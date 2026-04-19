Il ritorno della politica del territorio: Raimondo Lima lancia la sua sfida per il Consiglio Comunale di Trani

Durante la serata, Raimondo Lima si è concesso a un'intervista approfondita, sviscerando i temi caldi del suo programma e analizzando lo stato della città.

In un panorama politico spesso segnato da trasformismi e incertezze, la candidatura dial Consiglio Comunale di Trani rappresenta un punto fermo di coerenza e militanza. Lo scorso, presso un Hotel Ibis stracolmo di cittadini, Lima ha dato ufficialmente il via alla sua corsa per le amministrative del, inserendosi come colonna portante della lista dia sostegno del candidato Sindaco del centrodestra, ilnon è un nome nuovo, ma una realtà consolidata della destra pugliese. Il suo profilo politico è quello di unche però conserva i valori della "vecchia scuola": lo studio rigoroso delle carte, la presenza costante negli uffici e nelle piazze, e una puntualità negli interventi che lo ha reso il principale interlocutore del dibattito cittadino. Consigliere comunale uscente e dirigente nazionale di, Lima ha saputo costruire negli anni una, basata sulla capacità di esercitare un controllo puntuale sull'operato amministrativo senza mai scadere nella polemica sterile. La sua è una proposta che fonde l'esperienza istituzionale con una passione viscerale per la propria città, elementi che ne fanno un candidato di "peso" capace di dialogare direttamente con i vertici di Roma e Bruxelles.Alla domanda se la "coerenza" sia diventata una parola desueta, Lima ha risposto con orgoglio: "Penso di averlo dimostrato nei fatti, non è una parola di circostanza. In undici anni di amministrazione di centrosinistra abbiamo assistito a continui cambi di casacca; io sono rimasto qui, fermo sui miei valori. Questo serve a marcare la differenza e a dare certezze agli elettori".Lima ha poi ribadito che il suo impegno non dipende da una poltrona: "La politica è servizio e si mette in pratica sempre, attraverso l'associazionismo e il volontariato. Angelo Guarriello è l'esempio plastico di questo approccio con la sua associazione Orizzonti. Ha fatto politica nel sociale prima ancora di candidarsi, portando un valore aggiunto fatto di ascolto per l'artigianato, il centro storico e le connessioni sociali".Sulle urgenze di Trani, il consigliere ha le idee chiare: "Piazza XX Settembre e il nuovo parcheggio interrato sono simboli della gestione attuale: opere pronte ma senza una guida. La mia prima proposta è che sia una nostra società partecipata a gestirlo, basta esternalizzare i servizi a privati esterni. Dobbiamo potenziare le nostre multiservizi, come hanno fatto con successo a Barletta".Lima, da dirigente ASI, ha toccato il tema dei giovani e della vivibilità: "Lo sport è la medicina contro il degrado. Penso a Villa Bini: non servono investimenti faraonici, ma la volontà di trasformarla in un'area pubblica sportiva sulla scia del campo di Via Gisotti. Portare lo sport significa cacciare vandali e spacciatori, restituendo i luoghi ai ragazzi e togliendoli dalla dipendenza dai cellulari".Un passaggio tecnico di grande spessore ha riguardato le cave dismesse: "Non è un'utopia. La Regione Puglia ha investito milioni per trasformarle in cinema o centri culturali. Servono però amministratori capaci di intercettare questi fondi attraverso il partenariato pubblico-privato. Allo stesso modo, il centro storico deve rinascere detassando i giovani artigiani, come già accade in altre città pugliesi virtuose".In chiusura, Lima non si è nascosto: "Sento di meritarmi questa elezione perché ho onorato il mandato, stando sempre dalla stessa parte anche dall'opposizione. Non c'è una persona a cui io non abbia risposto al telefono o negato ascolto. La credibilità in politica è tutto".sono intervenuti i massimi esponenti del partito dall'"Raimondo è un consigliere straordinario, una persona che ha fatto della politica una ragione di vita. Insieme a un grande sindaco come Guarriello, porterà una Fratelli d'Italia forte al governo della città" al"Raimondo Lima è Trani. Merita il sostegno di tutti perché è un amministratore serio e coerente, sempre in posizione di servizio per la sua comunità" per continuare con"Raimondo rappresenta la destra storica ma anche il volto pulito di chi si impegna per pura passione, indipendentemente dai ruoli. È un punto di riferimento imprescindibile" e conRaimondo è vera testimonianza di come sia importante la politica del territorioNon sono mancate, infine, le parole di stima del"Raimondo è il candidato ideale per la sua identità e una coerenza assolutamente rara oggi. È la forza di cui abbiamo bisogno" e di"La sua perseveranza e la sua immediata identificabilità con i valori di Fratelli d'Italia sono una garanzia per tutti gli elettori".Con questa presentazione,non ha aperto solo una campagna elettorale, ma ha proposto un nuovo modello di gestione per Trani: una città che non può vivere di "fumo negli occhi" o tagli di nastro elettorali, ma di programmazione, identità e una filiera diretta con il Governo nazionale.