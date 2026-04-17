Daniele Santoro
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Politica

Daniele Santoro: "Dal commercio riparte Trani: ascolto vero, proposte concrete”

Si è tenuto un incontro promosso dal candidato al Consiglio comunale, presente del candidato Sindaco Marco Gagliano

Trani - venerdì 17 aprile 2026 20.14 Sponsorizzato
Si è svolto ieri sera, alle ore 20:00, presso il comitato elettorale di via San Giorgio 49, un partecipato incontro promosso dal candidato al Consiglio comunale Daniele Santoro, alla presenza del candidato Sindaco Marco Galiano.

Al centro del confronto, un tema fondamentale per la città: il commercio. Una serata volutamente diversa, senza la presenza di esponenti politici o figure istituzionali, ma interamente dedicata ai veri protagonisti del tessuto economico locale: commercianti, ambulanti ed espositori provenienti dai mercati di Trani e dell'intera provincia BAT.

Un momento autentico di ascolto e dialogo, in cui Santoro ha raccolto esigenze, criticità e proposte direttamente da chi ogni giorno alza una serranda o monta un banco, contribuendo con sacrificio e dedizione alla vita economica cittadina. "Ho voluto questo incontro per ascoltare, non per parlare. Il commercio ha bisogno di risposte concrete e di rappresentanza vera. Io sono uno di loro, vivo quotidianamente le stesse difficoltà e conosco bene le sfide del settore", ha dichiarato Santoro nel corso della serata.

L'incontro, caratterizzato da un clima costruttivo e partecipato, ha rappresentato un primo passo verso la definizione di un programma condiviso, che sarà portato avanti nella prossima amministrazione insieme al candidato Sindaco Marco Gagliano. Non è mancato un forte segnale di sostegno da parte dei presenti: molti commercianti hanno espresso apprezzamento per l'iniziativa e per la candidatura di Santoro, riconoscendosi finalmente in una figura che rappresenta realmente le loro istanze. Un consenso che si traduce nella volontà di avere, dopo anni, una voce concreta e credibile all'interno delle istituzioni. La serata si è conclusa con un ringraziamento sentito a tutti i partecipanti e con l'impegno a proseguire su questa linea: ascolto, presenza e azione.
Daniele Santoro - Candidato al Consiglio Comunale di Trani - Elezioni Amministrative 24 e 25 maggio 2026
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