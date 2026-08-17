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Politica

Trani | Tensione sui fondi al sociale: il "Movimento Guarriello" compatta i vertici e chiede chiarimenti ad HUB Porta Nova

La contro-replica firmata da Guarriello, Merra e Cinquepalmi: «La Cooperativa mostri i dati d'impatto sociale sui ragazzi delle periferie e spieghi le carenze sulla trasparenza online»

Trani - lunedì 17 agosto 2026 15.33 Comunicato Stampa
La polemica sulla gestione delle politiche giovanili e delle strutture sociali a Trani sale di livello e assume i contorni di uno scontro a tutto campo. Dopo il botta e risposta tra la segreteria del movimento e la Cooperativa di Comunità "Porta Nova", la partita vede scendere in campo l'intero stato maggiore del centrodestra di riferimento: il leader del movimento Angelo Guarriello, la capogruppo in Consiglio Comunale Raffaella Merra e la stessa segretaria Maria Grazia Cinquepalmi: la scelta di sottoscrivere congiuntamente il documento risponde a una precisa strategia politica: blindare la linea d'opposizione, respingere i tentativi di depistaggio polemico e riaffermare la funzione di controllo dell'organo consiliare sul corretto utilizzo del bene pubblico.
La contro-replica del Movimento Guarriello sposta il piano del confronto dal terreno dei burocratismi contabili a quello – ben più stringente – dell'efficacia politica e della trasparenza amministrativa e si concentra su quttro aspetti: il principio della natura pubblica dei fondi, i nodi giuridici ed economici dell'HUB, il rilievo sul D. Lgs. 33/2013 (Trasparenza) ed infine viene rispedito al mittente il paragone con il contributo di 4.000 euro concesso all'Associazione "Orizzonti", riaffermando la differenza sostanziale tra un singolo evento culturale una tantum e l'affidamento pluriennale di un centro d'innovazione sociale.
L'affondo poi si sposta sulla verifica dei canali d'informazione ufficiali dell'HUB, dove la presunta assenza di documenti consultabili nella sezione "Amministrazione Trasparente" viene additata come una potenziale inosservanza delle normative anticorruzione e di accesso civico. Di seguito, il testo integrale del comunicato stampa emesso dai vertici del Movimento Angelo Guarriello
IL COMUNICATO STAMPA DEL MOVIMENTO ANGELO GUARRIELLO
«In merito alla recente nota diffusa dalla Cooperativa di Comunità "Porta Nova", il Movimento "Angelo Guarriello" intende fare chiarezza definitiva e ribadire i termini di un dibattito politico che riguarda esclusivamente l'interesse pubblico e la gestione delle risorse collettive a Trani. Riconfermiamo categoricamente quanto già dichiarato, smentendo la narrazione secondo cui avremmo sostenuto la presenza di "contributi comunali diretti". Non abbiamo mai affermato che si trattasse di risorse uscite esclusivamente dal bilancio comunale. Abbiamo sostenuto — e ribadiamo con forza — che Trani e l'Ambito Territoriale Sociale Trani-Bisceglie hanno intercettato ed erogato imponenti flussi di finanziamenti pubblici (Piani Sociali di Zona da 18-20 milioni a triennio, PON Inclusione, bandi regionali ed europei) destinati alle politiche giovanili e al contrasto della devianza. Che le risorse provengano dalla Regione Puglia o dall'Unione Europea anziché direttamente dalle casse comunali nulla toglie al dato sostanziale: si tratta di risorse pubbliche della collettività. A questo proposito, rinnoviamo all'Amministrazione e al gestore due quesiti trasparenti:
  1. Costi di gestione dell'immobile: Dal 1° gennaio 2024 ad oggi, chi sostiene i costi delle utenze (luce, acqua, gas, riscaldamento) e della manutenzione straordinaria/ordinaria dell'immobile comunale dell'Ex Conservatorio San Lorenzo? Gravano ancora, direttamente o indirettamente, sul bilancio dell'Ente e quindi sui cittadini?
  1. Inquadramento amministrativo: Su quali presupposti e con quali atti pubblici si giustifica la prosecuzione delle attività in assenza di un nuovo bando ad evidenza pubblica aperto a tutta la città?
Troviamo del tutto pretestuoso il tentativo di creare polveroni citando la Determina n. 131/2024 e il contributo una tantum di 4.000 euro per un singolo spettacolo dell'Associazione Orizzonti — realtà storicamente impegnata sul territorio nel contrasto alla povertà e nel sostegno alle famiglie indigenti. Equiparare un singolo evento culturale a un finanziamento strutturale pluriennale per un Hub di innovazione sociale è un evidente diversivo. Il ruolo del Movimento Guarriello è esercitare il controllo politico-amministrativo sull'efficacia dell'azione pubblica, senza prestarsi a "faide contabili" o attacchi ad personam.
Mentre si rivendica l'ineccepibilità formale degli atti negli uffici, basta consultare la sezione ufficiale Trasparenza del sito dell'HUB Porta Nova per imbattersi in una pagina del tutto priva di post o documenti consultabili ("The current query has no posts..."). Una falla comunicativa ed informativa che smentisce nei fatti l'apertura e l'accessibilità sbandierate verso la cittadinanza (violazione del Decreto sulla Trasparenza D.Lgs. 33/2013 emanato in attuazione della Legge Anticorruzione).
La domanda politica resta sempre una: dov'è l'impatto sociale sulla strada? A fronte di milioni di euro erogati negli anni per il Welfare d'Ambito e le politiche giovanili, i quartieri più a rischio mostrano ancora un vuoto desolante nell'offerta educativa e sociale quotidiana. Chiediamo pubblicamente che vengano resi noti i dati reali dell'impatto sociale e i registri di fruizione gratuita dei servizi dell'HUB Porta Nova dal 2024 ad oggi, per comprendere quanti giovani delle periferie ne abbiano davvero tratto beneficio. Chiedere conto della resa sociale dei beni e delle risorse pubbliche non è propaganda, è trasparenza, responsabilità e rispetto per la città di Trani.» Il Movimento Angelo Guarriello: Il Leader, dott. Angelo Guarriello, la Capogruppo, Raffaella Merra e la Segretaria, Avv. Maria Grazia Cinquepalmi,
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