Cattedrale all'Alba - Trani Orchestra Sinfonica Federiciana. <span>Foto Fabio Zollo</span>
Cattedrale all'Alba - Trani Orchestra Sinfonica Federiciana. Foto Fabio Zollo
Eventi e cultura

Torna “Cattedrale all’Alba”, domenica in piazza Duomo a Trani

Ad esibirsi la Fondazione Orchestra Sinfonica Federiciana di Puglia

Trani - martedì 16 giugno 2026 7.59
C'è un istante dell'anno che ha un fascino particolare: quello in cui nasce l'estate. Il 21 giugno, giorno del solstizio d'estate, il sole regalerà la sua prima alba alla stagione più attesa e, ancora una volta, sarà la straordinaria Piazza Duomo di Trani ad accoglierla con la musica.
Domenica 21 giugno 2026 torna "Cattedrale all'Alba", l'evento che negli anni è diventato uno dei simboli culturali dell'estate pugliese, capace di richiamare spettatori da tutta la regione e non solo, per vivere un'esperienza unica davanti alla Cattedrale sul mare, tra le più affascinanti d'Europa.
Protagonista della quarta edizione sarà la Fondazione Orchestra Sinfonica Federiciana di Puglia, diretta dal Maestro Benedetto Grillo, affiancata dalle voci narranti Giulia Baldini ed Emma Ceglie, che accompagneranno il pubblico con parole e suggestioni pensate per fondersi con la musica e con il lento apparire della luce.
Ad arricchire lo spettacolo sarà la partecipazione del Corpo di Ballo del Liceo Coreutico di Bisceglie, che interpreterà alcuni dei momenti più intensi del concerto attraverso una raffinata presenza scenica, creando un dialogo continuo tra gesto, suono e paesaggio.
Il programma musicale attraverserà alcune delle pagine più emozionanti della storia della musica: da Musorgskij a Barber, da Massenet a Bach, da Rossini a Ponchielli, da Grieg a Elgar, fino alle atmosfere coinvolgenti di Piazzolla e della grande melodia italiana. Un repertorio scelto per accompagnare il pubblico dall'oscurità della notte fino all'esplosione di colori della prima alba estiva.
Quando il sole emergerà dall'Adriatico e la pietra bianca della Cattedrale si accenderà di riflessi dorati, musica, danza e parole si uniranno in un momento di rara intensità, sospeso tra arte e natura, tra emozione e contemplazione.
"Cattedrale all'Alba" si conferma così molto più di un concerto: è un rito collettivo che celebra la bellezza, il patrimonio culturale e l'identità di un territorio che continua a sorprendere attraverso i suoi luoghi più iconici.
L'ingresso del pubblico sarà consentito a partire dalle ore 4:15.
Informazioni e biglietti: https://oooh.events/evento/cattedrale-allalba-biglietti/
La prima alba dell'estate. La musica che incontra il mare. La Cattedrale che si risveglia insieme alla città. Un appuntamento destinato a lasciare il segno nel cuore di chi lo vivrà.

Ufficio stampa: fondazionefedericiana@gmail.com – cell. 3460023446
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