avv. Donata Di Meo. <span>Foto credits</span>
avv. Donata Di Meo. Foto credits
Speciale

Elezioni Amministrative Trani 2026: Donata Di Meo si ricandida al consiglio comunale "Popolari con Galiano"

Esperienza, continuità e ascolto: «Portiamo a termine i progetti che trasformeranno la nostra città»

Trani - lunedì 13 aprile 2026 15.28 Comunicato Stampa
Donata Di Meo, già capogruppo consiliare e Presidente della 4^ Commissione Consiliare, ufficializza la propria candidatura al Consiglio Comunale di Trani per le prossime elezioni amministrative. Correrà nella lista "Popolari con Galiano", a sostegno del candidato Sindaco, Prof. Marco Galiano.

Una scelta nel segno della stabilità e dell'alto profilo

La decisione di Puglia Popolare di aderire al progetto politico di centro-sinistra guidato dal Prof. Galiano nasce da una valutazione condivisa sulla figura del candidato Sindaco: "Vediamo in Marco Galiano una persona di alto profilo, capace di garantire il progetto politico più stabile e autorevole per il futuro di Trani", dichiara Donata Di Meo.

Anni di impegno al servizio dei cittadini

Con una militanza pluriennale nel movimento, l'Avv. Di Meo rappresenta un punto di riferimento per un gruppo politico che ha sempre posto l'interesse della città al di sopra di ogni logica di parte. "Il mio impegno non è mai venuto meno: sono stata presente in Consiglio e negli uffici competenti per dare voce ai problemi dei cittadini e per deliberare sulle grandi opere della città.

Nel corso del suo mandato come Presidente della 4^ Commissione, l'Avv. Di Meo ha coordinato lavori cruciali per la convivenza civile e lo sviluppo economico, tra cui la redazione del Regolamento del Verde Pubblico e Privato e del Paesaggio Urbano e del Regolamento sui Dehors, il regolamento NCC, tassa di soggiorno, fondamentale per una città a vocazione turistica.

Il monitoraggio di cantieri strategici come la Costa Sud, i nuovi asili nido e le mense scolastiche. L'imminente apertura del parcheggio di Piazza XX Settembre, un'opera attesa da tempo che decongestionerà il centro cittadino, nella visione di aprire altri parcheggi.

Nonché portavoce del "dipartimento politiche sociali" del Movimento di Puglia Popolare a tutela dei soggetti piu' fragili e a tutela delle donne.

"Non credo nei movimenti che nascono e muoiono con il voto", sottolinea Di Meo. "La politica è un progetto che va coltivato e rinnovato quotidianamente. Un amministratore deve essere l'orecchio della città. Oggi è fondamentale portare avanti le opere iniziate: sono pilastri essenziali per lo sviluppo turistico e per stimolare il nostro tessuto imprenditoriale".

Un ringraziamento speciale viene rivolto al gruppo di Puglia Popolare: "Ho la fortuna di essere affiancata da professionisti e cittadini motivati che amano Trani visceralmente. La nostra sede è sempre stata un luogo di confronto costante e impegno civile. Insieme vogliamo dimostrare che si può ancora credere nella buona politica, quella che agisce esclusivamente nell'interesse della collettività".
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