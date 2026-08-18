dott. Angelo Guarriello. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
dott. Angelo Guarriello. Foto Tonino Lacalamita
Politica

Emergenza casa a Trani, il Movimento Guarriello stringe i tempi: «Non basta il bando, servono risposte urgenti per 40 famiglie»

Guarriello, Merra e Cinquepalmi: «Dietro gli sfratti ci sono minori, anziani e fragili che non possono attendere la burocrazia.»

Trani - martedì 18 agosto 2026 12.54 Comunicato Stampa
Mentre l'Amministrazione comunale rivendica l'avvio dell'iter per il nuovo bando di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) dopo anni di attesa, la gravità della situazione abitativa a Trani richiede interventi immediati e non più rinviabili. Le tempistiche necessarie alla pubblicazione e alla definizione delle graduatorie pubbliche rischiano infatti di non coincidere con la scadenza impellente degli esecutivi di sfratto che pendono su circa 40 nuclei familiari negli alloggi gestiti da ARCA Puglia Centrale.
Per evitare un impatto sociale devastante sui cittadini più vulnerabili, i vertici del Movimento "Angelo Guarriello" — con una mozione urgente presentata già dal 6 agosto scorso ai sensi dell'art. 43 del TUEL — sollecitano l'Amministrazione ad assumere un ruolo attivo di tutela e mediazione. L'iniziativa politica punta a risposte immediate attraverso l'attivazione della riserva degli alloggi per le emergenze, il censimento trasparente del patrimonio sfitto e la richiesta al Prefetto di una sospensione temporanea degli sfratti per le situazioni di estrema fragilità. Di seguito, il testo integrale del comunicato stampa emesso dal Movimento Angelo Guarriello:
IL COMUNICATO STAMPA DEL MOVIMENTO GUARRIELLO
«La pubblicazione dello schema di bando per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) è un atto atteso da anni che accogliamo con favore, ma la burocrazia ha tempi lunghi, mentre l'emergenza sociale ha tempi immediati. A Trani ci sono circa 40 nuclei familiari che si trovano a un passo dall'incombente esecuzione coattiva degli sfratti dagli alloggi gestiti da ARCA Puglia Centrale. Dietro questo numero non ci sono solo pratiche amministrative, ma minori, anziani, persone affette da gravi patologie e contesti di estrema fragilità che non possono attendere i tempi di completamento delle graduatorie pubbliche. Di fronte a un dramma di questa portata, il Movimento Guarriello ribadisce che l'Amministrazione Comunale non può trincerarsi dietro rimpalli di competenze o considerarsi una semplice spettatrice. Se la titolarità degli immobili appartiene ad ARCA Puglia, il Comune di Trani ha la responsabilità diretta della tutela sociale e della coesione del proprio territorio. L'esecuzione forzata in assenza di alternative concrete o di percorsi protetti lede i diritti fondamentali dei cittadini più vulnerabili. Per queste ragioni, abbiamo depositato lo scorso 6 agosto una mozione urgente (ai sensi dell'art. 43 TUEL e del Regolamento del Consiglio Comunale) indirizzata all'Assessore alle Politiche Abitative e ai Servizi Sociali. Chiediamo impegni chiari, operativi ed esecutivi:
  1. Un Tavolo Permanente e Sospensione degli Sfratti: Una richiesta urgente al Prefetto della BAT per istituire un Tavolo istituzionale volto a ottenere la graduazione temporale e il rinvio degli esecutivi in presenza di nuclei fragili.
  2. Riserva fino al 25% degli Alloggi (art. 12 L.R. 10/2014): Attivazione immediata della riserva degli alloggi di risulta disponibili per far fronte alle emergenze abitative più drammatiche.
  3. Censimento e Trasparenza dell'Immobiliare: Intimazione ad ARCA Puglia Centrale a fornire entro 15 giorni il quadro esaustivo degli alloggi liberi, sfitti, inagibili o in fase di ristrutturazione.
  1. Presa in Carico Sociale e Sportello Unico: Presa in carico istantanea da parte dei Servizi Sociali per la stesura delle relazioni di fragilità e istituzione dello Sportello Unico per la Casa, con la presenza periodica di Comune, ARCA e Sindacati degli Inquilini.
  1. Fondo Comunale di Transizione Abitativa: Stanziamento di risorse dedicate nel Bilancio di Previsione e nel DUP per sostenere i canoni sul mercato privato delle famiglie incolpevoli in attesa di alloggio definitivo.
Sollecitiamo la trattazione immediata della mozione nel prossimo Consiglio Comunale utile: la Giunta risponda con atti formali, concreti e risolutivi, mettendo al centro la dignità umana.»
Movimento Guarriello: Dott. Angelo Guarriello – Leader del Movimento, Raffaella Merra – Consigliera Comunale, Maria Grazia Cinquepalmi – Segretaria del Movimento
  • Lista Angelo Guarriello
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