Barletta, “Notte d’Opera al Castello”: martedì 7 luglio la conferenza stampa di presentazione

Alfonso Soldano, Direttore artistico della Fondazione Aldo Ciccolini ETS;

Lucia Somma, Presidente di Apulia Sinfonietta;

Pasquale Somma, Direttore della Apulia Sinfonietta Orchestra;

Cosimo Cannito, Sindaco di Barletta;

Oronzo Cilli, Assessore alla Cultura del Comune di Barletta;

Giuseppe Dileo, Assessore alle Attività Produttive del Comune di Barletta.

Sarà presentata martedì 7 luglio, alle ore 10.30, nella Sala Giunta di Palazzo di Città a Barletta, la prima edizione di "Notte d'Opera al Castello – A Magical Night of Opera", il prestigioso appuntamento musicale inserito nel cartellone dell'Estate Barlettana 2026, in programma sabato 1 agosto nella suggestiva Piazza d'Armi del Castello di Barletta.L'iniziativa, promossa da Apulia Sinfonietta, in collaborazione con la Fondazione Aldo Ciccolini ETS, la Premiere Opera Foundation e il Premiere Opera Vocal Arts Institute di New York, porterà in città una serata di grande musica con la Apulia Sinfonietta Orchestra, composta da oltre 40 musicisti, e il cast lirico internazionale del Premiere Opera Vocal Arts Institute di New York.Il pubblico potrà assistere a un viaggio tra i capolavori della grande tradizione operistica, con musiche di Verdi, Puccini, Mascagni e dei più grandi compositori del repertorio lirico internazionale, nella straordinaria cornice del Castello di Barletta.Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati il programma artistico, gli ospiti internazionali e gli obiettivi culturali dell'iniziativa.Interverranno:Nel corso dell'incontro sarà inoltre trasmesso un videomessaggio di Eric Margiore, Direttore artistico della Premiere Opera Foundation di New York, partner internazionale del progetto.L'evento si terrà sabato 1 agosto, con apertura delle porte alle ore 20.00 e inizio dello spettacolo alle ore 20.30, nella Piazza d'Armi del Castello di Barletta.Biglietti disponibili su Vivaticket al costo di 10 euro + 1 euro di commissione, oltre che presso tutti i punti vendita autorizzati.Acquisto online:Info e prenotazioni: 320 879 2472