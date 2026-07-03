Concerto alla Bovio
Concerto alla Bovio
Scuola e Lavoro

Successo per lo spettacolo finale: teatro e musica protagonisti al plesso Bovio

Gli alunni dei corsi di teatro, flauto e violoncello hanno emozionato il pubblico con una performance che conclude un anno ricco di concerti, spettacoli e prestigiosi riconoscimenti

Trani - venerdì 3 luglio 2026 9.56
La manifestazione ha visto protagonisti gli alunni che hanno frequentato con impegno ed entusiasmo i corsi di teatro, flauto e violoncello, offrendo una sintesi del lavoro artistico-tecnico ed espressivo svolto durante le lezioni.
L'evento si è svolto nella Sala Teatro del plesso "Bovio", ed è stato guidato dai docenti di strumento prof.ssa Paola De Candia, prof. Pietro Doronzo e dalla docente esperta di teatro, prof.ssa Raffaella Montini e dal docente Tutor, prof. Carlo Monopoli.
Con grande maestria e grande impegno, sono stati realizzati dei quadri teatrali impreziositi dalla "Flut&Cello Ensemble" dei Percorsi ad Indirizzo Musicale.
Oltre 25 Concerti quest'anno, tra cui 3 produzioni di Spettacoli Teatrali : il Pomo della discordia, Eu on Stage nell'ambito del progetto Erasmus - Nancy e lo spettacolo odierno.
L'istituto, ad indirizzo musicale, durante l'anno vanta anche la realizzazione di tantissimi concerti musicali: Concerto dei Solisti, Concerti di Muscia da Camera, Concerto Mariano per il 50° Anniversario dell'Intitolazione di Maria Ss Immacolata (Relatore Rev.mo Padre Corrado Maggioni - Presidente Congresso Eucaristico Internazionale), Concerto di Beneficenza per il Reparto Oncologico Infantile del Policlinico di Bari(Anna Falchi madrina con artisti di Zelig);
Concerto per l'Inaugurazione della Mensa scolastica, Piazza Gradenigo, 6 Concerti di Natale, il Concerto di fine anno e molto altro ancora.
Una grande visibilità per i nostri studenti che anche quest'anno hanno vinto prestigiosi premi in diversi concorsi musicali.
Un ringraziamento speciale va al dirigente scolastico, prof. Giovanni Cassanelli, che promuove il valore della musica e di ogni forma d'arte e crede nei giovani talenti del nostro istituto
  • Musica
Altri contenuti a tema
Battiti Live 2026, si accendono le luci su Trani: stasera su Canale 5 la prima puntata Eventi e cultura Battiti Live 2026, si accendono le luci su Trani: stasera su Canale 5 la prima puntata Dal palco di Piazza Quercia arriva in prima serata il grande show dell'estate
Battiti Live, quarta registrazione: sul palco Le Vibrazioni e tanti protagonisti degli anni Duemila Eventi e cultura Battiti Live, quarta registrazione: sul palco Le Vibrazioni e tanti protagonisti degli anni Duemila Una serata tra hit estive, grandi successi e revival con Francesco Facchinetti, Gemelli Diversi, Luca Dirisio e Zero Assoluto ma anche Baby K e Alvaro Soler
Rock Cinematic, il concerto che racconta il valore della musica d'insieme Eventi e cultura Rock Cinematic, il concerto che racconta il valore della musica d'insieme I giovani musicisti di The Plot protagonisti al Nomos Open Space con un percorso tra grandi colonne sonore e arrangiamenti
Terza serata di Battiti Live: tra gli ospiti più attesi Emma, Arisa e J-Ax Attualità Terza serata di Battiti Live: tra gli ospiti più attesi Emma, Arisa e J-Ax Svelati gli artisti che si esibiranno stasera sul palco di Piazza Quercia
Battiti Live 2026, stasera la prima registrazione: scaletta top secret Vita di città Battiti Live 2026, stasera la prima registrazione: scaletta top secret Oltre 70 artisti annunciati per l'edizione 2026. Attesa per la prima serata sul porto
Battiti Live, Ilary Blasi mostra Trani dal palco Attualità Battiti Live, Ilary Blasi mostra Trani dal palco Nelle stories Instagram lo spettacolo della città vista dagli artisti
Battiti live, istruzioni per l'uso: tutte le info utili Attualità Battiti live, istruzioni per l'uso: tutte le info utili Dall’accesso con QR Code al porto interdetto, ecco tutte le misure previste durante le registrazioni
Trani celebra il Rock Progressivo con ArmOniA – ProgDay 2026 Eventi e cultura Trani celebra il Rock Progressivo con ArmOniA – ProgDay 2026 Sabato 27 giugno al Centro Jobel una serata a ingresso libero dedicata ai grandi protagonisti del prog, dai Pink Floyd alla PFM
Trani protagonista al Premio Nazionale AVEDISCO: Raffaele Covelli premiato alla carriera nella vendita diretta
3 luglio 2026 Trani protagonista al Premio Nazionale AVEDISCO: Raffaele Covelli premiato alla carriera nella vendita diretta
Trani si prepara al centenario del calcio: in Villa Comunale una serata per celebrare la storia biancazzurra
3 luglio 2026 Trani si prepara al centenario del calcio: in Villa Comunale una serata per celebrare la storia biancazzurra
"La verità è altrove ": il cinema indipendente arriva all'Hub Porta Nova con il regista Giuseppe Gimmi
3 luglio 2026 "La verità è altrove": il cinema indipendente arriva all'Hub Porta Nova con il regista Giuseppe Gimmi
Trani ricorda Mauro Mazzilli: il suo nome accompagnerà il Grand Prix Open Water 2026
3 luglio 2026 Trani ricorda Mauro Mazzilli: il suo nome accompagnerà il Grand Prix Open Water 2026
Trani, l'affondo di Giuseppe De Simone: "Il centrodestra affronti i nodi strutturali con un cambio radicale di metodo "
3 luglio 2026 Trani, l'affondo di Giuseppe De Simone: "Il centrodestra affronti i nodi strutturali con un cambio radicale di metodo"
Degrado sociale in Via Verdi a Trani, murati gli accessi al rudere, resta senza risposta il destino del minore e degli adulti che vi trovavano riparo
2 luglio 2026 Degrado sociale in Via Verdi a Trani, murati gli accessi al rudere, resta senza risposta il destino del minore e degli adulti che vi trovavano riparo
Campionati Italiani U20 di Caorle: è il turno di Ivan Musicco
2 luglio 2026 Campionati Italiani U20 di Caorle: è il turno di Ivan Musicco
Battiti Live 2026, si accendono le luci su Trani: stasera su Canale 5 la prima puntata
2 luglio 2026 Battiti Live 2026, si accendono le luci su Trani: stasera su Canale 5 la prima puntata
Sorrisi, formazione, tennis e condivisione: chiusa la 1^ edizione del torneo nazionale ArchiCup Italgraniti
2 luglio 2026 Sorrisi, formazione, tennis e condivisione: chiusa la 1^ edizione del torneo nazionale ArchiCup Italgraniti
Gioventù Nazionale Trani denuncia: «Oleandri di via Cavour infestati dalla cocciniglia, serve un intervento urgente»
2 luglio 2026 Gioventù Nazionale Trani denuncia: «Oleandri di via Cavour infestati dalla cocciniglia, serve un intervento urgente»
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.