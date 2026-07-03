Notte d’Opera al Castello di Barletta
Notte d’Opera al Castello di Barletta
Speciale

Barletta, “Notte d’Opera al Castello”: martedì 7 luglio la conferenza stampa di presentazione

L'iniziativa porterà nella città della Disfida una serata di grande musica con la Apulia Sinfonietta Orchestra e il cast lirico internazionale del Premiere Opera Vocal Arts Institute di New York

Trani - venerdì 3 luglio 2026 9.52 Sponsorizzato
Sarà presentata martedì 7 luglio, alle ore 10.30, nella Sala Giunta di Palazzo di Città a Barletta, la prima edizione di "Notte d'Opera al Castello – A Magical Night of Opera", il prestigioso appuntamento musicale inserito nel cartellone dell'Estate Barlettana 2026, in programma sabato 1 agosto nella suggestiva Piazza d'Armi del Castello di Barletta.

L'iniziativa, promossa da Apulia Sinfonietta, in collaborazione con la Fondazione Aldo Ciccolini ETS, la Premiere Opera Foundation e il Premiere Opera Vocal Arts Institute di New York, porterà in città una serata di grande musica con la Apulia Sinfonietta Orchestra, composta da oltre 40 musicisti, e il cast lirico internazionale del Premiere Opera Vocal Arts Institute di New York.

Il pubblico potrà assistere a un viaggio tra i capolavori della grande tradizione operistica, con musiche di Verdi, Puccini, Mascagni e dei più grandi compositori del repertorio lirico internazionale, nella straordinaria cornice del Castello di Barletta.

Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati il programma artistico, gli ospiti internazionali e gli obiettivi culturali dell'iniziativa.

Interverranno:
  • Alfonso Soldano, Direttore artistico della Fondazione Aldo Ciccolini ETS;
  • Lucia Somma, Presidente di Apulia Sinfonietta;
  • Pasquale Somma, Direttore della Apulia Sinfonietta Orchestra;
  • Cosimo Cannito, Sindaco di Barletta;
  • Oronzo Cilli, Assessore alla Cultura del Comune di Barletta;
  • Giuseppe Dileo, Assessore alle Attività Produttive del Comune di Barletta.
Nel corso dell'incontro sarà inoltre trasmesso un videomessaggio di Eric Margiore, Direttore artistico della Premiere Opera Foundation di New York, partner internazionale del progetto.

L'evento si terrà sabato 1 agosto, con apertura delle porte alle ore 20.00 e inizio dello spettacolo alle ore 20.30, nella Piazza d'Armi del Castello di Barletta.

Biglietti disponibili su Vivaticket al costo di 10 euro + 1 euro di commissione, oltre che presso tutti i punti vendita autorizzati.

Acquisto online: clicca qui

Info e prenotazioni: 320 879 2472
  • Musica
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