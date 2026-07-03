Successo per lo spettacolo finale: teatro e musica protagonisti al plesso Bovio

La manifestazione ha visto protagonisti gli alunni che hanno frequentato con impegno ed entusiasmo i corsi di teatro, flauto e violoncello, offrendo una sintesi del lavoro artistico-tecnico ed espressivo svolto durante le lezioni.L'evento si è svolto nella Sala Teatro del plesso "Bovio", ed è stato guidato dai docenti di strumento prof.ssa Paola De Candia, prof. Pietro Doronzo e dalla docente esperta di teatro, prof.ssa Raffaella Montini e dal docente Tutor, prof. Carlo Monopoli.Con grande maestria e grande impegno, sono stati realizzati dei quadri teatrali impreziositi dalla "Flut&Cello Ensemble" dei Percorsi ad Indirizzo Musicale.Oltre 25 Concerti quest'anno, tra cui 3 produzioni di Spettacoli Teatrali : il Pomo della discordia, Eu on Stage nell'ambito del progetto Erasmus - Nancy e lo spettacolo odierno.L'istituto, ad indirizzo musicale, durante l'anno vanta anche la realizzazione di tantissimi concerti musicali: Concerto dei Solisti, Concerti di Muscia da Camera, Concerto Mariano per il 50° Anniversario dell'Intitolazione di Maria Ss Immacolata (Relatore Rev.mo Padre Corrado Maggioni - Presidente Congresso Eucaristico Internazionale), Concerto di Beneficenza per il Reparto Oncologico Infantile del Policlinico di Bari(Anna Falchi madrina con artisti di Zelig);Concerto per l'Inaugurazione della Mensa scolastica, Piazza Gradenigo, 6 Concerti di Natale, il Concerto di fine anno e molto altro ancora.Una grande visibilità per i nostri studenti che anche quest'anno hanno vinto prestigiosi premi in diversi concorsi musicali.Un ringraziamento speciale va al dirigente scolastico, prof. Giovanni Cassanelli, che promuove il valore della musica e di ogni forma d'arte e crede nei giovani talenti del nostro istituto