Francesca Lestingi: «Una città gentile si costruisce ascoltando le famiglie e i cittadini»

«Le famiglie rappresentano il cuore della nostra comunità. Ascoltare i bisogni delle persone, promuovere una comunicazione efficace e costruire rapporti fondati sul dialogo sono elementi essenziali per dare vita a una città realmente vicina ai cittadini», è quanto si legge in una nota a firma di Francesca Lestingi, capogruppo consiliare di Puglia Popolare.«La mia è una visione di Città Gentile, perché la gentilezza è sinonimo di forza, non di debolezza. Un concetto che ho voluto ribadire anche durante l'ultimo Consiglio comunale e che è stato successivamente ripreso anche dal sindaco Marco Galiano.Gli incarichi che mi sono stati affidati in seno al Consiglio comunale rappresentano per me un grande motivo di responsabilità, che accolgo con senso del dovere, entusiasmo e spirito di servizio.Sono stata nominata componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale e componente della Prima e della Seconda Commissione consiliare permanente. Ruoli che intendo svolgere con trasparenza, collaborazione e costante attenzione alle esigenze della comunità, con l'obiettivo di contribuire alla crescita della nostra città e di rappresentare al meglio la fiducia che mi è stata accordata».