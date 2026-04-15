Trani, il turismo al centro del voto: i candidati a confronto tra sogni, parcheggi e strategie di sistema

IL COMMENTO

Social Video 4 minuti Idee sul turismo incontro fra i candidati a sindaco della Città di Trani

Una Biblioteca Comunale gremita oltre ogni previsione ha fatto da cornice, mercoledì 15 aprile, al primo vero "round" tematico della campagna elettorale tranese. L'incontro, organizzato da, ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini e operatori del settore, segno tangibile di quanto il turismo sia oggi percepito non più come un accessorio, ma come la vera spina dorsale dell'economia locale. Attorno al tavolo sedevano quattro candidati sindaco:. Unico assente, per un improvviso impedimento di salute, il candidato del centrodestra, che ha comunque voluto partecipare "a distanza" inviando una nota stampa.Il dibattito è entrato subito nel vivo sul tema della viabilità. Per, la soluzione passa da un parcheggio interrato nei Capannoni Ruggia: «Immagino una struttura da trecento posti capace di garantire una camminata piacevole e breve verso il centro storico, inserita in una revisione organica della mobilità». Più radicale la posizione di: «Le macchine in superficie devono sparire. Ho prove concrete della fattibilità tecnica di parcheggi sotterranei anche a Trani, superando i vecchi pregiudizi sull'impermeabilità del suolo».ha invece preferito una visione tecnologica: «Serve un piano coordinato e l'impiego di strumenti digitali per la gestione dei flussi», mentreha richiamato al pragmatismo: «Dobbiamo valorizzare le aree già esistenti per la sosta, senza stravolgere inutilmente l'assetto del territorio».Sull'imposta di soggiorno, la convergenza è stata unanime: i soldi dei turisti devono tradursi in servizi. Ma su quale turismo puntare, le visioni divergono.punta sulla fruibilità dei beni culturali: «Dobbiamo aprire palazzi e chiese in maniera stabile e coordinata, affinché il visitatore trovi sempre un'offerta d'eccellenza».guarda invece al settore business: «Possiamo ragionare sul turismo congressuale, ma solo se aumenteremo drasticamente il numero di posti letto».ha rivendicato i passi avanti fatti: «La destagionalizzazione è già in parte realtà grazie ai collegamenti aeroportuali; ora dobbiamo lavorare per aumentare i giorni medi di permanenza». Per, la chiave è l'immagine: «È urgente costruire un brand identitario forte per Trani, capace di comunicare un'esperienza autentica che vada oltre i confini regionali».Nonostante l'assenza fisica, la proposta diè arrivata puntuale attraverso una nota stampa. Il candidato del centrodestra propone una visione sovracomunale: «La sfida è fare di Trani il punto di riferimento slow della sesta provincia, mettendo in rete i Comuni della Bat e rilanciando Puglia Imperiale». Guarriello punta il dito contro il fenomeno degli escursionisti "mordi e fuggi": «Dobbiamo trasformare la presenza giornaliera in valore stabile, con infopoint permanenti, guide organizzate e collegamenti diretti con l'aeroporto di Bari». Per il medico urologo, il turismo ha bisogno di una governance tecnica: «Serve un ufficio comunale dedicato e competenze specialistiche esterne per gestire i dati e la programmazione».Alla domanda secca sul primo atto ufficiale, le risposte hanno svelato l'approccio dei contendenti.punterebbe sull'ascolto: «Incontrerei subito le categorie per pianificare con loro».concorda: «Dialogo immediato con chi gestisce il rapporto quotidiano con il visitatore».promette continuità col suo metodo: «Continuerò a stare tra la gente, ascoltando e raccogliendo suggerimenti». Più tecnico l'annuncio di: «Individuerei subito una figura professionale dedicata esclusivamente alla promozione, slegata dalla politica, che faccia da collettore tra uffici e territorio».L'incontro di ieri ha dimostrato che Trani ha finalmente smesso di considerare il turismo come un "regalo del cielo" legato solo alla bellezza della Cattedrale. C'è una maturità nuova nel dibattito, che passa dai parcheggi alla digitalizzazione, dalla governance dei dati alla tutela dell'identità. L'auspicio è che, al di là di chi indosserà la fascia tricolore, questa consapevolezza non svanisca all'indomani del voto. Trani non ha bisogno di "effetti speciali" stagionali, ma di una manutenzione costante della sua bellezza e di un'accoglienza che faccia sentire il viaggiatore un cittadino temporaneo, e non un portafoglio che cammina. Se queste saranno le premesse, la "Regina delle Puglie" potrà finalmente sedere sul trono che le spetta nel panorama internazionale.