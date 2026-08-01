avv.Donata Di Meo. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
avv.Donata Di Meo. Foto Tonino Lacalamita
Politica

Un cambio di passo importante per le politiche abitative a Trani

L’Assessora Di Meo e il Sindaco Galiano incontrano ARCA Puglia per il nuovo Bando ERP e le azioni di contrasto all’emergenza casa

Trani - martedì 18 agosto 2026 7.14
L'Amministrazione Comunale di Trani compie un passo decisivo e tanto atteso sul fronte della emergenza abitativa, trasformando una criticità cronica in un piano d'azione concreto e strutturato. L'incontro tra i referenti dell'Amministrazione e ARCA Puglia Centrale segna una svolta fondamentale: la gestione della casa passa dall'essere una risposta tampone a un'azione programmata e trasparente.

Le azioni chiave e il piano strategico. Nuovo Bando ERP. La pubblicazione dello schema di determina anticipa l'imminente uscita del bando per l'assegnazione delle Case Popolari (Edilizia Residenziale Pubblica). Questo intervento, atteso da anni e conforme alla normativa regionale, permetterà di stilare una graduatoria finalmente aggiornata, equa e trasparente. A testimonianza dell'impegno corale della giunta, si è tenuto un incontro pre operativo tra il Sindaco, l''Assessora Di Meo, l'Assessore Di Lernia e il Comandante della Polizia Locale Cuocci con l'obiettivo di verificare e velocizzare le procedure per sanare le posizioni d'occupazione che risultano regolarizzabili. Il piano a lungo termine prevede sia il completamento dei progetti di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) già in corso, sia la ricerca attiva di finanziamenti regionali ed europei per edificare nuovi complessi residenziali.

Un segnale chiaro alla cittadinanza. Nonostante la maggior parte del patrimonio immobiliare faccia capo ad ARCA Puglia e non direttamente al Comune, e a fronte di criticità ereditate da anni di scarsa attenzione, la nuova giunta intende invertire radicalmente la rotta. Come sottolineato dall'Assessora alle Politiche Abitative, Donata Di Meo: "Dopo anni, la pubblicazione dello schema di bando rappresenta un segnale chiaro ed inequivocabile del nostro impegno". L'azione congiunta tra Comune e ARCA Puglia dimostra la volontà di garantire il diritto fondamentale all'abitare, restituendo ordine, legalità e dignità alle famiglie e alla comunità di Trani.
Il comunicato stampa diffuso:

GALIANO E DI MEO INCONTRANO ARCA PUGLIA -Politiche abitative a Trani- al via il nuovo Bando ERP e le azioni per il contrasto all'emergenza casa L'Amministrazione Comunale di Trani compie un passo decisivo nel settore delle politiche abitative. Già all'indomani della formalizzazione delle deleghe, l'Assessora alle Politiche Abitative, Donata Di Meo, su delega del Sindaco, ha posto tra le priorità assolute della nuova consiliatura la gestione dell'emergenza casa, avviando una serie di interventi strutturali. Tra le prime azioni concrete figura la pubblicazione dello schema di determina che anticipa l'imminente uscita del Bando per le Case Popolari (ERP). L'iniziativa, attesa da anni, risponde all'obbligo della normativa regionale e consentirà di redigere una graduatoria aggiornata a cui attingere. Consapevole dell'attuale carenza di alloggi, l'Amministrazione intende garantire che l'assegnazione degli immobili futuri avvenga secondo criteri formali, trasparenti e ordinati, superando la logica della pura gestione emergenziale. Nel corso di questi giorni sono continuate in maniera costante le interlocuzioni con ARCA Puglia Centrale. L'Assessora Di Meo esprime un sincero ringraziamento al Presidente dell'Ente per la disponibilità e la collaborazione dimostrate. A testimonianza dell'impegno corale della giunta, nella giornata di ieri si è tenuto un incontro pre operativo tra il Sindaco, l'Assessora Di Meo, l'Assessore Di Lernia e il Comandante della Polizia Locale Cuocci. Il tavolo di lavoro ha avuto come obiettivo la verifica delle procedure utili a sanare le posizioni d'occupazione regolarizzabili, per le quali si attende riscontro a breve. Nonostante le criticità ereditate da un lungo periodo di scarsa attenzione verso il tema casa — e pur ricordando che la maggior parte del patrimonio immobiliare fa capo ad ARCA Puglia e non direttamente al Comune — l'Amministrazione è determinata a invertire la rotta. Il piano strategico per l'abitare prevede: completamento dei progetti ERS: Prosecuzione e sviluppo dell'Edilizia Residenziale Sociale già in corso; intercettazione di fondi: ricerca attiva di finanziamenti regionali ed europei destinati alla costruzione di nuovi complessi residenziali. L'impegno dell'Assessorato e dell'intera amministrazione prosegue quotidianamente per tutelare il diritto all'abitare e dare risposte concrete alla cittadinanza. L'Assessore di Meo "dopo anni la pubblicazione dello schema di bando rappresenta un segnale chiaro ed inequivocabile del nostro impegno"

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