimonianza di come sia importante la politica del territorio". Non sono mancate, infine, le parole di stima del Dott. Angelo Guarriello (Candidato Sindaco): "Raimondo è il candidato ideale per la sua identità e una coerenza assolutamente rara oggi. È la forza di cui abbiamo bisogno" e di Andrea Ferri (Consigliere Regionale): "La sua perseveranza e la sua immediata identificabilità con i valori di Fratelli d'Italia sono una garanzia per tutti gli elettori".
Con questa presentazione, Raimondo Lima non ha aperto solo una campagna elettorale, ma ha proposto un nuovo modello di gestione per Trani: una città che non può vivere di "fumo negli occhi" o tagli di nastro elettorali, ma di programmazione, identità e una filiera diretta con il Governo nazionale.
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